Le realme 14 5G : quand le gaming rencontre le style « mecha »

Fiche technique

Écran AMOLED 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

8 Go de mémoire vive extensible jusqu'à 18 Go

256 Go non extensible

Double capteur photo : 50 + 2 mégapixels / 16 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 6000 mAh avec charge filaire 45W

Étanchéité : IP68/IP69

Système d'exploitation Android 15 avec surcouche logicielle realme UI 6.0

Design

Le realme 14 5G adopte une approche esthétique radicalement différente de ses prédécesseurs avec son design mecha qui ne laisse personne indifférent. Le constructeur a fait le choix audacieux d'intégrer un anneau LED décoratif baptisé « Victory Halo Light » à l'arrière de l'appareil, créant un effet visuel saisissant qui rappelle l'univers des robots géants japonais. Cette signature lumineuse, disponible en trois coloris - Argent Mecha, Titane Tempête et Rose Guerrier - confère au smartphone une personnalité unique sur un marché souvent uniformisé.

Les dimensions de 163,1 x 75,7 x 8,0 mm pour un poids de 196 grammes placent le realme 14 5G dans une catégorie confortable, ni trop compact ni excessivement imposant. Selon notre test, la prise en main s'avère agréable malgré la présence de la batterie 6000 mAh qui aurait pu alourdir considérablement l'ensemble.

Le dos composite offre une texture plaisante qui limite efficacement les traces de doigts, un point appréciable au quotidien.

Le cadre est en plastique, mais fait très bonne figure. Il suffit pour apporter la rigidité nécessaire à l'ensemble tout en conservant un profil relativement fin de 8 millimètres. Cette épaisseur reste maîtrisée compte tenu de la capacité batterie intégrée, démontrant un travail d'optimisation interne assez réussi. Les finitions se révèlent soignées avec des ajustements précis entre les différents éléments, sans jeu ni défaut visible.

L'originalité du design se poursuit avec l'éclairage LED qui peut être personnalisé selon différents modes : notifications, charge, gaming ou simplement décoratif. Cette fonctionnalité, bien qu'anecdotique, ajoute une dimension ludique appréciée des utilisateurs jeunes. Comparé aux Samsung Galaxy A55 ou Xiaomi Redmi Note 13 Pro aux lignes plus classiques, le realme 14 5G assume pleinement sa différence.

En matière de connectivité, l'appareil propose un port USB-C compatible charge rapide 45W, mais fait l'impasse sur la prise jack 3,5mm. Le tiroir SIM accueille deux cartes nano-SIM ou une nano-SIM plus une eSIM, offrant une flexibilité appréciable pour les utilisateurs professionnels ou les voyageurs fréquents. La compatibilité 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 assure une connectivité moderne. Notez que le smartphone est bien évidemment compatible NFC pour les paiements sans contact.

Le lecteur d'empreintes digitales optique sous l'écran répond correctement aux sollicitations, avec un temps de reconnaissance très satisfaisant. Sa position centrale facilite l'accès aussi bien pour les droitiers que les gauchers, et sa réactivité s'avère agréable dans la majorité des situations, même avec les doigts légèrement humides. Notez qu’il est possible de lui faire mesurer votre fréquence cardiaque, via le menu correspondant dans les paramètres. Dommage que la marque n’offre pas une application dédiée, plus facile et plus rapide à utiliser. Seul reproche concernant le lecteur, il est situé à seulement 1 cm du bord inférieur, ce qui est trop bas, selon nous. Nous préférons un emplacement un peu plus haut, pour une meilleure ergonomie.

La certification IP68/IP69 est un atout majeur pour cette gamme de prix, autorisant une immersion jusqu'à 2,5 mètres pendant 30 minutes et une résistance aux jets d'eau haute pression. Cette protection renforcée place le realme 14 5G au niveau des smartphones haut de gamme en termes de robustesse, un avantage concurrentiel notable face aux OnePlus Nord CE 4 ou Nothing Phone (2a) moins bien protégés.

Concernant l'audio, les haut-parleurs stéréo délivrent un son relativement équilibré avec une puissance correcte pour cette catégorie. Les aigus ressortent clairement sans agressivité excessive, tandis que les médiums conservent leur naturel. Les basses, bien que présentes, manquent de profondeur, ce qui reste habituel sur ce segment tarifaire. L'ensemble convient parfaitement pour le visionnage de vidéos ou l'écoute musicale occasionnelle, sans prétendre rivaliser avec des solutions dédiées.

