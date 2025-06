Soldes d’été 2025 : les meilleurs smartphones haut de gamme enfin abordables

En matière de design, chacun des trois smartphones propose une approche différente, tant au niveau de l’ergonomie que de l’intégration des capteurs photo. Le Samsung Galaxy S24+ adopte une esthétique sobre et épurée avec des lignes plates. Ses capteurs photo sont disposés en ligne verticale, chacun dans un module circulaire individuel, sans encadrement autour de l’ensemble. Le Xiaomi 14, quant à lui, opte pour un module photo carré très proéminent, placé dans le coin supérieur gauche, avec une organisation symétrique de ses trois capteurs. L’iPhone 15 Pro, fidèle à sa tradition, conserve un bloc photo carré arrondi, légèrement en relief, avec trois capteurs disposés en triangle, également dans le coin supérieur gauche. Il s’inscrit dans une continuité esthétique, mais avec des matériaux renouvelés grâce à l’adoption du titane. Les profils sont plats sur l’iPhone 15 Pro et le Galaxy S24+, tandis que le Xiaomi 14 présente des bords légèrement arrondis pour une prise en main plus douce.

En ce qui concerne les coloris, le Galaxy S24+ est proposé en noir, gris, violet et jaune. L’iPhone 15 Pro est disponible en noir sidéral, blanc, bleu et titane naturel. Le Xiaomi 14 offre un choix entre le noir, le blanc et le vert. Sur le plan des dimensions, le Xiaomi 14 est le plus compact avec une hauteur de 152,8 mm, tandis que le Galaxy S24+ est le plus grand avec 158,5 mm. L’iPhone 15 Pro se situe entre les deux avec 146,6 mm. Côté poids, l’iPhone 15 Pro est le plus léger (187 g), suivi par le Xiaomi 14 (193 g) et enfin le Galaxy S24+ qui atteint 196 g.

Pour ce qui est de l’étanchéité, tous les modèles bénéficient d’une certification. Le Galaxy S24+ et l’iPhone 15 Pro sont certifiés IP68, leur garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Le Xiaomi 14 est également certifié IP68, ce qui marque une progression notable pour la marque dans ce domaine, qui n’était pas systématiquement présente sur ses précédents modèles haut de gamme.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les trois smartphones reposent sur des plateformes techniques très récentes. Le Galaxy S24+ embarque la puce Exynos 2400 gravée en 4 nm, couplée à 12 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD. L’iPhone 15 Pro est propulsé par le processeur Apple A17 Pro, gravé en 3 nm, accompagné de 8 Go de RAM et décliné en versions de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, sans possibilité non plus d’étendre le stockage. Enfin, le Xiaomi 14 intègre le Snapdragon 8 Gen 3, le processeur le plus récent de Qualcomm, également en 4 nm, avec 12 Go de RAM et un stockage de 256 ou 512 Go, là encore non extensible.

En termes de puissance brute, l’iPhone 15 Pro bénéficie d’une légère avance grâce à l’architecture de son processeur Apple A17 Pro, qui excelle notamment dans les tâches graphiques et les calculs intensifs. Il est suivi de très près par le Xiaomi 14, dont le Snapdragon 8 Gen 3 se montre très performant en multitâche et en jeux. Le Galaxy S24+ avec son Exynos 2400 reste très compétent, mais légèrement en retrait en comparaison des deux autres sur les benchmarks synthétiques. Ainsi, en matière de puissance, l’ordre décroissant serait : iPhone 15 Pro, Xiaomi 14, puis Galaxy S24+.

Concernant les écrans, tous trois proposent des dalles OLED, mais avec des différences notables. Le Galaxy S24+ dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale pouvant atteindre 2600 cd/m². Il est totalement plat, ce qui facilite l’usage au quotidien. Le Xiaomi 14, avec une dalle OLED LTPO de 6,36 pouces, propose aussi une fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz et atteint une luminosité maximale de 3000 cd/m². Son écran est légèrement incurvé sur les bords. Quant à l’iPhone 15 Pro, il offre un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion de 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 cd/m². L’écran est plat.

