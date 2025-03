Test du POCO X7 Pro : la puissance sans compromis pour les gamers exigeants ayant peu de budget

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,67 pouces, 1220x2712 pixels, 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 8400-Ultra

8 ou 12 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go d’espace de stockage non extensibles

Double capteur photo 50+8 mégapixels

Capteur à selfie de 20 mégapixels

Batterie : 6000 mAh avec charge filaire 90W

Protection : IP68

Système : Android 14 avec une surcouche logicielle HyperOS

Design

En prenant le POCO X7 Pro en main, on est immédiatement frappé par le soin apporté à sa conception. Le constructeur a opté pour une approche audacieuse qui se démarque de la concurrence, notamment avec sa version jaune bi-teinte qui allie un revêtement strié à une partie en simili-cuir. Le smartphone adopte des lignes modernes avec des profils relativement plats qui rappellent les derniers iPhone 16, tout en conservant une identité propre.

Le module photo, positionné dans le coin supérieur gauche, arbore un design distinctif avec ses deux capteurs verticaux soulignés par un élégant liseré doré. Cette protubérance, bien que légère, n'entrave pas trop la stabilité du téléphone lorsqu'il est posé sur une surface plane.

Le choix des matériaux révèle un compromis intéressant entre qualité perçue et maîtrise des coûts. Le cadre en plastique pourrait décevoir les plus exigeants, mais le revêtement du dos offre une prise en main particulièrement agréable et présente l'avantage de ne pas retenir les traces de doigts. La version en simili-cuir, bien que légèrement plus épaisse (8,43 mm contre 8,29 mm), apporte une touche premium bienvenue.

Concernant la connectivité, le POCO X7 Pro ne fait aucune impasse. La compatibilité 5G, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.4 assurent une connexion stable et performante. L'appareil dispose également d'un émetteur infrarouge, fonctionnalité rare dans cette gamme de prix, permettant de transformer le smartphone en télécommande universelle. C’est la même chose pour les smartphones de la marque Xiaomi mais également les Honor dont le Magic7 Lite et les Huawei, par exemple.

Particulièrement intéressant, le POCO X7 Pro est certifié IP68, ce qui signifie qu’il peut résister à l’immersion sous l’eau douce et la poussière. Ce n’est pas donné à tous les smartphones sur ce segment de prix.

Le lecteur d'empreintes digitales, placé sous l'écran, souffre malheureusement d'un positionnement peu ergonomique. Situé à seulement 1 cm du bord inférieur, il nécessite une certaine gymnastique du pouce pour être atteint naturellement. Cette position basse contraste avec les solutions plus ergonomiques adoptées par la concurrence, comme le Nubia Z70 Ultra, par exemple. En outre, exactement comme certaines mobiles de la marque et Xiaomi, le capteur permet de mesurer la fréquence cardiaque de l'utilisateur, ce qui peut s'avérer pratique dans certains cas.

Sur le plan audio, le POCO X7 Pro propose une configuration stéréo qui s'avère décevante à l'usage. Le déséquilibre entre les deux haut-parleurs est flagrant, le module inférieur dominant largement son homologue supérieur. Les aigus ont tendance à saturer au-delà de 75% du volume, tandis que les médiums restent en retrait. Cette signature sonore particulière compromet l'expérience multimédia, notamment lors du visionnage de films où les dialogues peuvent parfois être noyés dans la masse sonore. L’utilisation d’un casque est largement recommandée.

L'écran

Le POCO X7 Pro arbore une dalle CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces qui occupe environ 90% de la face avant. Avec sa définition de 1220 x 2712 pixels et sa densité de 446 ppp, cet écran offre une netteté remarquable qui se distingue immédiatement lors de la première prise en main.

La luminosité constitue l'un des points forts majeurs de cet écran. Avec un pic atteignant 3200 cd/m² en conditions extrêmes, le X7 Pro surpasse ses concurrents directs que sont le Honor Magic7 Lite ou le Samsung Galaxy A55, par exemple. Cette puissance lumineuse garantit une excellente lisibilité, même en plein soleil.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz apporte une fluidité appréciable, bien que l'absence de technologie LTPO soit regrettable pour un appareil de cette gamme. Trois modes sont disponibles : 60 Hz fixe pour économiser la batterie, 120 Hz constant pour une fluidité maximale, ou adaptatif pour un compromis entre performance et autonomie. Le taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz assure une réactivité exemplaire, particulièrement appréciable en situation de jeu.

