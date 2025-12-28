Voici les tendances smartphone à surveiller après Noël et pour 2026

En matière de design, l’iPhone 17, le Galaxy S25 et le Xiaomi 15 Ultra illustrent trois visions distinctes du smartphone premium. L’iPhone 17 poursuit la ligne esthétique épurée d’Apple, avec un dos en verre parfaitement lisse et un module photo arrière relativement discret, composé de capteurs alignés verticalement dans un bloc sobrement intégré à la coque.

Les profils sont plats, dans la continuité des générations récentes, ce qui confère à l’appareil une identité visuelle immédiatement reconnaissable et une bonne stabilité en main. Il est proposé dans plusieurs coloris, incluant des teintes claires et foncées, ainsi que des finitions pastel, fidèles à la stratégie de différenciation visuelle de la marque.

De son côté, le Galaxy S25 adopte une approche plus consensuelle, avec un dos en verre mat et des capteurs photo disposés individuellement, sans module massif, ce qui allège visuellement l’arrière de l’appareil. Les tranches sont légèrement arrondies, favorisant le confort d’utilisation prolongée. Samsung décline ce modèle en plusieurs couleurs, allant des tons sobres aux finitions plus lumineuses selon les marchés.

En revanche, le Xiaomi 15 Ultra se démarque nettement par son module photo circulaire très proéminent, inspiré de l’univers des appareils photographiques, affirmant clairement son positionnement orienté vers l’image. Les profils sont arrondis, mais l’ensemble apparaît plus massif. Il est disponible en noir, blanc, ainsi que dans des éditions spécifiques mêlant métal et simili cuir.

En termes de dimensions, l’iPhone 17 est le plus compact et le plus léger des trois, tandis que le Xiaomi 15 Ultra est à la fois le plus grand et le plus lourd. Le Galaxy S25 se situe dans un équilibre intermédiaire. Enfin, les trois modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière conforme aux standards haut de gamme actuels.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces trois smartphones incarnent ce qui se fait de plus avancé à l’horizon 2026. L’iPhone 17 est animé par le processeur Apple A19, une puce conçue en interne, optimisée pour offrir une grande fluidité dans l’écosystème iOS, aussi bien pour les applications courantes que pour les usages plus intensifs comme le montage vidéo ou les jeux. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage interne allant de 128 à 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Galaxy S25 repose, quant à lui, sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, une plateforme très performante qui mise sur l’intelligence artificielle embarquée et l’efficacité énergétique. Il est proposé avec 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go de stockage interne, également non extensible.

Enfin, le Xiaomi 15 Ultra utilise une version haut de gamme du Snapdragon 8 Elite, couplée à 16 Go de mémoire vive et à des configurations de stockage pouvant atteindre 1 téraoctet, ce qui le destine clairement aux utilisateurs intensifs. En termes de hiérarchie de puissance brute, le Xiaomi 15 Ultra se place en tête grâce à sa configuration très généreuse, suivi de près par le Galaxy S25, tandis que l’iPhone 17, bien que légèrement moins doté en mémoire vive, reste extrêmement performant grâce à l’optimisation logicielle d’Apple.

Concernant les écrans, l’iPhone 17 propose une dalle OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces, affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale très élevée.

Le Galaxy S25 dispose d’un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, lui aussi à 120 Hz, avec une excellente gestion adaptative de la luminosité. Le Xiaomi 15 Ultra se distingue par une grande dalle AMOLED de 6,73 pouces, également à 120 Hz, offrant une surface d’affichage plus immersive. En matière de qualité globale, le Xiaomi 15 Ultra séduit par la taille et l’intensité de son écran, l’iPhone 17 par sa précision colorimétrique, et le Galaxy S25 par son équilibre général.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un axe central de différenciation entre ces trois modèles. L’iPhone 17 intègre un double module photo arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, destinés respectivement aux prises de vue classiques et aux scènes larges. Le traitement logiciel reste un élément clé de la restitution des couleurs et des contrastes. À l’avant, un capteur selfie de 12 mégapixels assure les appels vidéo et les autoportraits.

Le Galaxy S25 adopte une configuration plus polyvalente, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, permettant un zoom optique dédié. Son capteur frontal de 12 mégapixels vise la constance et la fiabilité.

Le Xiaomi 15 Ultra va encore plus loin avec une configuration orientée vers la photographie avancée, intégrant un capteur principal de 50 mégapixels, plusieurs capteurs complémentaires, dont un téléobjectif périscopique à très haute résolution pouvant atteindre 200 mégapixels selon les usages, ainsi qu’un capteur ultra grand-angle dédié. Le capteur frontal de 32 mégapixels complète cet ensemble ambitieux.

En comparaison, le Xiaomi 15 Ultra s’impose comme le plus complet pour la photo, suivi du Galaxy S25 pour sa polyvalence, puis de l’iPhone 17 pour la cohérence de son rendu.

En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le Wi-Fi de dernière génération, le Bluetooth récent et le NFC. Aucun ne dispose de prise audio jack. L’iPhone repose sur la reconnaissance faciale, tandis que le Galaxy S25 et le Xiaomi 15 Ultra intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran. L’émetteur infrarouge est absent sur l’iPhone et le Galaxy, mais présent sur le Xiaomi.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, même si elle dépend fortement des usages. L’iPhone 17 embarque une batterie d’environ 3700 mAh, dont l’efficacité repose largement sur l’optimisation logicielle d’iOS. Il assure généralement une journée complète d’utilisation mixte. La recharge filaire est rapide et la recharge sans fil est prise en charge via la technologie Qi et MagSafe.

Le Galaxy S25 est équipé d’une batterie d’environ 4000 mAh, offrant une autonomie légèrement supérieure dans certains scénarios, avec une recharge filaire et sans fil, ainsi qu’une fonction de recharge inversée pour accessoires. Le Xiaomi 15 Ultra se distingue nettement avec une batterie dépassant les 5400 mAh, ce qui lui confère, en théorie, la meilleure endurance des trois. Il propose en outre une recharge filaire très rapide, ainsi qu’une recharge sans fil à puissance élevée.