En matière de confort de lecture et de qualité d’affichage, le Xiaomi 14 se distingue par sa luminosité très élevée, utile en extérieur, et une bonne calibration des couleurs. Le Galaxy S24+ séduit par son grand format, idéal pour les vidéos et la navigation, tandis que l’iPhone 15 Pro offre une précision colorimétrique remarquable, bien que sa taille soit plus contenue. En synthèse, l’écran le plus intéressant techniquement est celui du Xiaomi 14, suivi de près par le Galaxy S24+, puis l’iPhone 15 Pro, qui reste très qualitatif malgré une diagonale plus petite.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les trois appareils sont très bien équipés, mais chacun avec une philosophie différente. Le Galaxy S24+ propose un triple module avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique x3. À l’avant, la caméra selfie atteint 12 mégapixels. L’iPhone 15 Pro dispose également de trois capteurs à l’arrière : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique x3. Pour les autoportraits, la caméra avant offre 12 mégapixels. Le Xiaomi 14 adopte une configuration triple avec un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels également, capable de zoom optique x3,2. Le capteur frontal, lui, est de 32 mégapixels.

Ainsi, le Xiaomi 14 se positionne comme le plus polyvalent, notamment grâce à son capteur principal à ouverture variable, utile pour mieux gérer les scènes à faible luminosité. Il est suivi par l’iPhone 15 Pro, qui se distingue par une excellente optimisation logicielle et une grande fidélité des couleurs. Le Galaxy S24+ ferme la marche, avec une configuration très équilibrée mais légèrement moins poussée sur la polyvalence que ses concurrents.

Côté connectivité, les différences sont plus subtiles. Le Galaxy S24+ est compatible avec le Wi-Fi 6E, tout comme le Xiaomi 14. L’iPhone 15 Pro, quant à lui, bénéficie du Wi-Fi 6E également. Aucun des trois modèles ne propose de prise jack audio, ce qui est devenu la norme dans cette gamme. Le Xiaomi 14 est le seul à intégrer un émetteur infrarouge, pratique pour contrôler certains appareils à distance. Pour ce qui est du lecteur d’empreintes digitales, il est placé sous l’écran sur le Galaxy S24+ et le Xiaomi 14, ce qui reste très ergonomique. L’iPhone 15 Pro ne dispose pas de lecteur d’empreintes, misant uniquement sur la reconnaissance faciale Face ID.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les capacités de batterie varient d’un modèle à l’autre, influençant directement l’autonomie potentielle. Le Galaxy S24+ est équipé d’une batterie de 4900 mAh, le Xiaomi 14 dispose d’une batterie de 4610 mAh et l’iPhone 15 Pro d’un accumulateur de 3274 mAh. En toute logique, le Galaxy S24+ est celui qui pourrait offrir la meilleure autonomie en usage mixte, même si celle-ci dépend fortement des usages, du niveau de luminosité de l’écran et de l’optimisation logicielle. Le Xiaomi 14, bien qu’un peu moins capacitaire, bénéficie d’une bonne gestion d’énergie grâce à son processeur et son écran LTPO. L’iPhone 15 Pro, malgré une batterie plus modeste, profite d’une excellente optimisation logicielle, mais reste derrière ses concurrents en durée d’usage continu.

En matière de recharge, les différences sont notables. Le Xiaomi 14 prend en charge une charge filaire rapide de 90 W, ainsi qu’une charge sans fil à 50 W. Il se distingue ici nettement par sa polyvalence et sa rapidité. Le Galaxy S24+ accepte une charge rapide de 45 W en filaire et jusqu’à 15 W en sans fil. L’iPhone 15 Pro, de son côté, autorise une charge filaire à 27 W, et la recharge sans fil MagSafe à 15 W. Aucun des trois modèles ne propose de charge inversée.