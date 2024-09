Voici les trois smartphones les plus vendus dans le monde au premier semestre 2024

Les trois smartphones du constructeur Apple présentent un design globalement similaire, avec une disposition des capteurs photo à l’arrière sous forme d’un carré, en haut à gauche. Cependant, des nuances existent entre eux. L’iPhone 15 intègre deux capteurs photo à l'arrière, tandis que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max en possèdent respectivement trois et quatre. Sur ces deux derniers modèles, le cadre est en titane, un matériau plus robuste que l'aluminium du cadre de l'iPhone 15. Cela confère aux modèles « Pro » un aspect plus haut de gamme et une légèreté relative pour leur taille.

Les profils des trois smartphones sont légèrement arrondis, offrant une prise en main confortable. En termes de coloris, l'iPhone 15 est disponible en rose, jaune, vert, bleu et noir, des couleurs qui soulignent une orientation plus joviale et décontractée. Les modèles iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, eux, adoptent des tons plus sobres et élégants : noir, bleu, blanc et naturel, en accord avec leur positionnement premium.

En termes de dimensions, l’iPhone 15 est le plus petit des trois et aussi le plus léger. L’iPhone 15 Pro est légèrement plus compact que le 15 Pro Max et accuse un poids inférieur sur la balance. Enfin, l'iPhone 15 Pro Max est le plus imposant tant en termes de dimensions que de poids.

La capacité des batteries varie sensiblement entre les trois modèles. L'iPhone 15 dispose d'une batterie de 3349 mAh, ce qui en fait le modèle avec la plus petite capacité. L’iPhone 15 Pro embarque une batterie légèrement plus petite à 3274 mAh, mais son processeur plus efficace pourrait lui conférer une meilleure gestion énergétique. Cependant, l’iPhone 15 Pro Max se distingue avec une batterie de 4422 mAh, offrant sans doute la meilleure autonomie des trois.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Tous les modèles se distinguent par leur processeur et leur capacité de mémoire vive. L’iPhone 15 est équipé du processeur Apple A16, associé à 6 Go de RAM, tandis que les modèles Pro et Pro Max bénéficient du tout nouveau processeur Apple A17 Pro, plus performant et couplé à 8 Go de RAM. Côté stockage, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro proposent des versions allant de 128 Go à 1 To, sans possibilité d'extension via une carte micro SD. Quant au Pro Max, il débute directement à 256 Go de stockage, avec des options allant jusqu’à 1 To.

Concernant les écrans, tous utilisent une dalle AMOLED avec une luminosité maximale impressionnante de 2000 cd/m², offrant des contrastes profonds et des couleurs éclatantes. L'iPhone 15 et le 15 Pro partagent une taille d'écran de 6,1 pouces avec une résolution de 1179x2556 pixels. Toutefois, la différence réside dans la fréquence de rafraîchissement : l’iPhone 15 se limite à 60 Hz, tandis que les modèles Pro et Pro Max bénéficient d’un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, offrant une fluidité supérieure, notamment pour les vidéos et le jeu. L’iPhone 15 Pro Max, quant à lui, présente un écran de 6,7 pouces, le plus grand de la gamme, avec une résolution plus élevée de 1290x2796 pixels, offrant ainsi une expérience visuelle plus immersive.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, l’iPhone 15 dispose de deux capteurs arrière : un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. L’iPhone 15 Pro ajoute un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu’un second téléobjectif offrant un zoom optique 3x. L’iPhone 15 Pro Max va encore plus loin avec un zoom optique 5x, idéal pour les prises de vue à distance. Tous les modèles possèdent un capteur à selfie de 12 mégapixels.

Enfin, côté connectivité, tous les smartphones sont compatibles avec la 5G, le NFC, et le Bluetooth 5.3. L’iPhone 15 Pro et Pro Max se distinguent par la compatibilité avec le Wi-Fi 6E, offrant des débits plus rapides et une meilleure gestion du réseau. Tous trois sont certifiés IP68, les rendant résistants à l’eau et à la poussière. Aucun ne dispose de prise jack, et le lecteur d'empreintes digitales est absent sur l'ensemble des modèles.