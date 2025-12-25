Quels smartphones s'acheter avec l'argent reçu à Noël ?

Le design constitue souvent le premier critère de choix, et sur ce point, les trois smartphones étudiés adoptent des partis pris très distincts. Tout d’abord, le Nothing Phone (3) se démarque immédiatement par son dos semi-transparent, qui laisse apparaître certains composants internes et intègre une matrice lumineuse à LED servant à la fois de signature esthétique et d’outil fonctionnel pour les notifications.

Les capteurs photo sont disposés de manière symétrique à l’arrière, intégrés dans la surface sans module trop proéminent, ce qui confère à l’ensemble une apparence épurée et originale. Son châssis adopte des lignes plates, et le modèle est proposé principalement en noir ou en blanc, avec une finition mate.

De son côté, l’iPhone 17 Pro reste fidèle à une approche plus classique et reconnaissable, avec un dos en verre et un module photo arrière rectangulaire légèrement surélevé, dans lequel les capteurs sont disposés de manière triangulaire. Les profils sont également plats, tandis que les coloris disponibles incluent plusieurs teintes sobres et métalliques.

Le OnePlus 15, quant à lui, opte pour un design plus massif, avec un module photo vertical placé dans le coin supérieur gauche du dos, accueillant ses différents capteurs de manière alignée. Son châssis est plat et l’appareil est proposé en plusieurs coloris sombres ou clairs selon les marchés. En termes de dimensions, l’iPhone 17 Pro est le plus compact, tandis que le OnePlus 15 est le plus grand.

Le Nothing Phone (3) se situe entre les deux. Le modèle le plus lourd est le Nothing Phone (3), alors que l’iPhone 17 Pro est le plus léger.

En matière de résistance, les trois smartphones bénéficient d’une certification d’étanchéité, avec une norme IP68 pour le Nothing Phone (3) et l’iPhone 17 Pro, tandis que le OnePlus 15 va encore plus loin avec une certification IP69, offrant une protection renforcée contre l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces trois smartphones se positionnent clairement dans le haut de gamme, bien que leurs choix techniques diffèrent. Le Nothing Phone (3) est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, une puce moderne et performante, associée à 12 ou 16 Go de mémoire vive selon les configurations. Le stockage interne peut atteindre 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Cette configuration garantit une utilisation fluide au quotidien, y compris pour le multitâche et les applications exigeantes.

L’iPhone 17 Pro repose sur la puce Apple A19 Pro, conçue spécifiquement pour fonctionner en étroite synergie avec le système iOS. Il dispose de 12 Go de mémoire vive et se décline en plusieurs capacités de stockage interne, allant de 256 Go à 1 To, là encore sans extension possible. Cette puce privilégie l’optimisation logicielle et la stabilité sur le long terme.

Enfin, le OnePlus 15 embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, actuellement l’un des plus puissants disponibles sur Android. Il est accompagné de 12 ou 16 Go de mémoire vive et propose jusqu’à 1 To de stockage interne, sans prise en charge des cartes microSD. En termes de puissance brute, le OnePlus 15 se place en tête, suivi de près par l’iPhone 17 Pro, dont l’efficacité repose davantage sur l’optimisation que sur les chiffres purs.

Le Nothing Phone (3) arrive en troisième position, tout en restant largement suffisant pour la majorité des usages.

La qualité de l’écran joue un rôle central dans l’expérience utilisateur. Le Nothing Phone (3) est équipé d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces, affichant une définition élevée, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale adaptée à un usage en extérieur. L’écran est plat, ce qui facilite la prise en main et limite les reflets sur les bords.

L’iPhone 17 Pro propose un écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Sa dalle est également plate et se distingue par une excellente gestion des couleurs et des contrastes. Le OnePlus 15 mise sur un écran AMOLED plus grand de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz et une luminosité maximale très élevée.

Cette dalle, plate elle aussi, favorise une grande fluidité, notamment pour les jeux et la navigation.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un autre critère déterminant. Le Nothing Phone (3) dispose de trois capteurs photo arrière de 50 mégapixels chacun, dédiés respectivement au grand-angle, à l’ultra grand-angle et au téléobjectif, permettant une bonne polyvalence. Le capteur frontal affiche également 50 mégapixels, ce qui le rend adapté aux autoportraits détaillés et aux appels vidéo.

L’iPhone 17 Pro adopte une approche différente avec trois capteurs arrière de 48 mégapixels, optimisés pour le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif périscopique. Le capteur selfie est doté de 24 mégapixels. Apple mise davantage sur le traitement logiciel et la cohérence des couleurs que sur la seule définition. Le OnePlus 15 propose, pour sa part, un module photo arrière composé de trois capteurs de 50 mégapixels, associés à un capteur frontal de 32 mégapixels.

En termes de rendu global, l’iPhone 17 Pro reste généralement le plus constant et le plus fiable dans des conditions variées, suivi de près par le OnePlus 15, tandis que le Nothing Phone (3) se détâche par sa polyvalence, bien qu’il soit légèrement en retrait en basse lumière.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G et le Wi-Fi de dernière génération. Aucun ne dispose de prise audio jack. Le Nothing Phone (3) et le OnePlus 15 intègrent un émetteur infrarouge, ce qui n’est pas le cas de l’iPhone 17 Pro. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran sur le Nothing Phone (3) et le OnePlus 15, tandis que l’iPhone 17 Pro repose sur un système de reconnaissance faciale avancé, sans capteur d’empreintes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un aspect essentiel à l’usage quotidien. Le Nothing Phone (3) est équipé d’une batterie d’environ 5000 mAh, offrant une endurance confortable sur une journée complète, voire davantage selon l’utilisation. Il prend en charge la recharge rapide filaire ainsi que la recharge sans fil. L’iPhone 17 Pro intègre une batterie de capacité plus modeste, mais l’optimisation du système permet d’atteindre une autonomie correcte pour une journée d’utilisation standard. Il est compatible avec la recharge filaire rapide et la recharge sans fil.

Le OnePlus 15 est doté d’une batterie plus généreuse, dépassant les 5400 mAh, ce qui lui permet d’envisager l’autonomie la plus élevée du comparatif, même si celle-ci reste dépendante des usages. Il supporte en outre une recharge filaire très rapide, nettement plus puissante que celle de ses concurrents, ainsi que la recharge sans fil. Ainsi, pour l’autonomie pure et la vitesse de recharge, le OnePlus 15 se place en tête, suivi du Nothing Phone (3), tandis que l’iPhone 17 Pro privilégie une approche plus équilibrée et mesurée.