La colorimétrie mérite également des éloges. Nous avons noté une légère dominante bleue, mais rien de rédhibitoire. Pour ceux qui préfèrent des teintes plus chaudes, le mode « Vif » offre un meilleur équilibre. La profondeur de couleur sur 12 bits et la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision enrichissent considérablement l'expérience multimédia.

La protection Gorilla Glass 7i et la technologie Wet Touch, permettant l'utilisation avec les doigts mouillés, ajoutent une dimension pratique bienvenue. Face à des concurrents comme le Honor Magic7 Lite, le X7 Pro se démarque par sa luminosité supérieure et sa meilleure définition.

Cet écran est finalement impressionnant par sa polyvalence. Que ce soit pour le gaming, le streaming vidéo ou la simple navigation, il répond présent sans broncher.

Le système et les applications

Le POCO X7 Pro est livré avec Android 15 et la nouvelle surcouche HyperOS 2.0, marquant une rupture avec l'ancienne interface MIUI. Bizarrement, le Redmi Note 14 Pro+ que nous avons testé en même temps fonctionnait sous Android 14 et une version antérieure d’HyperOS. Ici, la politique de mise à jour du constructeur prévoit trois ans de mises à jour Android et quatre ans pour les correctifs de sécurité. Cette approche, bien qu'acceptable, se retrouve en décalage avec les futures exigences européennes qui imposeront dès juin 2025 un minimum de cinq ans de mises à jour. On est aussi bien loin des durées de suivi de mises à jour proposées par Samsung, par exemple.

L'interface HyperOS se révèle plus légère et plus rapide que son prédécesseur MIUI. Elle offre une multitude d'options de personnalisation : mode écran partagé, fenêtres contextuelles, effets de notifications lumineux et configuration Google Discover. La navigation dans les menus, bien que dense en options, reste intuitive et permet une personnalisation poussée de l'expérience utilisateur.

Sans surprise, le smartphone arrive avec une vingtaine d'applications préinstallées, incluant des jeux, des applications de shopping comme Temu, AliExpress, et diverses applications tierces. Ce sont les mêmes que celles que nous avons trouvées au sein du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Heureusement, la plupart de ces bloatwares peuvent être désinstallés facilement.

Idem pour les fonctions d’intelligence artificielle. Lors de notre test, nous avons trouvé exactement les mêmes que sur le Redmi Note 14 Pro+ 5G, à une exception près, l’absence de la fonction Entourer pour chercher. Sinon, il y a :

Les fonctionnalités d'intelligence artificielle sont particulièrement bien intégrées dans cette version. On retrouve notamment :

- Un système de notes intelligent permettant résumés, mise en page, relecture et traduction

- Un outil de transcription audio avec reconnaissance automatique de l'interlocuteur

- Un interprète IA pour la traduction en temps réel

- Des sous-titres automatiques

- Des outils de retouche photo comme la possibilité d'étendre les photos avec des contenus générés autour des images originales, l'effaceur d'objets indésirables et la fonction Film AI qui génère des courtes vidéos depuis vos vidéos et vos photos.

Le système bénéficie régulièrement de mises à jour, à l’image du récent déploiement de la version OS2.0.11.0.VOJEUXM, accompagnée du correctif de sécurité de janvier 2025. Cette mise à jour apporte notamment des améliorations au niveau de la sécurité du système et introduit de nouveaux éléments de design, comme un écran de verrouillage artistique repensé.

Les performances

Le POCO X7 Pro embarque le nouveau processeur MediaTek Dimensity 8400-Ultra, gravé en 4 nm, une puce qui s’avère nettement plus puissante que la précédente Dimensity 8300-Ultra installée au cœur du POCO X6 Pro. Cette configuration est complétée par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X, avec des options de stockage UFS 4.0 de 256 ou 512 Go, sans possibilité d'extension via carte micro SD. Notez la possibilité d’ajouter jusqu’à 12 Go de mémoire vive en mode virtuel.

En termes de performances brutes, ce smartphone impressionne. Sur les outils de mesure de performances, le chipset Dimensity 8400-Ultra se positionne au même niveau que le Snapdragon 8s Gen 3 qu'on retrouve dans des appareils plus onéreux comme le Motorola Edge 50 Ultra ou le Honor 200 Pro. Il domine largement la concurrence directe que sont les Samsung Galaxy A55 ou le Honor Magic7 Lite.

