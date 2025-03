Voici notre sélection des meilleurs smartphones à petit prix à l’horizon de mars 2025

En matière de design, ces trois smartphones se distinguent par des approches esthétiques différentes, notamment dans l'organisation des capteurs photo. Le Samsung Galaxy A16 5G opte pour un style minimaliste avec des capteurs alignés verticalement et séparés les uns des autres. Ils semblent simplement posés sur la coque arrière, entourés de cercles pour mieux les distinguer, tandis que le flash est intégré au même niveau que la coque, ce qui renforce son aspect épuré. Les profils du Galaxy A16 5G sont plats, avec des coins arrondis, et il est proposé en trois coloris brillants : gris, turquoise et bleu nuit.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G, quant à lui, place ses trois capteurs photo dans le coin supérieur gauche, organisés en deux grands cercles et un plus petit, tous montés sur une plaque légèrement surélevée. Les profils du Redmi Note 14 5G sont également plats, ce qui lui confère un aspect moderne et sophistiqué. Ce modèle est disponible en noir, vert ou violet. Le Google Pixel 7a se démarque par sa barre horizontale qui traverse la largeur de l'appareil pour loger ses capteurs photo. Ce choix esthétique, typique de la gamme Pixel, offre une apparence unique et reconnaissable. Le Pixel 7a présente un cadre en verre avec des profils plats et est proposé en quatre couleurs : bleu, gris, corail et blanc.

En termes de dimensions, le Pixel 7a est le plus compact tandis que le Galaxy A16 5G est le plus grand. Le Redmi Note 14 5G se situe entre les deux en termes de taille. En ce qui concerne le poids, le Galaxy A16 5G est le plus lourd avec 200 grammes, tandis que le Redmi Note 14 5G est le plus léger avec 190 grammes.

Pour ce qui est de la résistance à l'eau et à la poussière, le Pixel 7a bénéficie de la meilleure protection avec une certification IP67, garantissant une immersion jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Le Redmi Note 14 5G dispose d'une certification IP64, le protégeant uniquement contre les éclaboussures et la poussière. Le Galaxy A16 5G, avec sa certification IP54, offre une protection contre les éclaboussures légères mais pas contre l'immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de performance, ces smartphones utilisent des processeurs différents, influant directement sur leur puissance. Le Samsung Galaxy A16 5G est équipé d’un Samsung Exynos 1330 couplé à 4 Go de mémoire vive, avec 4 Go de mémoire virtuelle supplémentaires pour une meilleure gestion du multitâche. Son stockage interne est de 128 Go, extensible via une carte micro SD.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G embarque le MediaTek Dimensity 7025-Ultra, un processeur plus puissant que l’Exynos 1330. Il propose 6 ou 8 Go de RAM selon les versions, et un stockage variant entre 128 Go, 256 Go ou 512 Go, également extensible via micro SD. Le Google Pixel 7a fonctionne avec le Tensor G2 de Google, un processeur haut de gamme axé sur l'intelligence artificielle et l'optimisation logicielle. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, sans possibilité d'extension par micro SD.

En termes de puissance brute, le Pixel 7a prend la tête grâce à son Tensor G2, suivi du Redmi Note 14 5G avec le MediaTek Dimensity 7025-Ultra, puis du Galaxy A16 5G avec l’Exynos 1330.

Côté écrans, tous trois utilisent une dalle AMOLED, offrant des couleurs vives et des contrastes élevés. Le Galaxy A16 5G propose une diagonale de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 800 cd/m². Le Redmi Note 14 5G, avec son écran de 6,67 pouces, se distingue par une fréquence de 120 Hz, idéale pour une fluidité accrue, et une luminosité maximale impressionnante de 2100 cd/m². Enfin, le Pixel 7a, le plus compact avec un écran de 6,1 pouces, bénéficie également d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

En termes de qualité d’affichage, le Redmi Note 14 5G domine grâce à sa luminosité exceptionnelle et à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pixel 7a suit avec son écran compact mais performant, tandis que le Galaxy A16 5G reste en retrait malgré une diagonale plus grande.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G propose le capteur principal le plus impressionnant avec 108 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il dispose d'un capteur de 20 mégapixels. Le Pixel 7a se distingue par un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement pour des photos nettes même en mouvement, associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Son capteur à selfie est de 13 mégapixels.

Le Galaxy A16 5G s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il propose un capteur de 13 mégapixels.

En termes de connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et NFC. Le Pixel 7a se démarque avec du Wi-Fi 6E, tandis que les autres restent sur du Wi-Fi 5. Le Redmi Note 14 5G est le seul à disposer d’un émetteur infrarouge. Seuls le Galaxy A16 5G et le Redmi Note 14 5G conservent une prise jack.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Redmi Note 14 5G affiche la plus grande capacité de batterie avec 5110 mAh et supporte une charge rapide de 45 watts. Le Galaxy A16 5G possède une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 25 watts. Le Pixel 7a, avec une batterie plus petite de 4400 mAh, propose une charge filaire de 20 watts et prend en charge la recharge sans fil à 18 watts.

En termes d'autonomie, le Redmi Note 14 5G devrait offrir la meilleure durée de fonctionnement, suivi du Galaxy A16 5G, puis du Pixel 7a en raison de sa batterie moins capacitive. En revanche, le Pixel 7a bénéficie de la commodité de la recharge sans fil, ce qui n’est pas le cas des deux autres modèles.

Conclusion : lequel choisir ?

Pour les utilisateurs recherchant la meilleure puissance et un écran de haute qualité, le Xiaomi Redmi Note 14 5G est un excellent choix. Ceux qui privilégient la photographie et une intégration logicielle optimisée opteront pour le Google Pixel 7a. Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G constitue une alternative abordable avec un grand écran et une bonne autonomie. À vous de choisir en fonction de vos priorités !