Voici les smartphones à moins de 200 € qui valent le coup en 2025

Au premier regard, chacun de ces trois modèles affiche une personnalité bien distincte. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G adopte une approche symétrique, avec ses capteurs photo logés au centre, en haut du dos de l’appareil, dans un carré aux angles légèrement bombés. Les profils sont arrondis, et les finitions bicolores pour les versions vertes et violettes lui confèrent une allure moderne, tandis que la finition noire reste plus sobre. Le POCO F6, de son côté, privilégie un design minimaliste : les deux capteurs photo sont placés verticalement en haut à gauche du dos, chacun intégré dans un cercle proéminent. Sa plaque arrière, extrêmement lisse et agréable au toucher, ne retient aucune trace de doigts. Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G propose une esthétique épurée avec ses capteurs apparemment "posés" directement sur la coque, entourés de cercles discrets. Les bords sont plats, avec des coins légèrement arrondis, offrant une prise en main contemporaine.

En termes de dimensions, le POCO F6 est le plus compact, tandis que le Galaxy A16 5G est le plus grand et le plus lourd. Le Redmi Note 14 Pro 5G se situe entre les deux. Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, seul le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G dispose d'une certification IP68, la plus exigeante, garantissant une immersion totale. Le POCO F6 et le Samsung Galaxy A16 5G, eux, se contentent d’une protection IP54, suffisante pour les éclaboussures et la poussière légère.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du côté des performances, les écarts entre les modèles sont notables. Le POCO F6 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un chipset de milieu de gamme particulièrement performant pour cette catégorie de prix, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM, et offrant un stockage interne de 256 ou 512 Go sans extension possible. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G utilise quant à lui un MediaTek Dimensity 7300-Ultra, avec également 8 ou 12 Go de RAM et un stockage similaire, sans support pour carte microSD. Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G embarque un Exynos 1330, associé à seulement 4 Go de RAM physique (extensible virtuellement de 4 Go supplémentaires) et 128 Go de stockage interne, cette fois extensible via une carte microSD.

En termes de puissance brute, le POCO F6 se classe en première position, grâce à son processeur plus récent et plus performant, suivi de près par le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Le Galaxy A16 5G ferme la marche, pénalisé par sa configuration plus modeste, adaptée avant tout à un usage quotidien sans exigence de performances intensives.

Côté affichage, tous trois misent sur une dalle AMOLED. Le Redmi Note 14 Pro 5G et le POCO F6 offrent chacun une diagonale de 6,67 pouces, tandis que le Galaxy A16 5G propose un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces. La fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz pour les deux premiers contre seulement 90 Hz pour le Samsung, moins fluide dans les animations. En outre, le Redmi Note 14 Pro 5G impressionne avec une luminosité maximale de 3000 cd/m², loin devant le POCO F6 (2400 cd/m²) et le Galaxy A16 5G (800 cd/m²). Notons aussi que les écrans du Redmi Note 14 Pro 5G et du POCO F6 sont plats, tandis que celui du Galaxy A16 5G adopte également une configuration plate

En termes d’intérêt, l’écran du Redmi Note 14 Pro 5G se positionne comme le plus performant, suivi de très près par celui du POCO F6, alors que celui du Galaxy A16 5G reste plus basique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté photographique, les différences sont également marquées. Le Redmi Note 14 Pro 5G domine sur le papier avec un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, un capteur de 20 mégapixels se charge des selfies. Le POCO F6 propose un module principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (Sony IMX882), secondé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur frontal de 20 mégapixels. Quant au Samsung Galaxy A16 5G, il dispose aussi d'un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné cette fois d’un ultra grand-angle plus modeste de 5 mégapixels et d’un module macro de 2 mégapixels. À l’avant, le capteur selfie est de 13 mégapixels.

Ainsi, pour la photographie, le Redmi Note 14 Pro 5G prend logiquement la tête du classement grâce à son capteur principal de très haute définition. Le POCO F6 suit, fort de sa stabilisation optique pour des clichés nets, et enfin, le Galaxy A16 5G occupe la dernière place.

Concernant la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et disposent du NFC. Le Redmi Note 14 Pro 5G et le POCO F6 offrent un Wi-Fi 6, tandis que le Galaxy A16 5G reste limité au Wi-Fi 5. En matière de Bluetooth, le Redmi et le POCO bénéficient de la norme 5.4, tandis que le Galaxy A16 5G propose du Bluetooth 5.3. Seul le Galaxy A16 5G conserve une prise jack audio. Le lecteur d'empreintes digitales est positionné sous l’écran pour le Redmi Note 14 Pro 5G et le POCO F6, tandis qu’il est intégré sur le bouton latéral pour le Galaxy A16 5G. De plus, le Redmi et le POCO possèdent un émetteur infrarouge, ce qui n'est pas le cas du Samsung.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, tous trois misent sur des batteries généreuses. Le Galaxy A16 5G et le POCO F6 proposent chacun une batterie de 5000 mAh, tandis que le Redmi Note 14 Pro 5G va un peu plus loin avec 5110 mAh. Toutefois, en fonction des usages (jeux, vidéos, navigation web), l’autonomie réelle pourra varier. En théorie, le Redmi pourrait offrir la meilleure endurance, suivi de très près par ses concurrents.

Côté recharge, le POCO F6 surclasse nettement ses rivaux avec une puissance de charge de 90 watts, permettant de regagner une grande partie de la batterie en moins de 30 minutes. Le Redmi Note 14 Pro 5G propose une recharge à 45 watts, ce qui reste rapide mais nettement inférieur au POCO. Quant au Galaxy A16 5G, il est plus modeste avec une charge limitée à 25 watts. Aucun de ces modèles n’offre la recharge sans fil ni la charge inversée.