Quels smartphones à petit prix se procurer en ce début d'avril 2025 ?

Les trois smartphones adoptent des designs distincts. Le Samsung Galaxy A16 5G propose un dos minimaliste avec trois capteurs photo placés verticalement, chacun entouré d’un anneau discret. Son flash est intégré au même niveau que la coque arrière. Ce modèle est disponible en trois coloris : gris, turquoise et bleu nuit, avec une finition brillante aux reflets.

Ses profils sont plats avec des coins arrondis. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, quant à lui, dispose de trois capteurs placés dans le coin supérieur gauche, installés sur une légère plaque surélevée, avec deux objectifs plus imposants que le troisième. Il se décline en noir, vert et violet, avec des bords plats. Enfin, le Google Pixel 7a adopte un design unique avec une large barre horizontale qui traverse la largeur de l’appareil pour loger ses capteurs photo. Il est disponible en bleu, gris, corail et blanc.

En termes de dimensions, le Pixel 7a est le plus compact tandis que le Galaxy A16 5G est le plus grand. Le plus fin est le Galaxy A16 5G alors que le Pixel 7a est plus épais. Pour le poids, le Redmi Note 14 5G est le plus léger (190 grammes), alors que le Galaxy A16 5G est le plus lourd (200 grammes).

En matière de résistance à l’eau et à la poussière, le Pixel 7a est le mieux protégé avec une certification IP67, permettant une immersion temporaire. Le Redmi Note 14 5G bénéficie d’une certification IP64, assurant une protection contre les éclaboussures. Le Galaxy A16 5G, quant à lui, dispose d’une certification IP54, résistant à la poussière et aux projections d’eau légères.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Pixel 7a est le plus puissant de la sélection grâce à son processeur Tensor G2 couplé à 8 Go de RAM, bien que le stockage soit limité à 128 Go sans possibilité d'extension. Le Redmi Note 14 5G, équipé du MediaTek Dimensity 7025-Ultra, est disponible avec 6 ou 8 Go de RAM et offre un stockage allant jusqu'à 512 Go avec extension micro SD.

Le Galaxy A16 5G, quant à lui, embarque un Exynos 1330, avec 4 Go de RAM (extensible virtuellement) et 128 Go de stockage extensible. En termes de hiérarchie de puissance, le classement serait : Pixel 7a, suivi du Redmi Note 14 5G, et enfin le Galaxy A16 5G.

Côté écran, les trois modèles disposent d’une dalle AMOLED, mais avec des différences notables. Le Redmi Note 14 5G se distingue par une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2100 cd/m², offrant une excellente visibilité en extérieur. Le Pixel 7a, bien que proposant un écran de 6,1 pouces avec une fréquence de 90 Hz, reste en retrait sur la luminosité, dont la valeur exacte n’est pas précisée.

Le Galaxy A16 5G, quant à lui, propose une dalle de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 800 cd/m². Ainsi, le Redmi Note 14 5G est le plus performant sur ce point, suivi du Galaxy A16 5G, puis du Pixel 7a.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Redmi Note 14 5G est le mieux équipé, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 20 mégapixels. Le Pixel 7a mise sur la qualité avec un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur selfie de 13 mégapixels.

Le Galaxy A16 5G dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels, avec une caméra frontale de 13 mégapixels. Le Pixel 7a sera le meilleur choix pour la qualité photo globale, suivi du Redmi Note 14 5G, puis du Galaxy A16 5G.

En termes de connectivité, le Pixel 7a est le plus avancé avec du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et une compatibilité eSIM. Le Redmi Note 14 5G et le Galaxy A16 5G disposent de Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.3. Le Redmi Note 14 5G intègre un émetteur infrarouge et une prise jack, contrairement au Pixel 7a, qui en est dépourvu. Le Galaxy A16 5G, lui, dispose d’une prise jack mais pas d’émetteur infrarouge. Concernant le lecteur d’empreintes, il est sous l’écran pour le Pixel 7a et le Redmi Note 14 5G, alors qu’il est sur le profil du Galaxy A16 5G.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Côté autonomie, le Redmi Note 14 5G embarque la batterie la plus grande, avec 5110 mAh, suivi du Galaxy A16 5G (5000 mAh) et enfin du Pixel 7a (4400 mAh). Toutefois, l’autonomie réelle dépendra de l’optimisation logicielle et des usages.

En termes de recharge, le Redmi Note 14 5G prend l'avantage avec une puissance de 45 W, permettant une charge rapide. Le Galaxy A16 5G supporte une charge de 25 W, tandis que le Pixel 7a est limité à 20 W, mais avec l’avantage de la charge sans fil à 18 W, une option absente sur les deux autres modèles.

Lequel choisir ?

Pour un excellent rapport qualité-prix, le Redmi Note 14 5G se démarque par son autonomie, ses performances en photo et son écran. Le Pixel 7a, malgré sa batterie plus modeste, séduira ceux qui recherchent une expérience fluide, des mises à jour garanties et une qualité photo supérieure. Enfin, le Galaxy A16 5G constitue une option équilibrée pour ceux qui recherchent un grand écran et une autonomie correcte à un prix abordable.