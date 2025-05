Test du Nothing Phone (3a) : l’audace du design et de l’expérience logicielle

Fiche technique

Écran AMOLED 6,77 pouces, 1080 x 2392 pixels, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 7s Gen 3

8 Go de mémoire vive (extensibles)

256 Go d’espace de stockage interne (non extensible)

Triple capteur : 50+8+50 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5000 mAh, charge filaire 50 W

Étanchéité : IP64

Système d’exploitation : Android 15 avec la surcouche logicielle Nothing OS 3.1

Design

Le Nothing Phone (3a) se différencie vraiment des autres smartphones actuellement sur le marché grâce à son dos en verre transparent. Il s’agit d’une signature visuelle désormais associée à la marque et utilisée depuis le premier modèle. Ce choix esthétique, loin d’être anecdotique, confère à l’appareil une identité forte et reconnaissable.

Notez toujours la présence des systèmes d’éclairage « Glyph », parfaitement intégrés toujours du cercle entourant les capteurs photo. Par rapport aux précédents modèles, il y a plus de LED, à l’image du Phone (3a) Pro permettant ainsi d’offrir une meilleure gradation dans les alertes.

La coque arrière, totalement plate jusqu’aux bords, tranche avec les courbes plus classiques de nombreux concurrents et du précédent modèle, le Phone (2a). Les profils plats (en plastique), associés à une prise en main ferme, rappellent certains modèles premium tout en conservant une originalité marquée. Le module photo, aligné horizontalement, s’intègre harmonieusement à l’ensemble, tout en restant discret malgré la présence de trois capteurs. Il est plus discret que celui du Phone (3a) Pro. Seule une bande dépasse légèrement, avec un bord spécialement travaillé.

Les dimensions généreuses (163,5 x 77,5 x 8,4 mm) et le poids contenu (201 grammes) offrent un équilibre appréciable pour un smartphone de cette taille. Le choix des matériaux, avec un verre Panda à l’avant et à l’arrière, inspire confiance et robustesse, même si la certification IP64 reste en retrait par rapport à certains concurrents qui proposent l’IP67 ou l’IP68.

Un élément notable du design réside dans le bouton « Essential Key », dédié à l’activation rapide des fonctions IA et à l’enregistrement de notes, qu’elles soient écrites ou orales. Ce bouton, placé sur la tranche droite de l’appareil, sous le bouton de mise en veille, se révèle pratique au quotidien, d’autant plus que ses fonctionnalités devraient s’étoffer avec les futures mises à jour logicielles. En appui long, il transforme le smartphone en dictaphone instantané, une idée simple mais efficace pour capturer des pensées à la volée.

En matière de connectivité, le Nothing Phone (3a) se montre complet : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 et NFC sont au rendez-vous. L’absence de prise jack et d’émetteur infrarouge pourra décevoir certains, mais la présence de haut-parleurs stéréo compense en partie ce manque. Le lecteur d’empreinte digitale, logé sous l’écran à seulement 1 cm du bord inférieur, est réactif mais son positionnement trop bas demande un temps d’adaptation et n’est pas aussi ergonomique que sur certains modèles concurrents.

Côté audio, les haut-parleurs stéréo délivrent un son puissant et équilibré, suffisant pour regarder des vidéos ou écouter de la musique sans casque. On note toutefois une légère prédominance des aigus, mais l’ensemble reste satisfaisant pour un appareil de cette gamme. Comparé à d’autres smartphones du segment, le Nothing Phone (3a) tire son épingle du jeu par son identité visuelle et ses finitions, même si la certification d’étanchéité et l’absence de certains ports peuvent être perçues comme des limitations.

L’écran

Le Nothing Phone (3a) embarque une dalle AMOLED de 6,77 pouces, offrant une définition de 1080 x 2392 pixels. La fluidité est assurée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit une navigation agréable, des animations soignées et une réactivité exemplaire lors des sessions de jeu ou de défilement. La compatibilité HDR10+ permet de profiter de contenus vidéo avec une plage dynamique étendue et des couleurs plus riches.

La luminosité est l’un des points forts de cet écran : 800 cd/m² en usage typique, 1300 cd/m² en pic et jusqu’à 3000 cd/m² dans certaines conditions, selon la marque. À l’usage, aucun problème pour une excellente lisibilité même en plein soleil. À l’usage, selon notre test, l’affichage se montre précis, les couleurs sont bien calibrées et les noirs profonds, comme attendu sur une dalle AMOLED. Les angles de vision sont larges, sans perte notable de contraste ni de fidélité des couleurs.

Les réglages proposés permettent d’ajuster la température des couleurs, le mode sombre, la gestion de la fréquence de rafraîchissement et l’activation du mode nuit. L’absence de taux d’échantillonnage tactile spécifié ne se fait pas ressentir lors d’une utilisation classique, la réactivité étant au rendez-vous. En comparaison avec des modèles concurrents comme le Samsung Galaxy A56 ou le OnePlus Nord 4, l’écran du Nothing Phone (3a) rivalise sans peine grâce à sa luminosité et sa fluidité, même si certains appareils proposent des définitions légèrement supérieures ou des technologies anti-reflets plus avancées.

Le système et les applications

Le Nothing Phone (3a) tourne sous Android 15, accompagné de la surcouche Nothing OS 3.1. Cette interface se distingue par sa sobriété et sa fluidité, reprenant les codes du design Nothing avec des icônes minimalistes et une organisation claire des menus. Selon notre test, la navigation dans les paramètres se veut intuitive, facilitant la prise en main même pour ceux qui découvrent la marque.

