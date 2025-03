Vos smartphones préférés du moment sont…

Le design est un élément clé dans le choix d’un smartphone, et ces trois modèles adoptent des approches très différentes. L’iPhone 16e mise sur la simplicité avec un unique capteur photo situé en haut à gauche du dos de l’appareil, un choix qui tranche avec la tendance aux multiples modules photo. En outre, il intègre un bouton Action personnalisable sur le profil gauche. Disponible en noir ou blanc, il possède un cadre en aluminium et affiche un format compact avec une hauteur de 146,7 mm, une largeur de 71,5 mm et une épaisseur de 7,8 mm pour un poids de 167 g, ce qui en fait le smartphone le plus léger et le plus petit de ce comparatif.

Le Honor Magic7 Pro, quant à lui, opte pour un design plus imposant et travaillé avec un large module circulaire centré au dos, où sont intégrés ses trois capteurs photo. Son cadre est en verre, et il est proposé en noir ou argent. Il mesure 162,7 mm de haut, 77,1 mm de large et 8,8 mm d’épaisseur, pour un poids de 223 g, ce qui en fait le smartphone le plus épais et le plus lourd du comparatif.

Enfin, le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte un style épuré et minimaliste avec ses quatre capteurs photo disposés individuellement, sans module apparent. Il possède un cadre en titane et est disponible en noir, gris, argent et bleu, avec des coloris exclusifs sur le site de Samsung (noir absolu, vert et or rose). Ses dimensions sont de 162,8 mm en hauteur, 77,6 mm en largeur et 8,2 mm d’épaisseur, pour un poids de 218 g. Il se distingue par ses profils plats et ses coins légèrement arrondis, offrant une prise en main différente des deux autres modèles.

En matière d’étanchéité, tous les modèles disposent d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Cependant, le Honor Magic7 Pro va plus loin avec une certification IP69, lui assurant une protection supplémentaire contre l’eau à haute pression.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois smartphones reposent sur des processeurs puissants, mais des différences notables existent. L’iPhone 16e est équipé de la puce Apple A18, bien que légèrement moins performante que celles des autres modèles de la gamme iPhone 16. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, sans possibilité d’extension via micro SD. Le Honor Magic7 Pro embarque le Snapdragon 8 Elite, un processeur haut de gamme épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (sans extension possible).

Enfin, le Samsung Galaxy S25 Ultra est le plus puissant du lot, avec son Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une version optimisée du même processeur que le Honor Magic7 Pro. Il est proposé avec 12 Go de RAM et des options de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, sans extension micro SD.

En termes de hiérarchie, le Galaxy S25 Ultra est le plus puissant, suivi du Honor Magic7 Pro, puis de l’iPhone 16e, qui reste performant mais légèrement en retrait.

Tous les modèles utilisent une dalle AMOLED offrant des noirs profonds et un excellent contraste. L’iPhone 16e possède un écran de 6,1 pouces avec une définition de 1170 x 2532 pixels, un pic de luminosité de 1200 cd/m², et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Honor Magic7 Pro offre une dalle plus grande, de 6,8 pouces, avec une définition de 1280 x 2800 pixels. Son pic de luminosité impressionne, atteignant 1600 cd/m², voire 5000 cd/m² dans certaines conditions. Le Samsung Galaxy S25 Ultra pousse encore plus loin avec un écran de 6,9 pouces, une définition de 1440 x 3120 pixels, et un pic de luminosité de 2600 cd/m², accompagné d’un traitement antireflet qui le rend particulièrement lisible en plein soleil.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

L’iPhone 16e reste sobre avec un unique capteur de 48 mégapixels stabilisé optiquement, et un capteur à selfie de 12 mégapixels. De son côté, le Honor Magic7 Pro se distingue par un module plus complet avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un module de 50 mégapixels ultra grand-angle (qui sert aussi pour la macro) et surtout un capteur de 200 mégapixels téléobjectif avec zoom optique 3x et stabilisation. Notez également la présence d’un capteur de 50 mégapixels et d’un module 3D ToF pour les selfies.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra est encore plus polyvalent avec un capteur de 200 mégapixels stabilisé optiquement (principal), un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, un autre téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et un capteur de 12 mégapixels pour les selfies.

Le Galaxy S25 Ultra offre le meilleur équipement photo, suivi du Honor Magic7 Pro, puis de l’iPhone 16e, qui reste efficace mais plus limité.

Tous les smartphones sont compatibles 5G, disposent de la NFC, et d’une connexion Bluetooth (5.3 pour l’iPhone, 5.4 pour les autres). L’iPhone 16e et le Galaxy S25 Ultra sont compatibles Wi-Fi 6 et 7 respectivement, tandis que le Honor Magic7 Pro va jusqu’au Wi-Fi 7. Le lecteur d’empreinte digitale est sous l’écran pour le Honor et le Samsung, tandis que l’iPhone 16e n’en possède pas. Seul le Honor Magic7 Pro intègre un émetteur infrarouge pour en faire une vraie télécommande.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie dépend de la batterie et de l’optimisation logicielle. L’iPhone 16 n’a pas sa capacité précisée, mais sa charge filaire atteint 30 W et sa charge sans fil 25 W. Le Honor Magic7 Pro possède une batterie de 5270 mAh, avec une charge ultra-rapide de 100 W, une charge sans fil de 80 W, et une charge inversée. Le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose de 5000 mAh, d’une charge de 45 W, d’une charge sans fil de 10 W et d’une charge inversée.

En autonomie potentielle, le Honor Magic7 Pro semble le plus endurant, suivi du Galaxy S25 Ultra, puis de l’iPhone 16.