L'expérience utilisateur quotidienne est remarquablement fluide. Le multitâche est géré sans ralentissement, même avec de nombreuses applications en arrière-plan. Seule l'ouverture de l'appareil photo présente parfois un léger temps de latence.

C'est dans le gaming que le X7 Pro excelle véritablement. Il fait tourner Fortnite en mode Épique avec une fluidité parfaite. En outre, Genshin Impact, l'un des jeux les plus exigeants du Play Store, tourne très bien en qualité élevée avec 60 FPS constants.

La gestion thermique constitue toutefois un point qu’il ne faut pas négliger. En effet, malgré la présence du système de refroidissement LiquidCool 4.0 et ses 10 capteurs de température, le processeur peut atteindre plus de 80°C en usage intensif, entraînant un bridage jusqu'à 26% des performances. POCO a intégré une solution thermique avec une feuille de graphite de 13 780 mm² et un système POCO 3D IceLoop innovant qui sépare la vapeur et le liquide pour une meilleure dissipation.

Face à la concurrence, le X7 Pro se démarque donc par son excellent rapport performances-prix, offrant une puissance comparable à des smartphones bien plus onéreux. Sa gestion thermique, bien qu'imparfaite, reste dans la moyenne de sa catégorie.

Le multimédia

Le POCO X7 Pro est équipé d'un double module photo, avec un capteur principal Sony LYT 600 de 50 mégapixels (f/1,5) stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2). À l'avant, on trouve un capteur selfie de 20 mégapixels (f/2,2).

Le capteur principal de 1/1,95" utilise la technologie de pixel binning 4-en-1, produisant des clichés de 12,5 mégapixels avec des photosites de 1,6 µm. L'objectif principal, construit avec 6 lentilles, offre une excellente polyvalence en photo.

L'interface photo propose de nombreuses fonctionnalités dont les Pro et Documents immédiatement accessibles. Les autres sont classiques et il y en a aussi dans le menu Plus. L’interface est personnalisable en ajoutant les modes que l’on utilise les plus souvent. La capture vidéo permet l'enregistrement en 4K jusqu'à 60 fps et des ralentis impressionnants jusqu'à 960 fps en 1080p.

En conditions lumineuses, le capteur principal produit des clichés bien contrastés avec une colorimétrie fidèle. Le piqué est particulièrement réussi sur les sujets proches, même si la précision diminue sur les éléments lointains. En basse lumière, on note une légère teinte orangée, plus naturelle que le voile jaunâtre de son prédécesseur, mais le bruit numérique reste présent.

Face à la concurrence, le POCO X7 Pro rivalise avec le Motorola Edge 50 en termes de dynamique, mais pèche parfois dans la reproduction des couleurs naturelles. L'ultra grand-angle montre ses limites par rapport au OnePlus Nord 4, particulièrement dans la capture des détails fins. Néanmoins, pour un smartphone gaming de cette gamme de prix, les performances photo restent très honorables.

L'autonomie

Le POCO X7 Pro embarque une imposante batterie d’une capacité de 6000 mAh, soit 1000 mAh de plus que sur le POCO X6 Pro. Cette augmentation de capacité se traduit par une autonomie exceptionnelle. En utilisation intensive avec du gaming et du streaming vidéo, l'autonomie reste excellente. La charge rapide 90W HyperCharge permet une recharge complète en 42 minutes selon les conditions optimales. Le smartphone ne propose pas de charge sans fil, mais dispose de la charge inversée filaire.

Face à la concurrence, le X7 Pro se place en deuxième position des smartphones les plus endurants sous la barre des 500 euros, juste derrière le Honor Magic7 Lite. Seul bémol : l'absence du chargeur dans la boîte, sans ajustement du prix à la baisse.

Le contenu de la boîte

Le smartphone POCO X7 Pro est livré avec un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection grise opaque et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le POCO X7 Pro est une excellente surprise dans le segment des smartphones gaming abordables. Son écran AMOLED 120 Hz lumineux, son processeur Dimensity 8400-Ultra performant et son autonomie monstre en font un compagnon idéal pour les joueurs ayant un budget limité. La qualité photo, bien qu'imparfaite en basse lumière, reste très correcte pour sa gamme de prix. Les quelques compromis, comme l'absence de charge sans fil ou le positionnement peu ergonomique du lecteur d'empreintes, sont largement compensés par les performances globales et l'excellent rapport qualité-prix. Le POCO X7 Pro mérite amplement sa place parmi les meilleurs smartphones gaming sous la barre des 500 euros.