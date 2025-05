Test du Motorola Razr 60 Ultra : l’essai du smartphone pliant qui veut détrôner Samsung

Fiche technique

Écran interne AMOLED 7 pouces, 1224 x 2912 pixels, 165 Hz

Écran externe AMOLED 4 pouces, 1272 x 1080 pixels, 165 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

16 Go de mémoire vive extensibles

512 Go d’espace de stockage interne (non extensibles)

Double capteur photo : 50+50 mégapixels / 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Batterie 4700 mAh, charge rapide 67 W, sans fil 30 W, charge inversée 5 W

Etanchéité : IP48

Système d’exploitation : Android 15

Design

Une fois en main, le Motorola Razr 60 Ultra impressionne par sa compacité une fois replié, ses lignes épurées et la qualité de ses finitions. Plié, il mesure seulement 88,5 mm de hauteur pour 74 mm de largeur, ce qui le rend particulièrement facile à glisser dans une poche, un sac ou même une petite pochette. Déplié, il atteint 171,5 mm de hauteur, offrant un format allongé qui rappelle les téléphones à clapet iconiques du passé, tout en proposant une expérience moderne et immersive grâce à son grand écran interne. Les lignes générales de l’appareil n’ont pas beaucoup changé par rapport au précédent modèle. Elles sont plus subtiles et tout aussi arrondies.

Le choix de Motorola pour les matériaux est particulièrement soigné. Le dos peut être habillé d’un revêtement imitation bois ou d’un alcantara vert foncé, deux finitions qui apportent une vraie originalité face à la concurrence, souvent cantonnée au verre ou au plastique comme son concurrent direct, le Samsung Galaxy Z Flip6.

Il existe également des variantes en rose ou rouge qui misent sur un aspect plus classique, mais toujours élégant. Le cadre en aluminium brossé renforce la sensation de robustesse et la charnière inspire confiance par sa fluidité et son absence de jeu, même après de nombreux pliages.

Les deux écrans sont protégés par du Gorilla Glass Victus, ce qui limite efficacement les rayures et les petits chocs. La charnière, élément crucial sur un smartphone pliant, se montre discrète et bien intégrée. Elle permet une ouverture et une fermeture sans effort, tout en maintenant fermement l’appareil dans la position choisie. Le pli central de l’écran interne reste visible à l’œil nu et mais quasiment imperceptible au toucher. Il ne gêne pas l’utilisation au quotidien, à l’instar de ce que proposent les Samsung Galaxy Z Flip6 ou Oppo Find N3 Flip.

En matière de connectivité, le Razr 60 Ultra est à la pointe : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, double SIM physique et eSIM. Ce niveau d’équipement le place au même niveau que les meilleurs modèles du marché, voire légèrement au-dessus grâce au support du Wi-Fi 7, encore rare sur les smartphones actuels. L’absence de port microSD pourra décevoir certains utilisateurs, mais les 512 Go de stockage interne devraient suffire à la majorité des usages.

Le lecteur d’empreintes digitales est positionné sur la tranche, intégré au bouton de mise en veille. Ce choix s’avère pertinent : il tombe naturellement sous le pouce ou l’index, selon la main utilisée. Lors de nos essais, il s’est montré rapide et fiable, déverrouillant le téléphone instantanément, même avec les doigts légèrement humides.

Côté audio, le Motorola Razr 60 Ultra dispose de haut-parleurs stéréo offrant un son puissant et bien équilibré. Lors de la lecture de vidéos ou de musique, le rendu se montre clair, avec des basses présentes et des aigus précis. Le volume maximal est suffisant pour animer une petite pièce, même si, comme souvent sur les smartphones, il manque un peu d’ampleur dans les basses fréquences. L’absence de prise jack 3,5 mm est compensée par la compatibilité Bluetooth 5.3, qui assure une connexion stable avec les casques et écouteurs sans fil.

Le smartphone n’est officiellement pas étanche. Certifié IP48, il résiste à la poussière, comme la concurrence.

En somme, le design du Razr 60 Ultra séduit par son originalité, la qualité de ses matériaux et son format ultra compact une fois replié. Selon nous, il s’impose comme l’un des modèles les plus aboutis du marché, rivalisant sans peine avec les références de Samsung et Oppo, tout en proposant une identité visuelle forte et des finitions rarement vues et vraiment différenciantes sur un smartphone pliant.

L’écran

Le Motorola Razr 60 Ultra mise sur une configuration double écran particulièrement ambitieuse. L’écran interne AMOLED de 7 pouces affiche une définition de 1224 x 2912 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité maximale de 4500 cd/m², selon la marque. Cette dalle, compatible HDR10+ et Dolby Vision, offre une expérience visuelle immersive, que ce soit pour la navigation, le visionnage de vidéos ou le jeu. Les couleurs sont vives, les noirs profonds et la fluidité des animations est remarquable, même lors de défilements rapides ou de sessions de gaming intensives.

