Quels sont les meilleurs smartphones pliants en attendant le Galaxy Z Flip7 ?

Les smartphones pliants se déclinent en deux formats principaux : le format livre, qui se déploie pour offrir un écran de type tablette, et le format clapet, qui reprend l’esthétique des anciens téléphones à clapet tout en intégrant un écran pliable.

Le Honor Magic V3 et le Huawei Mate X6 adoptent un format livre avec un écran externe large et un écran interne pliable. Ils se distinguent par leur finesse : le Honor Magic V3 est le plus fin des trois avec 4,35 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert et 9,3 mm une fois plié. Le Huawei Mate X6 est légèrement plus épais avec 4,6 mm en mode ouvert et 9,9 mm en mode fermé. Le Samsung Galaxy Z Flip6, quant à lui, adopte un format clapet avec une charnière retravaillée qui garantit une grande robustesse.

En ce qui concerne les capteurs photo, le Honor Magic V3 et le Huawei Mate X6 ont un module octogonal au dos, bien intégré à leur coque. Toutefois, le Huawei Mate X6 va plus loin en ajoutant un contour circulaire doré autour des capteurs. Le Galaxy Z Flip6, lui, opte pour deux capteurs alignés verticalement à côté de son écran externe.

Côté dimensions, le Honor Magic V3 est le plus léger avec 226 g, suivi du Galaxy Z Flip6 qui pèse 187 g, ce qui en fait le plus facile à manipuler au quotidien. Le Huawei Mate X6, plus massif, atteint 239 g.

Enfin, en matière d’étanchéité, seuls le Honor Magic V3 et le Huawei Mate X6 bénéficient d’une certification IPX8, garantissant une résistance à l’eau. Le Galaxy Z Flip6, lui, est certifié IP48, ce qui signifie qu’il est protégé contre les infiltrations de poussière mais offre une résistance moindre à l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois smartphones sont équipés de 12 Go de RAM, mais leurs processeurs diffèrent. Les Honor Magic V3 et Galaxy Z Flip6 embarquent un Snapdragon 8 Gen 3, une puce haut de gamme offrant une excellente fluidité et de très bonnes performances en jeu ou en multitâche. Le processeur du Flip6 est une version optimisée, le Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, qui offre un léger gain en efficacité.

Le Huawei Mate X6, quant à lui, est équipé d’un processeur Kirin 9020, conçu en interne par Huawei. Bien que performant, il est légèrement en retrait face aux Snapdragon 8 Gen 3 en matière de calcul brut et d’optimisation pour les jeux gourmands.

En termes de stockage, tous proposent 512 Go, sauf le Galaxy Z Flip6 qui existe aussi en version 256 Go. Aucun des trois ne permet d’étendre la mémoire via micro SD. Les trois appareils proposent une excellente fluidité, même avec plusieurs applications lancées simultanément ou en cours d’exécution.

Les Honor Magic V3 et Huawei Mate X6 disposent chacun de deux écrans AMOLED, un externe et un interne pliable, avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le Magic V3 propose un écran interne de 7,92 pouces et un externe de 6,43 pouces, tandis que le Mate X6 dispose d’un écran pliable de 7,93 pouces et d’un externe de 6,45 pouces. Le Mate X6 se démarque avec une luminosité maximale de 2500 cd/m² sur son écran externe, contre 1750 cd/m² pour le Magic V3.

Le Galaxy Z Flip6, avec son format compact, offre un écran principal de 6,7 pouces et un écran externe plus petit de 3,4 pouces. Son écran interne atteint un pic de luminosité de 2600 cd/m², le plus élevé du comparatif.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Huawei Mate X6 est le plus complet avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 4x. Le Honor Magic V3 dispose d’un capteur principal de 40 mégapixels stabilisé, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x.

Le Galaxy Z Flip6, plus compact, propose seulement deux capteurs : un principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, sans téléobjectif.

Tous les smartphones sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth. Le Honor Magic V3 est le seul à proposer le Wi-Fi 7, tandis que le Galaxy Z Flip6 se limite au Wi-Fi 6E et le Mate X6 au Wi-Fi 6. Ce dernier est aussi le seul à intégrer un émetteur infrarouge. Aucun ne dispose d’une prise jack.

Qu'en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic V3 possède la batterie la plus grande (5150 mAh), suivi du Huawei Mate X6 (5110 mAh). Le Galaxy Z Flip6, plus compact, dispose d’une batterie plus modeste de 4000 mAh. En matière de recharge, les Honor Magic V3 et Huawei Mate X6 supportent 66W, contre 25W seulement pour le Flip6. Pour la charge sans fil, le Mate X6 est le plus rapide avec 50W, suivi du Flip6 (15W) et du Magic V3 (vitesse non précisée).

Conclusion : quel smartphone pliant choisir ?

Pour la performance et la compacité, privilégiez le Samsung Galaxy Z Flip6. Si vous préférez avoir des très belles photos et une grande autonomie, regardez du côté du Huawei Mate X6 alors que le Honor Magic V3 propose un équilibre subtil entre finesse et puissance.