L'écran

Le realme 14 5G embarque une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, soit une densité de 395 pixels par pouce qui garantit une netteté satisfaisante pour la consultation de contenus variés. Cette technologie AMOLED apporte les avantages habituels : noirs profonds, contrastes élevés et couleurs vives qui donnent vie aux images et vidéos.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz constitue un atout majeur pour la fluidité d'affichage, particulièrement appréciable lors de la navigation dans les menus ou le défilement de pages web. Selon notre test, cette fréquence élevée se révèle également bénéfique pour les jeux compatibles, offrant une expérience plus immersive et réactive. Le taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz complète efficacement cette configuration en améliorant la précision des interactions.

La luminosité maximale annoncée de 2000 cd/m² place le realme 14 5G dans le haut du panier de sa catégorie. Toutefois, en condition normale, il est limité à 600 cd/m², ce qui est correct, mais pas exceptionnel. En conditions réelles, cette valeur permet effectivement une lisibilité correcte en plein soleil. Les couleurs conservent leur fidélité même sous forte luminosité, grâce à un calibrage soigné de la dalle.

Les options de personnalisation de l'écran s'avèrent complètes avec plusieurs profils colorimétriques disponibles : Vive, Naturel et Pro. Le mode Naturel privilégie la fidélité des couleurs, tandis que le mode Éclatant sature davantage les teintes pour un rendu plus punchy. Le mode Pro permet un réglage fin de la température de couleur selon les préférences personnelles. La fonction de protection oculaire adapte automatiquement la température selon l'heure, réduisant la fatigue visuelle en soirée.

L’écran peut rester actif tant qu’on le regarde.

Comparé aux écrans des concurrents directs comme le Samsung Galaxy A55 avec sa dalle Super AMOLED ou le Xiaomi Redmi Note 13 Pro et son écran AMOLED, le realme 14 5G offre une copie tout à fait honorable. Seul le Honor Magic6 Lite avec son écran OLED courbe se distingue par un design plus premium et une bien meilleure résistance aux chocs et aux chutes.

La réactivité tactile se montre excellente grâce au taux d'échantillonnage élevé, particulièrement notable lors des sessions de jeu où la précision des gestes s'avère cruciale. Les glissements et les appuis multiples sont correctement interprétés, sans latence perceptible.

Le système et les applications

Le realme 14 5G fonctionne sous Android 15, la dernière version du système d'exploitation de Google, habillée de l'interface realme UI 6.0. Cette surcouche apporte de nombreuses personnalisations tout en conservant la fluidité et la stabilité d'Android. Selon notre test, l'interface se révèle intuitive et bien organisée, facilitant la prise en main même pour les utilisateurs novices.

La politique de mise à jour de realme prévoit trois ans de mises à jour système et quatre ans de correctifs de sécurité, une durée correcte pour cette gamme de prix, mais inférieure aux sept ans proposés par Google sur ses Pixel ou Samsung sur ses Galaxy A. Cette différence peut influencer la longévité de l'appareil si vous êtes soucieux de sécurité et de fonctionnalités récentes.

L'interface realme UI 6.0 offre de nombreuses possibilités de personnalisation : thèmes, icônes, animations, toujours-affiché et widgets. Le niveau de customisation rivalise avec celui des interfaces concurrentes comme MIUI de Xiaomi ou One UI de Samsung. Les paramètres sont logiquement organisés en catégories claires, facilitant l'accès aux fonctions recherchées.

Les applications préinstallées sont extrêmement nombreuses, notamment pour ce qui est des jeux, comme pour les autres smartphones de la marque et chez Xiaomi. Elles sont donc loin de se limiter principalement aux services Google essentiels et aux outils realme.

L'espace occupé par le système et les applications préinstallés représente environ 37,5 Go sur les 256 Go disponibles.

Comptez donc sur la présence, à l’ouverture des applications suivantes : AliExpress, Amazon Music, App Market, AquaBlocks Puzzle Seas, AutoDoc, Block Blast!, Booking.com, Boutique Amazon, Bubble Pop ! Shooter Puzzle, Bubble Rainbow, Car Mods Factory – Match 3, Collect Ball – Match Em All, Defeat Zombie : Defense Strategy, Fruit Shooting – Sharp Knife, Goods Master 3D, Junes’s Journey, LinkedIn, Medical Master, Mots Mêlés, Netflix, ShortMax, Solitaire, Space Cruises Shooting Game, Spotify. Il y a aussi Temu, TikTok, Tle Match, Tiledom, Vita Mahjong, Word Connect Wonders Of View, Worm Family – Eat Em All, WPS Office et Yatzy.

