Realme GT 7T : la montée en puissance face aux meilleurs smartphones de 2025

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,8 pouces, 1280 x 2800 pixels 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 8400-MAX

8 ou 12 Go de mémoire vive (extensibles)

256 ou 512 Go d’espace de stockage (non extensibles)

Triple capteur photo 50 + 8 + 2 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran avec fonction cardiaque

Batterie 7000 mAh charge 120W

Étanchéité : IP54

Système : Android 15 avec realme UI 6.0

Design

Le realme GT 7T affiche un design soigné et moderne, qui s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle du marché premium. Dès la première prise en main, le smartphone séduit par sa finesse (8,25 mm) et son poids contenu (202 g), en dépit de la présence d’une batterie d’une très grande capacité, ce qui démontre une optimisation remarquable de l’espace interne.

Les capteurs photo sont réunis au sein d’une plaque installée dans le coin supérieur, à gauche et il y a une double bordure d’un très bel effet. Le GT 7T est décliné en trois finitions : noir, bleu ou jaune. Cette dernière marche directement sur les platebandes de la marque POCO dont c’est la couleur fétiche depuis le début et plus spécifiquement le POCO F7 Ultra qui incarne aussi la vision d’un smartphone haut de gamme accessible. En plus, comme pour marquer son appartenance au segment racé, il y a une bande excentrée qui occupe toute la hauteur de l’appareil. Si les déclinaisons noire et bleue proposent un toucher lisse, le mobile en jaune propose un revêtement très légèrement texturé d’un très bel effet.

Le châssis confère à l’appareil une sensation de robustesse tout en assurant une légèreté appréciable. Le dos, traité pour résister aux traces de doigts, arbore une finition mate élégante, limitant efficacement les marques et les micro-rayures au fil du temps.

L’écran occupe près de 95 % de la face avant, grâce à des bordures extrêmement fines et à un menton presque inexistant. Ce choix de design renforce l’immersion visuelle et donne au GT 7T une allure résolument haut de gamme.

Les boutons physiques sont idéalement positionnés sur la tranche droite, offrant une accessibilité naturelle au pouce. Le port USB-C est centré sur la tranche inférieure, accompagné du tiroir SIM et du haut-parleur principal. À noter la présence d’un port infrarouge, fonctionnalité rare sur ce segment, qui permet de transformer le smartphone en télécommande universelle grâce à l’application dédiée.

En matière de connectivité, le realme GT 7T se montre particulièrement complet : 5G multi-bandes, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, USB-C OTG (jusqu’à 2 To) et port infrarouge. Cette richesse d’options le place au niveau, voire au-dessus, de la plupart de ses concurrents directs. Le lecteur d’empreintes digitales, situé sous l’écran, se révèle rapide et précis lors des déverrouillages. Il intègre également une fonction de mesure du rythme cardiaque, accessible dans les paramètres, une innovation rare qui séduira les amateurs de suivi santé, même si la précision reste indicative par rapport à un dispositif médical dédié. Seul bémol concernant ce capteur : sa position à seulement 1 cm du bord inférieur alors que nous préférons qu’il soit positionné à au moins 3 cm de là pour des raisons d’ergonomie. On s’y fait.

Côté audio, le GT 7T bénéficie de deux haut-parleurs stéréo certifiés Hi-Res, délivrant un son puissant et équilibré. Les basses sont bien présentes, sans empiéter sur la clarté des médiums et des aigus, ce qui rend l’écoute musicale ou le visionnage de vidéos particulièrement agréable. L’absence de prise jack 3,5 mm est compensée par la prise en charge des codecs Bluetooth haute définition, offrant une expérience sans fil de qualité. À l’usage, le volume maximal est élevé, sans distorsion notable, et la spatialisation stéréo bien marquée, même si certains modèles concurrents, comme le Xiaomi 15, proposent une scène sonore encore plus large.

L’écran

Le realme GT 7T est équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces affichant une définition 1,5K (1280 x 2800 pixels), une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe annoncée à 6000 cd/m². Ce chiffre impressionnant garantit une lisibilité parfaite en toutes circonstances, même en plein soleil. C’est bien plus que le POCO F7 Ultra (3200 cd/m² au maximum selon la marque). Ici, la dalle couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, assurant des couleurs vives et fidèles, tandis que l’échantillonnage tactile à 360 Hz offre une réactivité exemplaire, idéale pour le jeu ou la navigation rapide.

Dès l’allumage, l’écran séduit par la profondeur de ses noirs et la richesse de ses contrastes, caractéristiques inhérentes à la technologie AMOLED. Les contenus HDR bénéficient d’un rendu éclatant, avec une gestion dynamique de la luminosité et des couleurs. La fluidité des animations, permise par le taux de rafraîchissement adaptatif, se ressent aussi bien lors du défilement de pages web que dans les jeux vidéo ou le visionnage de vidéos. En comparaison, le Xiaomi 15 et le OnePlus 13 proposent des écrans QHD+ légèrement plus définis, mais la différence à l’œil nu reste minime, surtout sur une diagonale de 6,8 pouces.

