Test du smartphone Crosscall Action-X5 : un mobile tout terrain et durable

La marque française Crosscall propose des smartphones et des tablettes endurcies, c’est-à-dire capables de résister à des conditions extrêmes d’utilisation et d’environnement. Principalement destinée aux personnes qui bougent beaucoup ou qui pratiquent certains sports plus ou moins extrêmes, le modèle Action-X5 est bien entendu accessible à tous intégrant la fonction Talkie-Walkie pour communiquer facilement avec d’autres personnes et certifié IP68, mais répondant également à la norme militaire MIL-STD-810H avec un haut indice de réparabilité. Fonctionnant sous Android, nous avons pu le tester pour voir ce dont il était capable. En voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Crosscall Action-X5 :

Écran AMOLED de 5,45 pouces, 720x1440 pixels 60 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 662

4 Go de mémoire vive

64 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 48+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 3850 mAh compatible charge 10 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche logicielle

Design du Crosscall Action-X5

Le design du smartphone Crosscall Action-X5 est très particulier dans le sens où il n’est pas conventionnel par rapport aux autres mobiles actuellement disponibles sur le marché. Il arbore un revêtement qui l’endurcit avec des formes faisant penser à un octogone. Le toucher est très doux et très agréable et on peut aisément imaginer le nettoyer facilement. Le dos est donc bien marqué avec des parties lisses et d’autres moins, mais toujours agréables.

Au centre, il y a l’élément qui fait un peu la marque de fabrique des smartphones Crosscall, le système de fixation « universel » pour installer le mobile sur différents accessoires et pouvoir ainsi le fixer sur un guidon de vélo, une planche de surf, etc. Le système est aimanté, particulièrement pertinent et efficace. En outre, notez que c’est par cette voie que l’on peut aussi recharger le mobile, mais aussi transférer des données (avec un X-Câble), via la fonction X-Link proposée par Crosscall, comme si on le faisait depuis le connecteur USB-C. C’est plus simple et plus rapide. Toujours au dos, on peut voir la grille du haut-parleur, vers le bas. La partie haute contient les capteurs photo avec le flash, parfaitement intégré dans le mouvement des textures de l’arrière du mobile. Il y a également deux microphones.

L’appareil mesure 161,5 mm de haut ce qui est raisonnable et dans la moyenne des autres mobiles pour 77,8 mm de large, ce qui fait que, sur cette mesure, il est l’un des téléphones les plus larges. Son épaisseur de 13,35 mm en fait le plus épais des mobiles, mais on sait pourquoi : sa coque externe qui le protège contre les chocs et les intempéries. En main, l’Action-X5 est plutôt équilibré. Comptez sur un poids de 236 grammes tout de même.

Si on fait le tour de l’appareil, on note la présence du bouton de mise en veille sur le profil droit, comme le double bouton qui permet de gérer le volume. Le premier sert aussi de lecteur d’empreinte digitale pour identifier le propriétaire. Il y a également un autre bouton, personnalisable, celui-ci qui permet d’activer différentes fonctions de l’appareil. Pour l’identifier plus facilement, il est jaune, une couleur qui tranche avec le reste du mobile. Rappelons qu’il n’existe une seule version : noir. Sur le profil supérieur, il y a un cache en plastique qui recouvre entièrement le port audio jack pour brancher un casque. Sur le côté gauche du mobile, on trouve le tiroir à cartes SIM. Celui-ci peut en supporter deux simultanément ainsi qu’une carte mémoire (jusqu’à 512 Mo). Il y a également un bouton assez gros qui permet de lancer la fonction X-Talk. Cette application permet de communiquer facilement avec d’autres utilisateurs de celle-ci simplement en appuyant sur le bouton. Il est possible d’envoyer des messages à plusieurs personnes en même temps et d’en recevoir. C’est extrêmement pratique. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un mobile de la marque Crosscall pour en profiter étant donné qu’on peut télécharger l’application depuis le Google Play Store pour tous les téléphones sous Android. Enfin, sur le profil inférieur, il y a un cache qui protège entièrement le connecteur USB-C. Notez également la présence d’un système au coin de l’appareil qui permet d’accrocher une dragonne, par exemple.

Le smartphone Crosscall Action-X5 est doté d’une connectivité avec les réseaux 4G. Il est également Wi-Fi 802.11 ac double bande 2,4 et 5 GHz, intègre du Bluetooth 5.0 et la fonction NFC pour le paiement sans contact, par exemple. Bien entendu, il est doté d’un système GPS, A-GPS, Glonass, Beidou et Galileo. Il intègre un capteur de proximité, un autre de luminosité, un gyroscope, un magnétomètre, la radio FM et propose une fonction lampe torche. Une LED installée sur le profil de droite vient prévenir l’utilisateur de l’arrivée d’une notification. Elle s’allume en rouge lorsque l’appareil recharge sa batterie.