La promesse de 3 ans de mises à jour Android et de 6 ans de correctifs de sécurité place le Nothing Phone (3a) dans le segment du milieu du panier pour sa catégorie, même si certains concurrents comme Samsung proposent parfois un an de plus sur le système. À l’ouverture, 25 Go sont occupés par le système et les applications préinstallées, qui se limitent aux services Google et aux applications Nothing. Aucun bloatware n’est à signaler, ce qui garantit une expérience épurée et sans surcharge. On apprécie.

Comme évoqué un peu plus haut, le bouton « Essential Key » permet d’accéder rapidement au Hub IA, une nouveauté qui centralise les fonctions d’intelligence artificielle du téléphone. L’IA sert notamment à la prise de notes, à la dictée vocale et à la gestion intelligente des notifications. Ces fonctions sont amenées à évoluer, Nothing ayant annoncé des mises à jour régulières pour enrichir l’expérience utilisateur. À ce stade, l’intégration de l’IA se montre pratique, sans être intrusive.

Les performances

Le Nothing Phone (3a) embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 3, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM (extensible virtuellement de 8 Go supplémentaires) et 256 Go de stockage interne. Cette configuration assure une fluidité appréciable au quotidien, que ce soit pour la navigation, le multitâche ou l’utilisation d’applications exigeantes. Selon notre test, les jeux les plus populaires tournent sans ralentissement notable, même si les titres les plus gourmands en ressources graphiques montrent parfois leurs limites sur les réglages maximum.

Le stockage non extensible pourra frustrer ceux qui accumulent photos, vidéos et applications, d’autant plus qu’aucun emplacement micro SD n’est prévu. En revanche, la gestion thermique se révèle efficace : le téléphone ne chauffe que modérément lors de longues sessions de jeu ou de streaming. Les performances sont très stables, même lors de longues phases de test.

Face à la concurrence, le Nothing Phone (3a) se positionne comme un modèle performant dans sa gamme, sans toutefois rivaliser avec les smartphones équipés de puces plus haut de gamme comme le Snapdragon 8 Gen 2. Pour un usage quotidien, la réactivité est au rendez-vous et l’expérience utilisateur reste agréable, même en multitâche intensif.

Le multimédia

Le module photo du Nothing Phone (3a) se compose de trois capteurs à l’arrière : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 2x (contre 3x pour le Phone (3a) Pro. À l’avant, le capteur selfie de 32 mégapixels assure des autoportraits détaillés.

L’interface de l’application photo est claire, avec un accès rapide aux options. Notez la présence des principaux modes de prise de vue (Nuit, Portrait, Photo, Vidéo et Plus). Le menu Plus permet d’accéder aux modes Ralenti, Intervalle, Pano (ramique) et Expert pour un contrôle complet.

Selon nos tests, les clichés pris avec le capteur principal offrent un bon niveau de détail, des couleurs naturelles et une gestion efficace de la dynamique. Le téléobjectif permet de s’approcher des sujets sans perte majeure de qualité, même si le zoom 2x reste en retrait face à certains concurrents qui proposent du 3x ou plus. Les résultats sont plutôt satisfaisants, sans dérive chromatique et avec une certaine précision. C’est très intéressant pour cette gamme de prix d’autant que la concurrence ne propose pas une telle fonction.

Le module ultra grand-angle, pour sa part, montre quelques limites en basse lumière et sur la restitution des détails en périphérie de l’image. Les portraits bénéficient d’un détourage précis et d’un effet de flou d’arrière-plan convaincant. Côté vidéo, le Nothing Phone (3a) se montre à la hauteur pour un usage familial ou pour les réseaux sociaux, même si la stabilisation reste perfectible.

Comparé à des modèles comme le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, le Nothing Phone (3a) rivalise sur le capteur principal et le téléobjectif, mais l’ultra grand-angle reste perfectible. L’application photo, simple et efficace, permet de s’initier facilement à la photographie mobile.

L’autonomie

La batterie de 5000 mAh du Nothing Phone (3a) assure une autonomie confortable, permettant de tenir une journée et demie sans difficulté en usage mixte. Selon notre test, il est possible d’atteindre deux jours avec une utilisation modérée. La charge filaire 50 W permet de récupérer rapidement de l’énergie : environ 70 % en 30 minutes.

La gestion de l’énergie est efficace et la batterie ne montre pas de faiblesse particulière, même lors d’une utilisation intensive.

Notre avis

Le Nothing Phone (3a) séduit par son design audacieux, sa finition soignée et son interface logicielle épurée. Son écran lumineux et fluide, sa bonne autonomie et ses fonctionnalités IA accessibles via un bouton dédié en font un smartphone agréable à utiliser au quotidien. Les performances sont au rendez-vous pour la majorité des usages, même si les joueurs les plus exigeants pourraient rester sur leur faim. Ceux-ci peuvent regarder du côté des mobiles POCO, plus puissants. Pour un usage au quotidien, le Phone (3a) est vraiment excellent surtout qu’il permet de produire de très belles photos notamment en condition de zoom.

S’il faut lui chercher des défauts, nous dirions que le positionnement du lecteur d’empreinte est trop bas sous l’écran, demandant un léger temps d’adaptation et on peut aussi peut-être regretter l’impossibilité d’étendre la capacité de stockage interne. Malgré ces points perfectibles et dont on peut aussi tout à fait s’accommoder, le Nothing Phone (3a) s’impose comme une alternative parfaitement crédible face aux ténors du segment, grâce à son identité forte et sa promesse de mises à jour longue durée.

À son prix actuel, il conviendra à ceux qui recherchent un smartphone original, fiable et bien suivi, sans sacrifier l’essentiel des fonctionnalités attendues en 2025.