Les réglages de l’écran sont particulièrement complets : il est possible de choisir entre plusieurs profils colorimétriques, d’ajuster la température des couleurs, d’activer un mode de protection des yeux pour limiter la fatigue visuelle, ou encore de personnaliser le mode Always-On Display. La gestion du taux de rafraîchissement peut être laissée en automatique ou forcée à 60 Hz pour économiser la batterie. Selon notre test, la dalle du GT 7T est réactive tout en étant capable de restituer des images nettes et détaillées, sans latence perceptible.

En usage quotidien, la lecture de vidéos, la navigation sur les réseaux sociaux ou l’affichage de photos bénéficient d’un rendu particulièrement agréable. Les angles de vision sont larges, sans dégradation notable des couleurs ou de la luminosité, ce qui favorise le partage de contenus à plusieurs. Face à la concurrence, le realme GT 7T n’a rien à envier aux meilleurs du marché, même si certains modèles comme le Pixel 9 Pro se distinguent par une dalle LTPO encore plus polyvalente et une gestion anti-reflet plus poussée.

Le système et les applications

Le realme GT 7T fonctionne sous Android 15, enrichi par la surcouche realme UI 6.0. Cette version du système se distingue par sa fluidité, ses animations travaillées et son haut niveau de personnalisation. L’interface propose de nombreux thèmes, icônes et options d’agencement, permettant d’adapter l’apparence du système à ses préférences. La navigation entre les menus est rapide et intuitive, même en multitâche intensif, grâce à une organisation logique des paramètres et à une recherche intégrée efficace.

La politique de mises à jour logicielle prévoit trois ans de mises à jour majeures d’Android et quatre ans de correctifs de sécurité. Ce suivi place realme dans la moyenne basse du secteur, alors que certains concurrents comme Google ou Samsung proposent jusqu’à sept ans de support sur leurs modèles premium.

À l’ouverture, le système et les applications préinstallées occupent 32,2 Go sur les 512 Go disponibles, laissant une large marge de manœuvre pour installer ses propres applications et stocker photos et vidéos. Le smartphone arrive avec une sélection d’applications préinstallées, dont Télécommande (pour le port infrarouge), App Market, AutoDoc, Boutique Amazon, Facebook, LinkedIn, Netflix, Meteos24, Temu, TikTok et WPS Office. Si la présence de certains services tiers peut être perçue comme du bloatware, la majorité peut être désinstallée ou désactivée.

Parmi les fonctions notables, on retrouve la gestion avancée de la RAM virtuelle, permettant d’ajouter 4, 8 ou 12 Go de mémoire vive supplémentaire selon les besoins. Cette option s’avère utile pour le multitâche ou les applications gourmandes, et contribue à la fluidité générale du système. Le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, qui fait aussi office de lecteur cardiaque, est bienvenue.

En matière d’intelligence artificielle, le realme GT 7T propose quelques fonctions d’optimisation de la photo et de la vidéo, ainsi que des outils d’assistance à la gestion de l’énergie et de la mémoire. Cependant, il reste nettement moins avancé que certains concurrents comme le Pixel 9 Pro ou le Galaxy S25, qui misent fortement sur l’IA pour enrichir l’expérience utilisateur et la personnalisation.

Les performances

Le realme GT 7T embarque le MediaTek Dimensity 8400-MAX, une puce octa-core gravée en 4 nm, cadencée jusqu’à 3,25 GHz. Cette configuration, épaulée par 12 Go de RAM (extensible virtuellement jusqu’à 24 Go) et 512 Go de stockage interne UFS 4.0, place le smartphone parmi les plus puissants de sa catégorie. Selon les benchmarks, il rivalise ainsi avec les modèles équipés des dernières puces Snapdragon et surpassant la majorité des smartphones de sa gamme tarifaire. Toutefois, par rapport au chipset Elite du POCO F7 Ultra, le realme est un cran en dessous.

Au quotidien, la navigation dans l’interface est d’une fluidité exemplaire, les applications se lancent instantanément et le multitâche ne souffre d’aucun ralentissement, même avec de nombreuses applications ouvertes simultanément. Les jeux les plus exigeants, tels que Genshin Impact ou PUBG Mobile, tournent sans accroc, avec des graphismes détaillés et une fréquence d’images stable. La gestion thermique, assurée par le système de refroidissement IceSense Graphene, se montre efficace : la chauffe reste contenue, même lors de longues sessions de jeu ou de capture vidéo 4K.

