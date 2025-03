Quels sont les trois smartphones figures de proue de ce début d’année ?

Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre. En termes de design, chacun de ces smartphones adopte une approche distincte pour l’organisation des capteurs photo à l’arrière.

L’iPhone 16 reste fidèle à son style caractéristique avec ses capteurs inscrits dans un carré en haut à gauche du dos de l’appareil, comme sur les modèles précédents. Le Samsung Galaxy S25, quant à lui, opte pour un design minimaliste : ses capteurs photo semblent simplement posés sur la coque arrière, avec une bordure subtile qui souligne la présence des objectifs, créant une symétrie parfaite. Le Google Pixel 9 se distingue par une bande horizontale qui occupe presque toute la largeur de l’appareil pour intégrer les capteurs photo, ce qui lui donne une identité visuelle marquée.

En ce qui concerne les profils des smartphones, l’iPhone 16 et le Samsung Galaxy S25 ont des profils plats avec des coins légèrement arrondis, tandis que le Google Pixel 9 adopte un profil plus épais (8,5 mm contre 7,8 mm pour l’iPhone et 7,2 mm pour le Galaxy S25). Côté coloris, l’iPhone 16 se décline en noir, blanc, rose, vert et bleu ; le Galaxy S25 offre des options en bleu clair, bleu nuit, gris, vert d'eau ainsi que des coloris exclusifs (noir absolu, corail et or rose) disponibles uniquement sur le site de Samsung ; le Pixel 9 propose des teintes originales en porcelaine, noir, rose et vert amande.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy S25 est le plus compact alors que le Pixel 9 est le plus grand mais aussi le plus lourd. L’iPhone 16 se situe entre les deux. Tous les trois bénéficient d'une certification d'étanchéité IP68, garantissant une protection contre l'eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du côté des performances, les trois modèles sont équipés de processeurs haut de gamme. L’iPhone 16 utilise la puce Apple A18 associée à 8 Go de RAM. Le Samsung Galaxy S25 intègre un Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy optimisé, avec 12 Go de RAM, tout comme le Google Pixel 9 qui fonctionne avec le processeur Tensor G4 et 12 Go de RAM également. Aucun des trois modèles ne propose d'extension de stockage via une carte microSD, mais ils offrent des configurations allant jusqu’à 512 Go. En termes de puissance, le Galaxy S25 se démarque par son processeur optimisé, suivi de près par l'iPhone 16 avec son A18 réputé pour son efficacité énergétique et ses performances graphiques. Le Tensor G4 du Pixel 9, bien que puissant, reste légèrement en retrait en matière de performances brutes, privilégiant l'optimisation logicielle pour la photographie et l'intelligence artificielle.

Concernant les écrans, les trois modèles disposent de dalles AMOLED de haute qualité. Le Galaxy S25 et le Pixel 9 affichent des écrans de 6,2 pouces, tandis que l'iPhone 16 propose un écran de 6,1 pouces. En termes de luminosité maximale, le Galaxy S25 prend l'avantage avec un pic à 2600 cd/m², suivi du Pixel 9 qui atteint 2700 cd/m² sous certaines conditions, tandis que l'iPhone 16 se limite à 2000 cd/m². Tous trois offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. Le Galaxy S25 et le Pixel 9 bénéficient de la protection Corning Gorilla Glass Victus 2, contrairement à l’iPhone 16 qui n'indique pas de technologie de protection spécifique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, le Galaxy S25 se distingue avec un module à triple capteur comprenant un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. L’iPhone 16 propose un double capteur : un principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. Le Pixel 9 opte pour un duo de capteurs à l’arrière, avec un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 48 mégapixels polyvalent pour les prises de vue en mode macro.

Pour les selfies, l'iPhone 16 et le Galaxy S25 offrent un capteur de 12 mégapixels, tandis que le Pixel 9 dispose d’un capteur de 10,5 mégapixels. En termes de polyvalence et de capacités de zoom, le Galaxy S25 prend l’avantage, suivi du Pixel 9 pour ses fonctionnalités de photographie en mode macro, puis de l’iPhone 16 qui reste performant malgré une configuration plus simple.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et prennent en charge la technologie NFC. Le Galaxy S25 et le Pixel 9 utilisent le Wi-Fi 7 tandis que l'iPhone 16 reste sur le Wi-Fi 6E. Aucun ne possède de prise jack ni d'émetteur infrarouge. Pour le lecteur d'empreintes digitales, il est intégré sous l'écran sur le Galaxy S25 et le Pixel 9, alors que l'iPhone 16 n’en propose pas, préférant le système de reconnaissance faciale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En termes de batterie, le Pixel 9 offre la plus grande capacité avec 4700 mAh, suivi du Galaxy S25 avec 4000 mAh et enfin l'iPhone 16 avec 3274 mAh. Bien que l'autonomie dépende de l'usage quotidien, le Pixel 9 est théoriquement le mieux placé pour offrir une durée d'utilisation prolongée. Pour la recharge, l'iPhone 16 et le Pixel 9 supportent une puissance de charge maximale de 30 watts, tandis que le Galaxy S25 se limite à 25 watts. Côté charge sans fil, l'iPhone 16 propose une puissance de 25 watts, contre 23 watts pour le Pixel 9 et 10 watts pour le Galaxy S25. Seul l’iPhone 16 prend en charge la charge inversée à 7,5 watts.

Conclusion : lequel choisir ?

Le choix dépendra de vos priorités. Le Samsung Galaxy S25 se distingue par sa puissance, son écran lumineux et son module photo polyvalent. L’iPhone 16 mise sur son écosystème fermé et son design iconique, tout en offrant des performances équilibrées. Enfin, le Google Pixel 9 séduira les amateurs de photographie computationnelle et d'autonomie. En fonction de vos besoins, chacun de ces smartphones saura répondre à des attentes spécifiques.