Officiellement, le mobile est donc certifié IP68. Il est submersible jusqu’à 2 mètres dans l’eau salée pendant 30 minutes. Il est également protégé contre la poussière et peut être utilisé entre des températures de -25°C et +60°C. Il a passé avec succès la certification militaire MIL-STD-810H sur 15 tests signifiant qu’il est capable de résister à des chutes sur toutes ses faces à 2 mètres de hauteur sur une surface en béton, sans subir de dommage. Il est donc particulièrement résistant et saura vous accompagner où que vous alliez, quel que soit le terrain emprunté.

Le smartphone est livré avec plusieurs accessoires alors que beaucoup de fabricants en proposent de moins en moins. Ici, on a droit au bloc d’alimentation, un câble USB-A vers USB-C, une dragonne, le système Crosscall X-Blocker (pour fixer le mobile à d’autres supports) et des écouteurs étanches.

L’écran, pas très grand et avec de larges bordures

L’écran du Crosscall Action-X5 fait 5,45 pouces en diagonale au format 18/9 ce qui n’est pas très grand. Ce gabarit permet toutefois d’utiliser la surface d’affichage avec une seule main. Rappelons que celui de l’iPhone 13 mini mesure 5,4 pouces donc à peu près équivalents. Il s’agit d’une dalle LCD IPS protégée avec la technologie Corning Gorilla Glass 5 qui est récente et suffisamment efficace pour cet appareil. Comptez sur une définition plus faible que la moyenne, soit 720x1440 pixels alors que la très grande majorité des mobiles proposent du 1080x2400 pixels donc une meilleure lisibilité. L’écran propose une luminosité de 500 cd/m² ce qui n’est pas beaucoup si on la compare à celle du Samsung Galaxy S22 Ultra, particulièrement lumineux et pouvant atteindre 1750 cd/m². Toutefois, la luminosité offerte par l’écran de l’Action-X5 peut suffire en extérieur. Un niveau supérieur ne serait peut-être pas de trop surtout si on est appelé à utiliser le mobile longuement en plein soleil, dans l’après-midi.

La fréquence de rafraîchissement est ici de 60 Hz, comme les smartphones d’entrée de gamme, les autres proposant des fréquences supérieures, à 90 ou 120 Hz pour des défilements plus fluides. Les bords de l’écran sont particulièrement épais. En effet, cela faisait un bon moment que nous n'en avions pas vu d’aussi imposants, les fabricants essayant de réduire cette surface au maximum pour intégrer des écrans proposant des surfaces toujours plus grandes dans des châssis aux dimensions aussi compactes que possible. L’affichage est rectangulaire. Le capteur photo frontal est intégré dans la bordure supérieure de l’écran, comme le haut-parleur supérieur, ne gênant pas l’affichage. Il est possible de changer les couleurs d’affichage pour sélectionner l’un des modes proposés : naturel, contrasté ou adaptatif. Un mode gants et un mode poche sont disponibles, le cas échéant.

Un smartphone sous Android 11 avec des applications préinstallées bien pensées

Le smartphone Crosscall Action-X5 est animé par le système Android de Google ici en version 11. On a droit à une version d’Android dans l’un de ses états les plus purs. Plusieurs applications sont préinstallées. Elles sont bien pensées et pertinentes vu la cible de cet appareil. On trouve ainsi des applications permettant de réaliser des prises de vue originales et d’autres pour communiquer facilement avec ses équipes. L’application X-Cam (Appareil photo) permet de filmer en choisissant l’angle souhaité ou d’utiliser les modes traditionnels slowmotion ou time-lapse voire le mode dashcam qui sert à enregistrer en continu pour ne garder que les dernières secondes. En outre, sachez que la fonction Hyperstab permet de garder l’horizon droit alors qu’on est en mouvement. L’application X-Story permet de réaliser des montages, directement depuis le mobile. La navigation par geste est possible. La dernière mise à jour de sécurité datait du 5 novembre 2021 sur notre modèle de test, mi-juin ce qui n’est pas très récent. On peut réveiller l’écran avec une double tape.

Notez la possibilité de personnaliser deux boutons du mobile, celui en jaune installé sur le profil de droite et l’autre qui lance par défaut l’application X-Talk (Talkie-Walkie).