L’écran externe, également de technologie AMOLED, mesure 4 pouces pour une définition de 1272 x 1080 pixels et une luminosité de 2400 cd/m², toujours d’après Motorola. Il permet de consulter notifications, widgets, messages et même d’utiliser certaines applications sans ouvrir le téléphone. Sa réactivité est excellente, grâce à un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, et il se montre parfaitement lisible en plein soleil, ce qui n’est pas toujours le cas sur les modèles concurrents.

Les possibilités de réglage sont nombreuses : température des couleurs, mode sombre, gestion de la fréquence de rafraîchissement, profils d’affichage personnalisables. Il est possible d’ajuster la colorimétrie selon ses préférences, ou de laisser le mode automatique gérer l’équilibre en fonction de la lumière ambiante. Lors de nos essais, la transition entre les deux écrans s’est toujours faite sans latence ni bug, ce qui contribue à une expérience utilisateur très fluide.

Par rapport à la concurrence, le Razr 60 Ultra se distingue par la taille et la luminosité de ses deux écrans. Le Samsung Galaxy Z Flip6 propose un écran externe plus petit et moins lumineux, tandis que l’Oppo Find N3 Flip mise sur une dalle interne de taille similaire, mais avec une fréquence de rafraîchissement inférieure. La gestion du pli central est comparable à celle des autres modèles pliants ne gênant pas l’utilisation.

Selon notre test, l’écran interne du Razr 60 Ultra se classe parmi les meilleurs du marché, aussi bien pour la qualité d’affichage que pour la fluidité et la réactivité. Les contenus HDR sont sublimés, les vidéos bénéficient d’une plage dynamique étendue et la lecture en plein soleil ne pose aucun problème grâce à la luminosité record de la dalle.

Le système et les applications

Le Motorola Razr 60 Ultra fonctionne sous Android, dans sa version la plus récente au moment du test. La surcouche logicielle de Motorola reste légère, proche de l’expérience pure proposée par Google, tout en ajoutant quelques fonctionnalités exclusives comme les gestes rapides ou la personnalisation avancée de l’interface.

La politique de mises à jour du fabricant prévoit plusieurs années de support, avec des mises à jour de sécurité régulières. Toutefois, Motorola ne va pas aussi loin que Samsung ou Google, qui garantissent jusqu’à sept ans de mises à jour sur leurs modèles haut de gamme. Les mises à jour du système et de sécurité étaient très récentes sur notre modèle de test.

Selon notre expérience, l’interface se montre fluide, intuitive et agréable à utiliser au quotidien. Les animations sont rapides, la navigation entre les menus est instantanée et la gestion du multitâche ne souffre d’aucun ralentissement.

L’organisation des paramètres est logique, facilitant la prise en main même pour les nouveaux venus sur Android. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses, que ce soit pour les thèmes, les icônes ou l’agencement des écrans d’accueil.

Les applications préinstallées se limitent à l’essentiel. Toutefois, certaines applications tierces sont déjà là comme Amazon Music, Adobe Scan, Facebook, LinkedIn et Opera. Une fois les dernières mises à jour réalisées, la place occupée par le système laisse plus de 450 Go disponibles sur les 512 Go de stockage interne.

Le Razr 60 Ultra propose également des fonctions d’intelligence artificielle, notamment pour l’optimisation de la batterie, la gestion intelligente des notifications et la reconnaissance vocale avancée. Ces outils se montrent efficaces au quotidien, même si certains concurrents comme Google ou Samsung proposent des fonctionnalités IA plus poussées, notamment pour la photo ou l’édition d’images. Un appui long (ou double appui) sur le bouton sur le profil de gauche (lorsque l’appareil est ouvert) permet de lancer les fonctions Moto AI. Notez qu’il faut obligatoirement disposer d’un compte Motorola pour utiliser les fonctions d’intelligence artificielle. Certaines sont gérées localement alors que d’autres demandent un accès à Internet. Pratique, il est possible de regarder l’écran externe lorsque l’appareil est légèrement replié pour démarrer une conversation vocale. On peut aussi approcher la main ou encore tapoter deux fois à l’arrière de l’appareil pour déclencher des actions personnalisées. La fonction Débriefe-moi permet d’obtenir un résumé rapide des notifications des applications de communication personnelles (Messages, LindekIn ou encore Téléphone, par exemple).

La fonction Playlist Studio utilise votre service de musique pour créer une liste de lecture. Un historique des différentes conversations est proposé, le cas échéant. Les réponses de l’outil conversationnel peut être personnalisées en fonction de vos interactions, vos activités et des souvenirs enregistrés. À l’heure de l’écriture de ces lignes, les fonctions Moto AI sont uniquement disponibles en anglais, portugais et espagnol. La version française sera proposée d’ici peu, selon Motorola.

