Test du Honor 400 : l’intelligence artificielle à prix contenu, mais pas sans concessions

Fiche technique

Écran AMOLED 6,55 pouces, 1264 x 2736 pixels, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

8 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go d’espace de stockage interne non extensible

Double capteur photo : 200+12 mégapixels / 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5300 mAh, charge filaire 66W

Étanchéité : IP65

Système d’exploitation Android 15 avec la surcouche logicielle Magic OS 9

Design

Dès la prise en main, le Honor 400 séduit par sa compacité et sa légèreté. Avec ses 156,5 mm de hauteur, 74,6 mm de largeur et seulement 7,3 mm d’épaisseur pour 184 grammes, il s’impose comme l’un des modèles les plus fins et maniables de sa catégorie. Le choix d’un cadre en plastique n’entame pas la sensation de robustesse, même si l’on aurait apprécié des matériaux plus nobles à ce niveau de prix. Le dos, comme les profils, plat et sobre, se déclinent en noir ou dans une teinte légèrement dorée, offrant une allure élégante sans extravagance.

Le module photo arrière s’inspire à la fois du hublot d’avion et du logo Magic Portal de Honor, conférant une identité visuelle originale sans tomber dans l’excentricité. Les bords d’écran sont particulièrement fins, favorisant une immersion agréable lors de la navigation ou du visionnage de vidéos. À l’avant, l’écran plat occupe une large part de la façade.

En comparaison, le Samsung Galaxy A56 propose un design plus anguleux et un dos en verre, tandis que le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus joue la carte du bloc photo massif. Le OnePlus Nord 4, pour sa part, mise sur un châssis en aluminium.

Côté connectivité, le Honor 400 coche presque toutes les cases : 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, double SIM et eSIM, sans oublier un émetteur infrarouge qui permet de transformer le smartphone en télécommande universelle. Cette dernière fonction peut s’avérer pratique pour commander certains appareils de la maison ou lors de déplacement. Une application idoine est préinstallée à cet effet.

La certification IP65 garantit une résistance à la poussière et aux projections d’eau, mais reste inférieure à l’IP68 proposée par certains concurrents.

Le lecteur d’empreinte digitale est positionné sous l’écran, à seulement 1 cm du bord inférieur. Ce placement, jugé trop bas selon nous, nuit un peu à l’ergonomie au quotidien : il faut souvent ajuster la prise en main pour déverrouiller rapidement l’appareil. La réactivité du capteur est toutefois satisfaisante, mais l’emplacement aurait mérité d’être revu pour une utilisation plus naturelle.

Côté audio, le Honor 400 s’appuie sur des haut-parleurs stéréo qui délivrent un son puissant et équilibré pour la catégorie. Les basses sont présentes sans excès, les voix restent claires, même à volume élevé. Face à la concurrence, le Honor 400 tient la comparaison, même si certains modèles comme le OnePlus Nord 4 offrent un son un peu plus ample grâce à un traitement logiciel dédié.

L’écran

Le Honor 400 mise sur une dalle AMOLED de 6,55 pouces affichant une définition de 1264 x 2736 pixels. La fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz, assurant une navigation fluide et agréable, que ce soit pour le défilement des menus, la lecture ou le jeu. Il est possible de laisser le mobile choisir en fonction des applications utilisées afin d’optimiser la consommation d’énergie, le cas échéant. L’argument phare de cet écran reste toutefois sa luminosité : Honor annonce un pic de 5000 cd/m² dans des conditions spécifiques et 1600 cd/m² en usage classique, ce qui place ce modèle parmi les plus lumineux de sa catégorie.

À l’usage, la lisibilité reste excellente en plein soleil, un point souvent critiqué sur les smartphones de milieu de gamme. Les couleurs sont vives, les noirs profonds, et la compatibilité HDR permet de profiter pleinement des contenus vidéo adaptés. Les angles de vision sont larges, sans perte notable de contraste ou de fidélité des teintes.

Les réglages de l’écran sont nombreux : il est possible d’ajuster la température des couleurs, d’activer un mode de protection des yeux ou encore de limiter la fatigue visuelle grâce à des fonctions dédiées. Les paramètres de l’écran, notamment pour la protection des yeux ou la gestion de la luminosité, sont facilement accessibles et pertinents.

En comparaison, le Samsung Galaxy A56 propose également une dalle AMOLED 120 Hz, mais avec une luminosité maximale moins élevée. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus et le OnePlus Nord 4 offrent des écrans similaires en termes de fluidité, mais peinent à rivaliser sur la puissance lumineuse.

La réactivité de l’écran du Honor 400 est au rendez-vous. Les animations sont fluides, les interactions immédiates, et l’expérience globale s’avère très satisfaisante pour la navigation comme pour le multimédia. Selon notre test, cet écran s’impose comme l’un des principaux atouts du Honor 400, notamment pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements très lumineux.

Le système et les applications

Le Honor 400 fonctionne sous Magic OS 9, la surcouche maison basée sur Android. La marque promet 6 ans de mises à jour système et sécurité, un engagement rare sur ce segment de prix et qui place le Honor 400 au niveau des meilleurs, à l’image de Samsung ou Google sur leurs modèles premium.

L’interface est fluide, personnalisable et bien organisée. Les menus sont logiques, la navigation intuitive, et les options de personnalisation nombreuses : thèmes, icônes, agencement des bureaux…

Côté applications, le Honor 400 propose un lot d’applications tierces préinstallées : Booking.com, Amazon, Facebook, TikTok, WPS Office, Trip.com, Block Blast!, Temu et ReelShort. Ces « bloatwares » ainsi que le système et les autres applications préinstallées occupent un peu plus de 33 Go sur les 256 ou 512 Go disponibles, ce qui reste raisonnable, mais pourra agacer les amateurs d’un système épuré.