Concernant les applications d’IA, il y a une boucle intelligence qui regroupe les principales applications utilisées, l’espace Zen, la détection intelligente pour l’appareil photo, le résumé d’enregistrement, le mode Simple ou celui pour les enfants.

Parmi les fonctionnalités spécifiques, realme UI 6.0 intègre des optimisations gaming avancées avec le mode GT pour améliorer les performances, réduire les interruptions et optimiser la gestion thermique. Le système de refroidissement de 6050mm² travaille de concert avec ces optimisations logicielles pour maintenir des températures acceptables lors des sessions prolongées.

Les performances

Le realme 14 5G s'appuie sur le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 gravé en 4 nanomètres, une puce de milieu de gamme qui privilégie l'efficacité énergétique aux performances brutes. Cette configuration octa-core associe un cœur Cortex-A720s cadencé à 2,3 GHz, trois cœurs Cortex-A720s à 2,2 GHz et quatre cœurs Cortex-A520 à 1,8 GHz, offrant un équilibre entre puissance et consommation.

Les 8 Go de RAM LPDDR4X peuvent être étendus virtuellement jusqu'à 18 Go en utilisant une partie du stockage interne, une fonctionnalité appréciable pour le multitâche intensif. Cette extension virtuelle, bien que moins performante que la RAM physique, améliore sensiblement la fluidité lors du passage entre applications nombreuses. Le stockage UFS 3.1 de 256 Go assure des temps de chargement corrects, même si l'absence d'extension par carte microSD peut limiter les utilisateurs grands consommateurs de contenus.

En termes de performances brutes, le Snapdragon 6 Gen 4 se place dans la moyenne de sa catégorie, derrière les Dimensity 7050 du Honor Magic6 Lite ou le Snapdragon 7s Gen 2 du Nothing Phone (2a). Selon notre test, les scores de benchmark positionnent le realme 14 5G légèrement en retrait face aux concurrents les plus performants, mais les différences restent peu perceptibles en usage quotidien.

Pour le gaming, le realme 14 5G se montre capable de faire tourner les titres populaires comme BGMI, Free Fire ou Mobile Legends en paramètres élevés avec une fluidité satisfaisante. Le système de refroidissement avancé maintient les températures sous contrôle, évitant les ralentissements thermiques lors des sessions prolongées. Cette optimisation spécifique au gaming constitue un atout face aux concurrents moins spécialisés.

L'expérience utilisateur au quotidien s'avère fluide et réactive grâce à l'optimisation logicielle de realme UI 6.0. Les applications se lancent rapidement, la navigation entre les menus reste instantanée et le multitâche fonctionne sans accroc. Cette fluidité compense en partie les performances brutes plus modestes du processeur.

Le multimédia

Le realme 14 5G mise sur un appareil photo principal de 50 mégapixels équipé d'une stabilisation optique (OIS), une caractéristique rare sur cette gamme de prix qui améliore significativement la qualité des clichés en conditions difficiles. Ce capteur ouvre à f/1.8, permettant une collecte de lumière correcte pour les photos en intérieur ou en soirée. Le capteur secondaire de 2 mégapixels est là pour optimiser les portraits avec des effets Bokeh. Il n'y a pas de capteur ultra grand-angle, ce que certains peuvent regretter.

L'interface de l'application appareil photo adopte une approche simple et efficace avec les modes essentiels directement accessibles : Nuit, Rue, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Les niveaux de zoom 1x, 2x et 5x (numérique) sont proposés via des boutons dédiés, facilitant le cadrage selon les situations. Les options avancées restent accessibles via un menu déroulant sans encombrer l'interface principale. Le menu Plus permet d’accéder à d’autres modes de prises de vue : Pro, Pano(ramique), Haute Résolution, Film, Ralenti, Time-Lapse, Pose Longue, Vidéo Dual-View, Sous-marin, Scanner de document et inclinaison.

Selon notre test, la qualité photographique du capteur principal s'avère convaincante en conditions favorables. Les couleurs apparaissent naturelles sans sur-saturation excessive, la plage dynamique capture correctement les détails dans les hautes et basses lumières, et la netteté reste satisfaisante, même en périphérie du cadre. La stabilisation optique fait la différence face aux concurrents dépourvus de cette technologie, réduisant sensiblement le flou de bougé.