Les performances

Le Motorola Razr 60 Ultra embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, épaulé par 16 Go de RAM (extensibles jusqu’à 16 Go) et 512 Go de stockage UFS 4.0. Notez qu’il est possible de sélectionner une certaine quantité de mémoire vive ou de laisser le mobile gérer (via intelligence artificielle par apprentissage). Cette configuration place le smartphone parmi les plus puissants du marché, rivalisant avec les meilleurs modèles Samsung, Oppo ou Honor. Il n’est pas possible d’étendre la mémoire via microSD, mais la capacité proposée conviendra à la grande majorité des utilisateurs.

Au quotidien, le Razr 60 Ultra se montre d’une réactivité exemplaire. L’ouverture des applications est instantanée, la navigation est fluide et le multitâche ne pose aucun problème, même avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan. Selon nos essais, la gestion thermique est maîtrisée : le téléphone ne chauffe pas excessivement, même lors de longues sessions de jeu ou de streaming vidéo. Les performances sont conservées sur des phases de test importantes.

En matière de gaming, la fréquence d’affichage de 165 Hz et la puissance du Snapdragon 8 Elite assurent une expérience sans ralentissement, même sur les titres les plus exigeants. Les performances brutes sont au niveau des meilleurs smartphones Android actuels, et la gestion de la mémoire vive permet de conserver plusieurs applications actives sans perte de fluidité.

Le multimédia

Côté photo, le Motorola Razr 60 Ultra s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2x et un capteur selfie de 50 mégapixels.

L’interface de l’application photo est claire et intuitive, avec un accès rapide aux principaux modes (portrait, nuit, pro, vidéo, etc.) et des réglages avancés pour les utilisateurs expérimentés.

Les photos capturées avec le capteur principal sont détaillées, avec des couleurs naturelles et une bonne gestion du contraste. Le téléobjectif 2x permet de s’approcher des sujets sans perte de qualité, même si certains concurrents proposent des zooms optiques plus puissants.

Le mode nuit se montre efficace, limitant le bruit numérique dans les scènes peu éclairées.

Le capteur selfie de 50 mégapixels produit des images précises, idéales pour les autoportraits ou les appels vidéo en haute définition. Par rapport à la concurrence, le Razr 60 Ultra se défend bien, même si le Galaxy Z Flip6 conservent une légère avance en matière de traitement logiciel et de polyvalence des capteurs. Les vidéos mais aussi les photos bénéficient d’une stabilisation extrêmement efficace, permettant de filmer à main levée sans tremblements excessifs.

Selon notre test, la qualité photo du Razr 60 Ultra est largement satisfaisante pour un smartphone pliant, même si elle n’atteint pas encore le niveau des meilleurs photophones traditionnels du marché.

L’autonomie

Le Motorola Razr 60 Ultra intègre une batterie de 4700 mAh, compatible avec la charge rapide 67 W, la charge sans fil 30 W et la charge inversée 5 W. Selon nos essais, il tient facilement une journée complète en usage intensif, et peut dépasser cette durée en usage modéré. La charge rapide permet de récupérer environ 70 % de batterie en 30 minutes, ce qui est très appréciable au quotidien.

La recharge sans fil fonctionne parfaitement, même si elle est un peu moins rapide que la charge filaire. La charge inversée permet de dépanner pour recharger des accessoires compatibles, comme des écouteurs sans fil. Comparé à la concurrence, le Razr 60 Ultra se positionne dans le haut du panier en matière d’autonomie, dépassant souvent le Galaxy Z Flip6, même si certains modèles à batterie plus généreuse, comme le Honor Magic V3, mais dans un autre format (livre), font encore mieux.

Notre avis

Après plusieurs jours de test, le Motorola Razr 60 Ultra s’impose vraiment comme l’un des smartphones pliants à clapet les plus séduisants du moment. Son design original, ses finitions soignées et son format ultra compact une fois replié en font un objet aussi agréable à utiliser qu’à regarder. Les deux écrans, d’une qualité remarquable, offrent une expérience visuelle immersive, tandis que les performances assurées par le Soc et la mémoire vive extensible garantissent une fluidité à toute épreuve.

La partie photo, bien que très satisfaisante, n’atteint pas encore le niveau des meilleurs photophones du marché, mais se montre très largement à la hauteur pour un usage quotidien. L’autonomie solide, la polyvalence de la recharge et la qualité audio sont autant d’atouts qui complètent un tableau déjà très positif. La politique de mises à jour pourrait être plus ambitieuse, mais le Razr 60 Ultra se démarque par son originalité et la qualité de son expérience utilisateur.

Selon nous, il s’adresse à celles et ceux qui recherchent un smartphone pliant premium, différent et performant, prêt à rivaliser avec les références du secteur. Son prix élevé se justifie par la qualité de fabrication, les performances et le confort d’utilisation qu’il propose. Nous le recommandons sans hésiter à ceux qui souhaitent investir dans un appareil haut de gamme et innovant.