Au sein du Honor 400, l’intelligence artificielle occupe une place centrale : optimisation photo (gestion intelligente de la lumière et des couleurs), génération de vidéos à partir d’images, détection de deepfakes, traduction instantanée, synthèse vocale, résumé automatique de documents, sous-titres IA, enregistreur intelligent et outils d’écriture assistée. Ces fonctions apportent une réelle valeur ajoutée au quotidien, notamment pour la productivité ou la création de contenus.

Enfin, notez que le smartphone propose également une option pour lutter contre le mal des transports, une originalité bienvenue pour les personnes sensibles.

Les performances : Snapdragon 7 Gen 3, fluidité et polyvalence

Le Honor 400 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, épaulé par 8 Go de RAM extensibles virtuellement jusqu’à 16 Go. Le stockage interne, de 256 ou 512 Go, n’est pas extensible via microSD, ce qui impose de bien choisir sa configuration à l’achat.

Au quotidien, la navigation s’avère fluide, les applications se lancent rapidement et le multitâche ne pose aucun souci. Les performances brutes placent le Honor 400 dans la moyenne haute de sa catégorie : il rivalise sans peine avec le Samsung Galaxy A56 ou le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus, même si le OnePlus Nord 4 conserve une légère avance sur les tâches les plus exigeantes grâce à son processeur plus puissant.

Pour le jeu, le Honor 400 assure une expérience satisfaisante sur la plupart des titres populaires, même si les réglages graphiques les plus poussés pourront occasionner quelques ralentissements sur les jeux les plus gourmands. La gestion thermique est plutôt efficace : l’appareil chauffe modérément en usage intensif, sans impact significatif sur les performances.

Le multimédia

Le module photo principal du Honor 400 s’articule autour d’un capteur de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l’avant, un capteur selfie de 50 mégapixels promet des autoportraits détaillés.

L’application photo est simple à prendre en main, avec un accès rapide aux principaux modes (photo, vidéo, portrait, nuit…). L’intelligence artificielle optimise automatiquement les images en ajustant la lumière, la couleur et la netteté. Le mode Portrait Harcourt est disponible permettant d'obtenir un rendu très spécial pour les photos de sujets. Cette fonction applique des réglages originaux et il est possible de choisir entre les différentes optimisations (Harcourt classique, Harcourt couleur ou Harcourt Eclatant sans oublier l'application de plusieurs filtres immédiatement disponibles au sein de l'application).

Concernant les améliorations possibles via l’IA, le Honor 400 propose la suppression des reflets, pratique lorsqu’on prend un sujet derrière une vitre. Notez également la possibilité de supprimer ou de détourer un sujet pour le déplacer sur l’image tout en le réduisant ou en l’agrandissant (fonction AI Cutout). On peut aussi changer l’arrière-plan en quelques clics et faire en sorte que le cadrage soit parfait selon les réseaux sociaux. Si un sujet (dont vous disposez d’autres photos dans la mémoire de l’appareil) a les yeux fermés, l’application va rechercher ces détails pour les intégrer et faire en sorte qu’il ait les yeux ouverts sur le cliché que vous venez de prendre.

Touours concernant l'IA, le traitement logiciel est vraiment impressionnant. Regardez la photo avant et après l'application de l'intelligence artificielle :

Enfin, notez également la présence de la fonction AI Image to Video qui permet d’animer n’importe quel cliché grâce à l’intelligence artificielle. Les résultats sont partageables vers d’autres smartphones Android ou iOS.

Les clichés produits par le capteur principal sont riches en détails, bien exposés et profitent d’une bonne gestion du bruit, même en basse lumière. Le mode ultra grand-angle permet de varier les perspectives, bien que la qualité baisse légèrement sur les bords. Les selfies sont nets, lumineux et naturels, avec une gestion efficace du flou d’arrière-plan.

Comme tous les autres smartphones, nous l’avons comparé au Google Pixel 9 Pro XL, certes plus cher, mais l’une des références sur la qualité du zoom. En 10x, le Honor 400 propose des clichés extrêmement détaillés et presque de la qualité de modèles beaucoup plus onéreux, notamment grâce à la fonction AI Super Zoom.

L’autonomie

La batterie de 5300 mAh du Honor 400 assure une excellente autonomie, permettant de tenir facilement une journée et demie, voire deux jours en usage modéré. La charge rapide 66 W permet de récupérer plus de 70 % de batterie en une trentaine de minutes, un atout appréciable au quotidien. En revanche, la charge sans fil et la charge inversée sont absentes.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Honor 400 est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Selon nous, le Honor 400 se présente comme un smartphone équilibré, misant sur une expérience logicielle riche et une autonomie solide. Son écran lumineux et réactif, son capteur photo principal et ses nombreuses fonctions d’intelligence artificielle en font un compagnon polyvalent, aussi à l’aise en productivité qu’en divertissement.

On apprécie particulièrement la finesse du design, la qualité de l’écran et la promesse de 6 ans de mises à jour, gage de pérennité. Les performances sont à la hauteur pour la majorité des usages, et la batterie offre une endurance rassurante.

Quelques concessions subsistent : l’absence de charge sans fil, le lecteur d’empreinte mal positionné, le cadre en plastique et la présence de bloatwares nuisent quelque peu à l’expérience globale.