En basse lumière, le mode nuit améliore notablement les résultats en combinant plusieurs expositions pour réduire le bruit et augmenter la luminosité. Les temps de traitement restent raisonnables, environ 2-3 secondes selon les conditions, et les résultats surpassent ceux obtenus en mode automatique. Toutefois, la qualité reste en retrait face aux Pixel ou iPhone de référence sur ce segment.

Le zoom (numérique) 10x ne propose pas de très beaux résultats si on veut des détails.

Le capteur frontal de 16 mégapixels délivre des selfies corrects avec un piqué satisfaisant et des couleurs fidèles. Le mode portrait fonctionne correctement pour détacher le sujet de l'arrière-plan, même si la détection des contours peut parfois manquer de précision sur les cheveux ou les accessoires fins.

Pour la vidéo, le realme 14 5G enregistre en 4K à 30 images par seconde avec stabilisation gyroscopique et optique combinées. Cette double stabilisation améliore significativement la fluidité des séquences, particulièrement appréciable lors de déplacements ou de prises de vue à main levée. La qualité d'image reste correcte avec des couleurs fidèles et un niveau de détail acceptable.

Comparé aux Samsung Galaxy A55 avec son capteur principal de 50 mégapixels ou au Xiaomi Redmi Note 13 Pro et ses 200 mégapixels, le realme 14 5G compense par sa stabilisation optique qui fait souvent défaut chez la concurrence. Cette différence se ressent particulièrement en conditions de faible luminosité ou lors d'enregistrements vidéo.

L'autonomie

Le realme 14 5G embarque une batterie généreuse de 6000 mAh utilisant la technologie Silicium-Carbone qui permet d'augmenter la densité énergétique tout en conservant des dimensions raisonnables. Cette capacité élevée constitue l'un des principaux atouts de l'appareil face à une concurrence souvent limitée à 4500-5000 mAh.

La charge de 45 watts permet de récupérer 50% de batterie en 30 minutes selon notre test, un résultat satisfaisant qui autorise une recharge complète en moins d'une heure et demie. Cette puissance place le realme 14 5G dans la moyenne haute de sa catégorie, derrière les 67W du Xiaomi Redmi Note 13 Pro mais devant les 25W du Samsung Galaxy A55.

L'absence de charge sans fil peut décevoir certains utilisateurs habitués à cette commodité, mais reste cohérente avec le positionnement tarifaire de l'appareil. La charge inverse n'est pas mentionnée dans les spécifications, limitant les possibilités de dépannage d'autres appareils.

Selon notre test d'autonomie en usage intensif incluant navigation web, vidéos, jeux et photos, le realme 14 5G tient facilement une journée complète avec encore 20-30% de batterie en fin de soirée. En usage modéré, l'autonomie peut s'étendre sur deux jours complets, un résultat remarquable qui place l'appareil parmi les champions d'endurance de sa catégorie.

L'optimisation énergétique de realme UI 6.0 contribue à cette excellente autonomie grâce à une gestion intelligente des processus en arrière-plan et des modes d'économie d'énergie adaptatifs. Ces fonctionnalités permettent d'étendre encore l'autonomie en cas de besoin, particulièrement utile lors de déplacements prolongés.

Le contenu de la boîte

Le smartphone realme 14 5G est livré avec un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection semi-transparente et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le realme 14 5G se présente comme un smartphone de milieu de gamme assumant pleinement sa différence grâce à un design mecha original qui ne laisse personne indifférent. Son éclairage LED décoratif, bien que gadget, apporte une touche de personnalité bienvenue sur un marché souvent uniformisé. Les finitions soignées et la certification IP68/IP69 renforcent l'impression de qualité générale.

L'écran convainc par sa fluidité et sa luminosité élevée, offrant une expérience visuelle agréable au quotidien. La batterie constitue indéniablement le point fort de l'appareil, garantissant une autonomie exceptionnelle qui rassure les utilisateurs nomades. La charge relativement rapide complète efficacement cette configuration énergétique.

Côté photo, la présence d'une stabilisation optique sur le capteur principal représente un avantage concurrentiel notable sur cette gamme de prix. Les résultats s'avèrent correct, sans plus, en conditions favorables, même si la polyvalence reste limitée par l'absence de véritable ultra grand-angle ou téléobjectif.

Les performances du Snapdragon 6 Gen 4 suffisent pour un usage quotidien fluide et permettent de faire tourner les jeux populaires correctement, sans toutefois rivaliser avec les puces les plus performantes de la catégorie. L'optimisation gaming spécifique et le système de refroidissement avancé compensent partiellement cette limitation.