Le stockage interne de 512 Go offre une capacité généreuse, mais il n’est pas possible d’étendre cette mémoire via une carte microSD. Ce choix, courant sur les modèles haut de gamme, pourra toutefois frustrer ceux qui accumulent de nombreux fichiers volumineux. En revanche, la compatibilité OTG jusqu’à 2 To permet d’utiliser des clés USB ou des disques externes pour étendre ponctuellement l’espace de stockage.

Multimédia

Le realme GT 7T propose une expérience multimédia particulièrement soignée, tant sur la photo que sur la vidéo et l’audio. À l’arrière, on retrouve un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, le capteur selfie de 32 mégapixels permet de réaliser des autoportraits nets et détaillés, y compris en basse lumière grâce à l’optimisation logicielle.

L’application photo, fluide et intuitive, donne accès à de nombreux modes avancés : Paysage IA (pour des clichés de voyage inspirés par des photographes professionnels et optimisé par l’intelligence artificielle), Vidéo, Photo, Portrait et le fameux menu Plus. Ce dernier permet de lancer de nombreux autres modes : Nuit, Pro, Haute Résolution, Panoramique, Rue, Film, Ralenti, Time-lapse, Pose Longue, Dual Vidéo, Sous-marin, Scanner de documents et inclinaison.

Le mode Nuit exploite l’intelligence artificielle pour améliorer la clarté et limiter le bruit dans les scènes peu éclairées, avec des résultats convaincants, même si le traitement logiciel du Google Pixel 9 Pro ou la polyvalence du Xiaomi 15 restent légèrement supérieurs dans les situations extrêmes.

Le capteur ultra grand-angle permet de capturer des paysages ou des groupes avec un minimum de distorsion, même si la définition reste en retrait par rapport aux modules équivalents du Xiaomi 15 ou du Honor Magic7 Pro. Le capteur macro, comme souvent, est plus anecdotique, mais il se révèle pratique pour les gros plans occasionnels.

Le zoom (numérique) est difficilement exploitable.

En vidéo, le realme GT 7T est capable de réaliser des enregistrements avec une définition 4K à 60 images/seconde, aussi bien à l’arrière qu’à l’avant, et même sous l’eau grâce à un mode dédié. Les séquences sont fluides, bien stabilisées, et la gestion des couleurs est fidèle. Les transitions entre les différents capteurs sont rapides et sans coupure, ce qui facilite la création de contenus dynamiques pour les réseaux sociaux ou le vlog.

Côté selfie, le module placé à l’avant offre des portraits nets, bien exposés et facilement partageables. Les options de retouche intégrées permettent d’ajuster la douceur de la peau ou la luminosité, sans excès.

Autonomie

La batterie de 7000 mAh (dual cell) du realme GT 7T constitue l’un de ses arguments majeurs. Cette capacité, supérieure à la plupart des concurrents, permet d’atteindre sans difficulté deux jours d’utilisation en usage modéré, et une journée et demie en usage intensif, incluant navigation web, streaming vidéo, jeux et prise de photos. Selon notre test, il s’agit d’une des autonomies les plus généreuses du marché actuel, surpassant même certains modèles réputés pour leur endurance comme le Galaxy S25 Plus ou le Honor Magic7 Pro. Le POCO F7 Ultra est aussi battu à plate couture dans ce domaine avec sa batterie d’une capacité bien moindre.

La charge ultra-rapide 120W SUPERVOOC permet de récupérer 100 % d’autonomie en moins de 30 minutes, ce qui bouleverse les habitudes : une courte pause suffit pour repartir avec un smartphone pleinement chargé. En revanche, la charge sans fil et la charge inversée ne sont pas proposées sur ce modèle, un manque notable face à certains concurrents directs qui offrent ces fonctionnalités, notamment le OnePlus 13 ou le Xiaomi 15 Ultra.

Le contenu de la boîte

Le smartphone realme GT 7T est livré avec un câble USB-A vers USB-C, un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM et une coque de protection en silicone.

Notre avis

De notre point de vue, le realme GT 7T est un smartphone polyvalent et abouti. Son design est raffiné, son écran est lumineux et réactif, et sa fiche technique solide, ce qui en font un choix pertinent pour celles et ceux qui recherchent un appareil performant sans concessions majeures. L’autonomie record, la charge ultra-rapide et la connectivité exhaustive sont autant d’arguments en sa faveur. La gestion avancée de la RAM virtuelle, le lecteur cardiaque intégré et la qualité audio Hi-Res enrichissent encore l’expérience.

On regrette toutefois l’absence de charge sans fil, le stockage non extensible et la présence de quelques applications préinstallées parfois dispensables. La partie photo, bien qu’efficace et polyvalente, reste en léger retrait face aux meilleurs photophones du marché. Malgré tout, pour son prix, le realme GT 7T offre une expérience utilisateur très satisfaisante et se montre à la hauteur de ses ambitions.