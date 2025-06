Soldes 2025 : ces smartphones avec la meilleure batterie sont en promo

Les trois modèles adoptent un design moderne, chacun avec sa propre identité. Le Honor Magic7 Lite se distingue par son grand module circulaire centré à l’arrière, intégrant tous les capteurs photo dans un bloc harmonieux. Ce choix lui confère un aspect symétrique qui tranche avec les designs plus classiques. À l’inverse, le Poco X7 Pro opte pour un module photo en forme de pilule verticale dans le coin supérieur gauche, regroupant ses capteurs de manière ordonnée mais moins originale. Quant au Samsung Galaxy A35 5G, il mise sur la simplicité avec trois capteurs alignés verticalement de façon indépendante, sans encadrement apparent, dans la lignée esthétique des récents Galaxy.

En ce qui concerne les profils, le Magic7 Lite et le Poco X7 Pro arborent des tranches légèrement arrondies, tandis que le Galaxy A35 5G présente un profil plus anguleux avec des tranches plates, suivant la tendance actuelle chez Samsung. Le Honor Magic7 Lite est proposé en coloris Midnight Black, Emerald Green et Titanium Silver. Le Poco X7 Pro, de son côté, est disponible en noir, bleu et un original jaune. Le Galaxy A35 5G se décline quant à lui en Iceblue, Lilac, Navy et Lemon.

Concernant les dimensions, le Poco X7 Pro est le plus grand (6,67 pouces) et le plus lourd (près de 190 g), suivi du Magic7 Lite. Le plus compact et léger reste le Galaxy A35 5G, ce qui pourra séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil plus maniable. Côté étanchéité, seul le Galaxy A35 5G est certifié IP67, ce qui lui permet de résister à l’eau et à la poussière. Les deux autres modèles ne disposent d’aucune certification officielle sur ce point.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les trois smartphones reposent sur des architectures techniques bien distinctes. Le Honor Magic7 Lite est équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 1, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, non extensible via carte microSD. Le Poco X7 Pro, quant à lui, se montre plus ambitieux avec une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, lui aussi sans emplacement microSD. Enfin, le Galaxy A35 5G embarque un processeur maison, l’Exynos 1380, avec 6 ou 8 Go de RAM selon les versions, et 128 ou 256 Go de stockage, cette fois extensible via carte microSD, un atout non négligeable.

En termes de puissance brute, le Poco X7 Pro s’impose nettement comme le plus performant du trio grâce à son SoC Dimensity 8300-Ultra gravé en 4 nm, couplé à une RAM généreuse. Il est suivi par le Honor Magic7 Lite, dont le Snapdragon 6 Gen 1 propose des performances solides pour le milieu de gamme. Le Galaxy A35 5G, bien que correct pour une utilisation quotidienne, arrive en dernière position, son Exynos étant moins puissant que les deux autres.

Pour ce qui est des écrans, le Honor Magic7 Lite est doté d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces, rafraîchie à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 850 cd/m². L’écran est plat. Le Poco X7 Pro propose un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une fréquence de 120 Hz également, mais il se démarque par une luminosité maximale atteignant 1 800 cd/m², ce qui est particulièrement appréciable en extérieur. Son écran est plat. Le Galaxy A35 5G dispose, lui, d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, 120 Hz aussi, avec une luminosité typique de 1 000 cd/m². Tous trois offrent donc une fluidité équivalente, mais le Poco X7 Pro domine nettement en termes de lisibilité en plein soleil. En résumé, le classement en matière de qualité d’écran place le Poco X7 Pro en tête, suivi du Galaxy A35 5G puis du Honor Magic7 Lite, légèrement en retrait sur la luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photo sont également variées. Le Honor Magic7 Lite propose un triple capteur à l’arrière : un principal de 108 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le capteur selfie affiche 16 mégapixels. Le Poco X7 Pro adopte une approche similaire avec un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. La caméra frontale monte à 16 mégapixels également. De son côté, le Galaxy A35 5G intègre un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. En façade, il dispose d’un capteur de 13 mégapixels.

En matière de qualité photo, le Honor Magic7 Lite tire son épingle du jeu avec un capteur principal de très haute définition, idéal pour des clichés détaillés en bonne luminosité. Toutefois, le Poco X7 Pro, malgré une définition plus basse, bénéficie de la stabilisation optique, ce qui améliore la qualité en basse lumière et en vidéo. Le Galaxy A35 5G, bien équilibré, propose une qualité correcte mais légèrement en retrait face aux deux autres.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles avec la 5G. Le Honor Magic7 Lite propose le Wi-Fi 5, sans prise jack, sans infrarouge, et le lecteur d’empreinte est placé sous l’écran. Le Poco X7 Pro monte d’un cran avec du Wi-Fi 6, pas de prise jack non plus, mais il dispose d’un émetteur infrarouge, utile pour certains usages domestiques. Son lecteur d’empreinte est également sous l’écran. Le Galaxy A35 5G intègre le Wi-Fi 5, ne propose pas de prise jack, pas d’infrarouge, et place aussi le lecteur d’empreinte sous l’écran. En résumé, pour les connexions, le Poco X7 Pro est légèrement mieux doté.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Concernant l’autonomie, les trois modèles misent sur des batteries généreuses, mais avec quelques nuances. Le Honor Magic7 Lite est équipé d’une batterie de 5 300 mAh, légèrement supérieure aux standards actuels. Il supporte une recharge rapide de 35 W, ce qui lui permet de se recharger en un peu plus d’une heure. Il ne prend pas en charge la recharge sans fil.

Le Poco X7 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh, mais sa grande force réside dans la vitesse de charge : 67 W. Il peut ainsi récupérer une grande partie de son autonomie en moins de 40 minutes. Là encore, pas de recharge sans fil prévue. Enfin, le Galaxy A35 5G intègre également une batterie de 5 000 mAh, avec une recharge rapide de 25 W seulement, ce qui le place derrière ses concurrents en termes de vitesse de recharge. Lui non plus ne propose pas de recharge sans fil.

Ainsi, si l’on considère uniquement la capacité de la batterie, le Honor Magic7 Lite part avec une légère avance. Toutefois, en prenant en compte les vitesses de recharge, le Poco X7 Pro s’avère être le plus pratique à l’usage au quotidien. Le Galaxy A35 5G, plus modeste sur ce point, conviendra à ceux qui privilégient une recharge plus lente mais moins fréquente.