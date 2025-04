Test du realme 14 Pro+ 5G : un smartphone qui change de couleur selon la température

Fiche technique

Écran AMOLED 6,83 pouces, 1272 x 2800 px, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

8 ou 12 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go de stockage interne non extensible

Triple capteur photo 50+50+8 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 6000 mAh, charge filaire 80W

Étanchéité : IP69

Système d’exploitation : Android 15 avec une surcouche logicielle realme UI 6.0

Design

Le realme 14 Pro+ 5G propose un design qui sort réellement de l'ordinaire dans un marché où l'uniformité règne souvent. Dès la première prise en main, on est frappé par la qualité des finitions et l'originalité du smartphone.

Le modèle blanc perle que nous avons testé présente une caractéristique unique : son dos change de couleur en fonction de la température ambiante. En dessous de 16 degrés Celsius, la coque passe d'un blanc nacré à une teinte bleutée, créant un effet marbré absolument magnifique. Cette prouesse technique est rendue possible grâce à l'intégration de poudre de coquillage composée de microcristaux naturels, une innovation que realme est le premier à proposer sur le marché.

Le dos du smartphone est particulièrement lisse, presque soyeux au toucher, ce qui procure une sensation premium indéniable. Cependant, cette finition brillante a tendance à retenir les traces de doigts et s'avère assez glissante. L'utilisation d'une coque de protection semble donc indispensable, ce qui est dommage, car elle masquera l'effet de changement de couleur qui fait tout le charme de l'appareil. La version gris suède, plus classique, mais aussi plus légère (169 grammes contre 194 grammes pour le blanc perle), offre une meilleure prise en main grâce à sa finition mate.

L'élément le plus distinctif du design reste le module photo circulaire placé au centre de la face arrière. Ce cercle noir est entouré d'un liseré métallique qui reprend la couleur des tranches du téléphone, créant une harmonie visuelle réussie. Les trois capteurs photo sont disposés de manière symétrique à l'intérieur de ce cercle, accompagnés d'un triple flash LED. Cette organisation rappelle celle du OnePlus 13R, mais avec une exécution plus raffinée et élégante.

Avec ses dimensions de 163,5 x 77,3 x 8 mm, le realme 14 Pro+ 5G s'inscrit dans la catégorie des grands smartphones, sans pour autant être démesuré. Son épaisseur contenue de 8 mm est remarquable compte tenu de la batterie de 6000 mAh qu'il embarque, là où des concurrents comme le Motorola Edge 50 Pro affichent une épaisseur similaire avec une batterie de seulement 4500 mAh. Les tranches sont légèrement arrondies, ce qui améliore la prise en main malgré la largeur importante de l'appareil.

L'écran de 6,83 pouces est incurvé sur les quatre côtés, une caractéristique rare dans cette gamme de prix qui était jusqu'ici réservée aux modèles haut de gamme. Cette courbure quadruple confère au smartphone une allure premium et réduit visuellement les bordures, même si la bordure inférieure reste légèrement plus épaisse que les autres. La protection Gorilla Glass 7i, dernière génération du verre de Corning, assure une résistance accrue aux rayures et aux chutes.

En termes de résistance, le realme 14 Pro+ 5G impressionne avec sa triple certification d'étanchéité IP69/IP68/IP66, une rareté sur le marché. Il est également certifié selon la norme militaire MIL-STD 810H, garantissant sa robustesse face aux chocs et aux conditions extrêmes. C'est un niveau de protection supérieur à ce que proposent des concurrents comme le Nothing Phone (3a) ou le Samsung Galaxy A56.

Côté connectivité, le smartphone est bien équipé avec la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et la technologie NFC pour les paiements sans contact. Il supporte deux cartes SIM physiques et est également compatible eSIM, offrant une flexibilité appréciable. En revanche, on regrette l'absence de port jack 3,5 mm et d'émetteur infrarouge, présents sur certains concurrents, comme les Xiaomi Redmi Note.

Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran, mais son positionnement pose problème. Placé à seulement 1 cm du bord inférieur, il est trop bas pour être atteint confortablement avec le pouce. Cette position peu ergonomique contraste avec celle adoptée par Samsung ou Google sur leurs modèles, qui placent généralement le capteur au tiers inférieur de l'écran. Malgré ce positionnement discutable, le capteur reste rapide et précis, déverrouillant l'appareil en moins d'une demi-seconde. Notez en outre qu’il est capable de mesurer la fréquence cardiaque à l’image de certains mobiles de la marque Xiaomi, par exemple.

