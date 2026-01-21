Sélection Soldes : ce sont les trois modèles d'iPhone les plus intéressants en reconditionné cet hiver

En premier lieu, le design constitue un critère différenciant majeur entre ces trois iPhone. L’iPhone 13 Mini et l’iPhone 14 adoptent un module photo arrière composé de deux capteurs disposés en diagonale dans un bloc carré légèrement surélevé, une organisation devenue caractéristique des modèles non Pro depuis 2021. À l’inverse, l’iPhone 13 Pro se démarque par un triple module photo, également intégré dans un carré, mais avec des capteurs nettement plus volumineux, accompagnés d’un scanner LiDAR dédié à la profondeur.

En outre, les trois appareils partagent un châssis aux profils plats en aluminium pour les iPhone 13 Mini et iPhone 14, tandis que l’iPhone 13 Pro repose sur un cadre en acier inoxydable, plus dense.

Côté dimensions, l’iPhone 13 Mini est logiquement le plus compact et le plus léger avec environ 140 grammes, alors que l’iPhone 13 Pro s’impose comme le plus lourd, dépassant les 200 grammes, et le plus imposant en épaisseur. L’iPhone 14 occupe une position intermédiaire.

Par ailleurs, sachez et c’est important, que tous bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Enfin, les coloris varient sensiblement, le 13 Mini étant proposé en plusieurs teintes vives, le 13 Pro dans des tons plus sobres et métallisés, et l’iPhone 14 combinant sobriété et nuances plus modernes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces trois smartphones reposent sur des processeurs Apple de très haut niveau, bien que des nuances subsistent. L’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13 Pro sont tous deux équipés de la puce Apple A15 Bionic, intégrant un processeur hexacœur gravé en 5 nanomètres, épaulé par 4 Go de mémoire vive pour le 13 Mini et 6 Go pour le 13 Pro. L’iPhone 14, quant à lui, reprend également une version optimisée de l’A15 Bionic, associée à 6 Go de RAM, ce qui lui permet de conserver une excellente fluidité sur le long terme.

En matière de stockage interne, l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 14 débutent à 128 Go, tandis que l’iPhone 13 Pro propose également des variantes supérieures allant jusqu’à 1 téraoctet, ce qui peut s’avérer déterminant pour certains usages professionnels.

Il est important de rappeler qu’aucun de ces modèles n’accepte l’extension par carte microSD. Ainsi, en tenant compte de la puissance brute, de la mémoire vive et des capacités graphiques, l’iPhone 13 Pro se montre le plus performant, suivi de très près par l’iPhone 14, tandis que l’iPhone 13 Mini, bien que toujours très réactif, ferme logiquement la marche.

S’agissant des écrans, Apple a fait le choix de technologies OLED sur l’ensemble de ces modèles, mais avec des différences notables. L’iPhone 13 Mini est doté d’une dalle Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces, affichant une définition élevée et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, avec une luminosité maximale d’environ 800 cd/m² en usage standard. L’iPhone 14 propose une dalle OLED de 6,1 pouces, également limitée à 60 Hz, mais bénéficiant d’une luminosité légèrement supérieure, notamment en extérieur. L’iPhone 13 Pro, pour sa part, se démarque grâce à son écran OLED de 6,1 pouces intégrant la technologie ProMotion, permettant une fréquence adaptative allant jusqu’à 120 hertz, ainsi qu’une luminosité pouvant atteindre 1000 cd/m², voire davantage en HDR.

En outre, tous les écrans sont plats, sans incurvation sur les bords. Dès lors, en matière de qualité d’affichage et de fluidité, l’iPhone 13 Pro arrive nettement en tête, suivi de l’iPhone 14 pour sa polyvalence, tandis que l’iPhone 13 Mini séduira surtout les amateurs de compacité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, les différences deviennent plus marquées. L’iPhone 13 Mini et l’iPhone 14 disposent chacun de deux capteurs arrière de 12 mégapixels, l’un étant un grand-angle principal et l’autre un ultra grand-angle destiné aux prises de vue élargies. L’iPhone 14 bénéficie toutefois d’améliorations logicielles et d’un traitement d’image plus récent, ce qui se traduit par une meilleure gestion de la lumière.

L’iPhone 13 Pro, en revanche, embarque trois capteurs de 12 mégapixels, comprenant un téléobjectif offrant un zoom optique, un ultra grand-angle et un grand-angle principal, auxquels s’ajoute le scanner LiDAR pour la mise au point et la photographie en faible luminosité. Concernant les selfies, les trois modèles intègrent un capteur frontal de 12 mégapixels avec autofocus.

Ainsi, pour la polyvalence photographique et la richesse des possibilités, l’iPhone 13 Pro s’impose, suivi par l’iPhone 14, tandis que l’iPhone 13 Mini reste performant mais plus limité. En matière de connectivité, tous prennent en charge le Wi-Fi 6 et la technologie Bluetooth 5.0 ou ultérieure, mais aucun ne propose de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est absent sur les trois modèles, l’identification reposant exclusivement sur Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant dans le choix d’un smartphone reconditionné. L’iPhone 13 Mini embarque une batterie d’environ 2438 mAh, ce qui limite son endurance malgré une optimisation logicielle efficace. L’iPhone 14 dispose d’une batterie plus généreuse, avoisinant les 3279 mAh, lui permettant d’assurer une journée complète d’utilisation polyvalente.

L’iPhone 13 Pro, avec une capacité proche de 3095 mAh, se situe entre les deux, tout en bénéficiant d’une gestion énergétique avancée grâce à son écran adaptatif. Il convient toutefois de rappeler que l’autonomie réelle dépend fortement des usages. En matière de recharge, les trois modèles prennent en charge la recharge filaire jusqu’à 20 watts environ, ainsi que la recharge sans fil via MagSafe et Qi, avec une puissance maximale de 15 watts pour MagSafe. Ainsi, l’iPhone 14 apparaît comme le plus équilibré sur ce point, tandis que l’iPhone 13 Pro combine performances et endurance, et que l’iPhone 13 Mini privilégie avant tout la compacité.

