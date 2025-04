Trois smartphones haut de gamme avec un rapport qualité prix au top !

Les trois smartphones sélectionnés offrent des approches esthétiques bien distinctes. Le Samsung Galaxy S25 se distingue par un design épuré : ses trois capteurs photo sont parfaitement alignés verticalement sur la coque arrière, avec une bordure discrète qui souligne chaque objectif. Ce modèle présente des profils plats avec des coins légèrement arrondis. L'iPhone 16e, fidèle à son style, opte pour une extrême simplicité avec un unique capteur photo situé en haut à gauche au dos de l'appareil. Son profil, lui aussi plat, est agrémenté du nouveau bouton Action personnalisable placé sur le flanc gauche. Quant au Google Pixel 9, il se singularise par une large bande horizontale occupant presque toute la largeur arrière pour intégrer ses deux capteurs photo, conférant au smartphone une identité visuelle unique.

Concernant les coloris, le Galaxy S25 se décline en bleu clair, bleu nuit, gris, vert d’eau, et exclusivement sur le site Samsung.com en noir absolu, corail et or rose. L'iPhone 16e propose une palette plus sobre : noir ou blanc. Le Pixel 9, de son côté, mise sur des teintes originales avec porcelaine, noir, rose et vert amande.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy S25 est le plus compact, tandis que le Pixel 9 est le plus imposant. Le smartphone le plus léger est le Galaxy S25 avec ses 162 grammes, à l’opposé du Pixel 9, nettement plus lourd avec ses 198 grammes. Côté robustesse, les trois appareils sont certifiés IP68, leur assurant une excellente résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté puissance, les smartphones embarquent des processeurs différents. Le Samsung Galaxy S25 utilise un Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, spécialement optimisé pour ses performances. Il est accompagné de 12 Go de RAM et de capacités de stockage allant de 128 Go à 512 Go, sans possibilité d'extension par carte microSD. L’iPhone 16e intègre l’Apple A18, une puce puissante mais avec un cœur de moins que celle présente dans d’autres modèles iPhone 16. Il est doté de 8 Go de RAM et propose aussi des capacités de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, également sans port microSD. Le Google Pixel 9, quant à lui, est animé par le Tensor G4, couplé à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, sans extension possible.

En termes de hiérarchie de puissance, le Galaxy S25 est le plus performant, suivi par l’iPhone 16e, dont l’efficacité du processeur A18 reste élevée malgré son cœur manquant. Le Pixel 9 se place en troisième position, le Tensor G4 offrant de bonnes performances, mais légèrement inférieures aux deux autres modèles.

Concernant les écrans, les trois smartphones utilisent des dalles AMOLED. Le Samsung Galaxy S25 propose un écran plat de 6,2 pouces affichant une définition de 1080x2340 pixels, avec une luminosité maximale de 2600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’iPhone 16e arbore un écran de 6,1 pouces, aussi AMOLED, avec une définition légèrement supérieure de 1170x2532 pixels et une luminosité plafonnant à 1200 cd/m². Il prend en charge le HDR10+ et Dolby Vision. Le Pixel 9, avec un écran plat de 6,2 pouces et une définition de 1080x2424 pixels, atteint une luminosité impressionnante pouvant aller jusqu’à 2700 cd/m² sous certaines conditions.

En comparant l’ensemble, le Pixel 9 offre l'écran le plus lumineux et de grande qualité, suivi du Galaxy S25, dont la dalle est très performante. L’iPhone 16e, malgré sa prise en charge du Dolby Vision, se classe en dernier pour la luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois smartphones proposent des configurations distinctes. Le Galaxy S25 dispose de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Son capteur selfie est de 12 mégapixels. L’iPhone 16e adopte une approche plus minimaliste avec un unique capteur de 48 mégapixels stabilisé et un capteur selfie de 12 mégapixels. Le Pixel 9 présente un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé et un second ultra grand-angle de 48 mégapixels capable de prendre des photos en mode macro. Son capteur selfie est de 10,5 mégapixels.

En termes de qualité photographique, le Galaxy S25 prend la tête grâce à la polyvalence de ses capteurs et son téléobjectif. Le Pixel 9 arrive ensuite avec ses capacités macro et son ultra grand-angle de 48 mégapixels. L’iPhone 16e, bien qu’excellent pour les prises de vue classiques, est pénalisé par l'absence d'ultra grand-angle ou de téléobjectif.

Sur le plan de la connectivité, le Galaxy S25 et le Pixel 9 supportent le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16e se limite au Wi-Fi 6. Tous trois disposent du Bluetooth (5.4 pour le Galaxy, 5.3 pour les deux autres), de la compatibilité NFC et de la 5G. Aucun des modèles n’intègre de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran pour le Galaxy S25 et le Pixel 9, tandis que l’iPhone 16e en est dépourvu, misant entièrement sur la reconnaissance faciale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les différences sont notables. Le Samsung Galaxy S25 embarque une batterie de 4000 mAh, ce qui est correct mais pas exceptionnel. Le Pixel 9 profite d'une capacité supérieure avec ses 4700 mAh, offrant théoriquement une meilleure autonomie, bien que cela puisse varier selon l'usage intensif de certaines applications ou de l'écran. L’iPhone 16e, pour sa part, ne communique pas officiellement la capacité de sa batterie, mais son optimisation logicielle est généralement très efficace.

Pour la recharge, le Pixel 9 et l’iPhone 16e supportent une charge filaire jusqu'à 30 watts, tandis que le Galaxy S25 se limite à 25 watts. Concernant la charge sans fil, le Pixel 9 accepte jusqu'à 23 watts, l’iPhone 16e jusqu'à 25 watts, et le Galaxy S25 seulement 10 watts. Tous trois permettent la charge inversée, pratique pour recharger de petits accessoires.