L'expérience audio du realme 14 Pro+ 5G est assurée par deux haut-parleurs stéréo, l'un situé sur la tranche inférieure et l'autre intégré à l'écouteur téléphonique. La qualité sonore est satisfaisante pour cette gamme de prix, avec des médiums bien définis et des aigus clairs, même si les basses manquent un peu de profondeur comparé à ce que propose un Samsung Galaxy A56. Le volume maximal est suffisant pour regarder des vidéos ou écouter de la musique dans une pièce de taille moyenne, sans distorsion notable à pleine puissance. L'absence de prise jack 3,5 mm est compensée par la qualité de la transmission Bluetooth 5.2, qui assure une connexion stable avec les écouteurs sans fil.

Les retours haptiques sont particulièrement réussis sur ce modèle, avec un moteur de vibration précis qui rend la frappe au clavier et la navigation dans l'interface très agréables. C'est un domaine où realme a fait de nets progrès par rapport à ses précédentes générations, se rapprochant de la qualité proposée par les appareils haut de gamme.

L'écran

Le realme 14 Pro+ 5G est équipé d'un écran OLED de 6,83 pouces qui impressionne dès la première utilisation. Sa définition de 1272 x 2800 pixels (format 1.5K) offre une finesse d'affichage remarquable avec une densité de pixels élevée qui rend les textes parfaitement lisibles et les images détaillées. La particularité de cet écran réside dans sa courbure sur les quatre côtés (quad-curved), une caractéristique habituellement réservée aux smartphones haut de gamme. Cette conception, associée à des bordures extrêmement fines et symétriques, permet d'atteindre un ratio écran/corps de 90,9%, créant une expérience visuelle presque sans cadre qui donne l'impression que l'image flotte sous nos doigts.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est l'un des points forts de cet écran. Dans les menus et lors du défilement des pages web ou des réseaux sociaux, la fluidité est exemplaire, sans aucun à-coup visible. Le smartphone propose trois options de rafraîchissement : 60 Hz pour économiser la batterie, 120 Hz pour une fluidité maximale, ou un mode automatique qui adapte intelligemment la fréquence selon le contenu affiché. En outre, le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz assure quant à lui une réactivité immédiate à chaque interaction, particulièrement appréciable dans les jeux qui nécessitent des réflexes rapides.

La luminosité est un autre atout majeur de cet écran. Avec un pic annoncé à 1500 cd/m², le realme 14 Pro+ 5G offre une lisibilité excellente, même en plein soleil. Lors des tests en extérieur par une journée ensoleillée, nous n’avons rencontré aucun problème pour consulter les messages ou naviguer sur Internet.

La qualité colorimétrique est au rendez-vous avec une profondeur de couleur de 10 bits, permettant d'afficher plus d'un milliard de teintes. Le rendu est vif et contrasté, comme on peut s'y attendre d'une dalle OLED, avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Dans les paramètres d'affichage, realme propose cinq modes de couleurs : Naturel pour un rendu plus fidèle à la réalité, et Vive (activé par défaut) qui booste légèrement la saturation pour un effet plus percutant, mais aussi Mode Pro ou Cinématique ou Eclatant.

Pour le confort visuel, l'écran intègre une technologie de gradation PWM à 3840 Hz, qui réduit considérablement la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée à faible luminosité. La luminosité minimale descend jusqu'à 2 cd/m², ce qui permet une utilisation confortable dans l'obscurité totale sans éblouissement. Un mode nuit est également disponible pour filtrer la lumière bleue en soirée.

Concernant la compatibilité HDR, bien que l'écran soit techniquement capable d'afficher du contenu HDR10 sur YouTube grâce à sa profondeur de couleur de 10 bits, il ne bénéficie pas de certification officielle pour les plateformes de streaming comme Netflix, qui se limite donc à du contenu SDR en 1080p. C'est l'un des rares points faibles de cet écran par rapport à certains concurrents, comme le Samsung Galaxy A56 qui propose une certification HDR10+.

La protection de l'écran est assurée par le Gorilla Glass 7i, la dernière génération du verre de Corning, qui offre une résistance accrue aux rayures et aux chutes. Après deux semaines d'utilisation intensive sans protection, je n'ai constaté aucune micro-rayure visible, ce qui témoigne de la qualité de cette protection.