Un chipset d’entrée de gamme à bord

Pour fonctionner, le mobile Crosscall Action-X5 utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 662 qui est loin d’être le plus puissant du marché. On le trouve sur d’autres mobiles dont le TCL 20L, le Nokia 5.4, le Oppo A74 4G, le Poco M3, des appareils pas très récents. Le Soc est associé à 4 Go de mémoire vive ce qui n’est pas la panacée non plus. Impossible d’aller puiser dans la mémoire de stockage comme certains mobiles realme ou Xiaomi le proposent maintenant. Ici on a donc droit à une configuration de mobile d’entrée de gamme. Avec elle, le smartphone propose des performances qui sont passables. On doit patienter quelques microsecondes avant de pouvoir accéder à certains menus et lors du lancement de la plupart des applications. Retenez surtout qu’il ne faut pas trop lui en demander en même temps. Chaque opération doit être réfléchie et opérée par le système avant de pouvoir enchaîner sur une autre commande. Toutefois, il fait le job au quotidien.

Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats.

Deux capteurs photo au dos et des clichés plutôt réussis

Le smartphone Crosscall Action-X5 est capable de lire des contenus vidéo avec une définition HD seulement en rapport avec celle de son écran. Pour faire des photos et des vidéos, il est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels avec autofocus et d’un capteur secondaire pour les prises de vue en mode ultra grand-angle sur 120 degrés. À l’avant, il y a un capteur de 13 mégapixels ultra grand-angle sur 120 degrés. C’est l’application X-Cam qui est utilisée pour prendre les photos et réaliser des vidéos. Cette application propose plusieurs modes de prise de vue : Photo, vidéo, slow motion, dashcam, time-lapse et nuit. Il n’y a pas de menus supplémentaires. Les options sont accessibles, en bas à gauche, sur l’écran. Son interface a été retravaillée pour s’harmoniser avec le reste de la présentation graphique de l’application et c’est une bonne chose.

Le capteur principal est capable de prendre des images avec une définition de 12 mégapixels pour combiner les clichés et obtenir un maximum de luminosité et de détails. Le mode en plein pixels (48 millions) est bien entendu possible proposant des clichés assez réussis avec un piqué intéressant et une colorimétrie relativement fidèle.

Le smartphone peut filmer avec une définition Full HD à 30 images par seconde ce qui peut suffire, mais n'est pas la panacée. Toutefois, grâce à des outils de stabilisation, les vidéos réalisées sont plutôt de bonne facture avec des bougés limités. L’application de montage vidéo X-Story est immédiatement accessible depuis l’interface pour réaliser des coupures, synchroniser la séquence avec de la musique et créer des effets, par exemple, directement sur le smartphone, sans avoir à passer par un ordinateur. Il ne reste plus, ensuite, qu’à partager le résultat avec son équipe ou sa communauté.

Une très bonne autonomie, mais une charge très lente

Le smartphone Crosscall Action-X5 est alimenté par une batterie ayant une capacité de 3850 mAh. Celle-ci se recharge avec le bloc d’alimentation fourni qui délivre une puissance de 10 watts seulement. Ce n’est pas beaucoup vu que de plus en plus de mobiles proposent de supporter une puissance de 33, 67, 80, 120 et même 150 watts pour un chargement beaucoup plus rapide. Ici, il n’est donc pas question de rapidité de charge, mais plutôt d’efficacité. Comptez effectivement sur un gain de seulement 15% de batterie après 15 minutes branché. Une fois que la batterie est complètement chargée, nous avons pu utiliser le mobile pendant deux journées avec un usage normal, ce qui est appréciable.

Notre avis sur le Crosscall Action-X5

Le smartphone Crosscall Action-X5 est un téléphone qui est capable de vous accompagner partout et en toutes circonstances sans avoir peur de l’abîmer. Il résiste effectivement aux chocs, à l’immersion et aux températures extrêmes. Certes, il est loin d’être le plus puissant du plateau, mais il fait le job malgré tout en proposant notamment une bonne autonomie, des photos assez satisfaisantes et des fonctions très pratiques pour communiquer avec ses équipes. L’approche est différente par rapport aux autres mobiles présents sur le marché étant vraiment un baroudeur avant tout, pensé comme tel notamment avec les accessoires qui peuvent l’accompagner pour vous permettre de toujours rester joignable et de pouvoir réaliser des séquences multimédias intéressantes. Il n’est peut-être pas parmi les plus accessibles, mais garantie 5 ans par le fabricant, batterie incluse alors que les autres marques proposent un délai maximum de 2 ans sur leurs produits.