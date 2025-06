Soldes d’été en approche : les 3 smartphones à surveiller pour moins de 400 €

Chaque smartphone ici comparé présente un style bien distinct. Le Google Pixel 7a adopte un design sobre et reconnaissable avec sa célèbre bande horizontale arrière intégrant les capteurs photo. Ce choix esthétique participe à son identité visuelle propre à l’univers Pixel, tandis que ses bords sont légèrement arrondis. Le Samsung Galaxy A35, pour sa part, propose une superbe finition, avec un dos en verre et des tranches plates qui confèrent à l’appareil une allure plus haut de gamme que son tarif ne le laisse penser. Les capteurs photo y sont alignés verticalement, à fleur de coque, dans un style épuré très typique des derniers Galaxy. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, lui, se distingue par un bloc photo rectangulaire proéminent, et un design aux lignes arrondies, plus conventionnel.

Concernant les couleurs, le Pixel 7a est proposé en charbon, neige, bleu et corail. Le Galaxy A35 se décline en noir, lilas, citron et bleu glacier, avec une qualité de fabrication remarquable pour un appareil de milieu de gamme. Le Redmi Note 13 Pro 5G est disponible en noir minuit, violet lavande, bleu océan et blanc polaire.

Le Google Pixel 7a est le plus compact (152 x 72,9 x 9 mm) et le plus léger avec 193,5 g. Le Redmi Note 13 Pro 5G, malgré sa grande taille (161,2 x 74,2 x 8 mm), reste plus léger que le Samsung, avec seulement 187 g contre 204 g pour le Galaxy A35. Ce dernier est donc le plus lourd.

Enfin, en matière d’étanchéité, le Galaxy A35 et le Pixel 7a bénéficient tous deux d’une certification IP67, leur permettant de résister à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ne propose qu’une certification IP54, ce qui protège contre les éclaboussures mais pas contre l'immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté performances, les trois smartphones disposent de configurations techniques solides. Le Google Pixel 7a est animé par le processeur Tensor G2 (5 nm), conçu par Google lui-même. Ce processeur est particulièrement optimisé pour les usages liés à l’intelligence artificielle et à la photographie, ce qui lui permet de proposer une expérience Android pure et parfaitement fluide. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans extension microSD.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé du Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm), une puce équilibrée et moderne. Il est décliné avec 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, extensible via microSD. Le Samsung Galaxy A35, quant à lui, embarque un Exynos 1380 (5 nm), couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, lui aussi extensible.

En termes de puissance brute, le Pixel 7a domine grâce à son processeur spécialisé dans le traitement d’images et les fonctionnalités logicielles poussées. Il est suivi par le Xiaomi, qui assure une excellente fluidité dans la majorité des usages. Le Galaxy A35, avec son Exynos, reste en retrait en multitâche avancé mais propose une interface One UI très fluide, qui optimise l'expérience au quotidien.

Pour ce qui est des écrans, le Redmi Note 13 Pro 5G l’emporte sans conteste avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, Full HD+, 120 Hz, et surtout une luminosité maximale de 1800 nits, idéale en extérieur. Le Samsung Galaxy A35 propose un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, également 120 Hz, avec une luminosité de 1000 nits. Le Pixel 7a, plus compact avec son écran OLED de 6,1 pouces, se limite à 90 Hz et une luminosité de 1000 nits environ.

Ainsi, en matière d’affichage, le Redmi Note 13 Pro 5G se démarque nettement avec son bel écran AMOLED, plus grand, plus lumineux et plus fluide. Le Galaxy A35 suit de près grâce à son excellente dalle Super AMOLED. Le Pixel 7a, bien que très agréable à l’usage, reste un cran en dessous en fréquence et en taille.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté photo, le Pixel 7a est sans conteste celui qui tire le mieux parti de ses capteurs. Il intègre un capteur principal 64 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le traitement d’image via le Tensor G2 et l’algorithme photo de Google fait ici des merveilles : la restitution des détails, la dynamique et surtout la gestion de la basse lumière sont d’un niveau exceptionnel pour cette gamme de prix. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 13 mégapixels performant.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G mise, lui, sur la quantité avec un capteur principal de 200 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle 8 mégapixels et un macro 2 mégapixels. La définition est remarquable, mais le traitement logiciel n’est pas toujours à la hauteur, en particulier de nuit. Il est cependant capable de capturer des clichés très détaillés dans de bonnes conditions de lumière. La caméra frontale est de 16 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A35, de son côté, propose un trio de capteurs : 50 mégapixels principal (avec stabilisation optique), 8 mégapixels ultra grand-angle, et 5 mégapixels macro. L’ensemble fournit des résultats équilibrés, avec des couleurs fidèles et une interface photo simple et fluide grâce à One UI. Le capteur frontal est un 13 mégapixels.

Au classement de la qualité photo, le Pixel 7a arrive en tête grâce à son traitement d’image exceptionnel et sa performance en basse lumière. Le Redmi Note 13 Pro 5G le suit grâce à son capteur 200 mégapixels impressionnant. Le Galaxy A35 complète ce trio avec une prestation photo correcte mais plus conventionnelle.

En connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G. Le Pixel 7a propose du Wi-Fi 6E, tandis que le Galaxy A35 se contente du Wi-Fi 6 et le Redmi Note 13 Pro 5G du Wi-Fi 5. Aucun ne dispose de prise jack. Seul le Xiaomi propose un émetteur infrarouge, utile pour contrôler certains appareils électroniques. Le lecteur d’empreintes est sous l’écran pour les Galaxy A35 et Redmi, tandis qu’il est intégré au bouton latéral sur le Pixel 7a.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, côté autonomie, les trois smartphones disposent d’une batterie de bonne capacité. Le Pixel 7a est équipé d’une batterie de 4385 mAh, légèrement inférieure à celle de ses concurrents, mais suffisante pour une journée d’utilisation standard. Le Galaxy A35 et le Redmi Note 13 Pro 5G sont tous deux équipés de batteries 5000 mAh ou plus (5100 mAh pour le Redmi), ce qui leur confère une autonomie généralement plus confortable.

La gestion énergétique du Snapdragon 7s Gen 2 permet au Redmi de tirer pleinement parti de cette capacité. Le Galaxy A35, grâce à One UI et à son écran bien calibré, offre également une bonne endurance. Le Pixel 7a, en revanche, peut souffrir d’une autonomie plus courte en usage intensif, notamment en photo ou en navigation 5G.

En termes de recharge, le Xiaomi prend l’avantage avec une charge rapide de 67 W, capable de recharger intégralement le téléphone en environ 45 minutes. Le Galaxy A35 accepte une charge de 25 W, tandis que le Pixel 7a, plus modeste, se limite à 18 W. Toutefois, il est le seul des trois à proposer la recharge sans fil, à 7,5 W, un atout appréciable pour ceux qui utilisent déjà des accessoires compatibles.