En comparaison avec ses concurrents directs, l'écran du realme 14 Pro+ 5G se distingue par sa courbure quadruple et son excellent ratio écran/corps. Le Nothing Phone (3a) propose un écran plat de 6,7 pouces à 120 Hz, mais avec une luminosité maximale inférieure. Quant au Samsung Galaxy A56, il bénéficie d'une meilleure certification HDR et sa surface d’affichage est légèrement plus petite (6,7 pouces).

Le système et les applications

Le realme 14 Pro+ 5G est livré avec Android 15 et la surcouche propriétaire realme UI 6.0, la dernière version de l'interface du fabricant chinois. Cette version de realme UI est fortement inspirée de ColorOS 15 d'Oppo, les deux marques appartenant au même groupe. Concernant la politique de mises à jour, realme s'engage à fournir 2 mises à jour majeures d'Android et 3 années de mises à jour de sécurité pour ce smartphone. Cette politique est malheureusement en retrait par rapport à la concurrence, notamment Samsung qui propose jusqu'à 6 voire 7 ans de mises à jour majeures sur certains modèles, ou encore Motorola et Xiaomi qui offrent 3 ans de mises à jour majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité sur leurs appareils équivalents.

L'interface realme UI 6.0 apporte plusieurs nouveautés par rapport aux versions précédentes. La plus notable est la séparation du panneau de notifications et du centre de contrôle, à la manière d'iOS. Rappelons qu’un glissement vers le bas depuis la partie gauche de l'écran affiche les notifications, tandis qu'un glissement depuis la droite ouvre les paramètres rapides. Pour ceux qui préfèrent l'ancienne organisation, il est cependant possible de revenir au système unifié.

La fluidité générale de l'interface est excellente grâce à la fonction « Fluid Cloud » qui améliore les transitions entre les applications et les écrans. Le système d'animation parallèle rend l'expérience utilisateur plus agréable, avec des effets de flou et des transitions en douceur. Les performances quotidiennes sont satisfaisantes, même si le Snapdragon 7s Gen 3 n'est pas le processeur le plus puissant du marché. Pour la navigation web, la consultation des emails et l'utilisation des réseaux sociaux, l'expérience est parfaitement fluide. Quelques ralentissements peuvent apparaître dans certaines applications exigeantes ou lors de multitâche intensif, mais rien de rédhibitoire pour un usage quotidien.

Le realme 14 Pro+ est livré avec de nombreuses applications préinstallées. D'après nos constatations, le système et les applications occupent 36 Go sur les 512 Go théoriquement disponibles. Parmi les applications tierces préinstallées, on trouve AliExpress, Amazon Music, App Market, AutoDoc, Block Blast!, Booking.com, Boutique Amazon, LinkedIn, meteos24, Netflix, ReelShort, Spotify, Temu, TikTok et WPS Office. Cette prolifération de bloatwares est regrettable, même si la plupart peuvent être désinstallées.

L'interface propose de nombreuses options de personnalisation. La personnalisation de l'écran de verrouillage a été particulièrement améliorée, avec différentes catégories de fonds d'écran (Classique, Sublime Grandeur, Calme, Pulse et Moments Apaisants), ainsi que la possibilité d'associer ces fonds d'écran à différentes faces d'horloge et un effet de profondeur similaire à iOS. Les transitions entre l'affichage Always-On et l'écran de verrouillage sont fluides et élégantes.

Realme UI 6.0 intègre plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle. Parmi les plus notables, on trouve :

- AI Eraser 2.0 : Cette fonction permet de supprimer des objets ou des personnes indésirables des photos en quelques tapotements. L'IA remplit automatiquement l'arrière-plan pour que la photo reste naturelle.

- AI Ultra Clarity 2.0 : Cette fonctionnalité améliore la netteté et les détails des photos, particulièrement utile pour les anciennes images.

- AI Documents : Cette fonction permet de numériser des documents physiques et de les convertir en texte éditable, avec reconnaissance de l'écriture manuscrite.

- AI Recording Summary : Elle crée automatiquement un résumé des points importants d'un enregistrement audio, idéal pour les réunions ou les cours.

Les performances

Le realme 14 Pro+ 5G est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, gravé en 4 nm. Il est associé à un GPU Adreno 710. Le smartphone est disponible en deux configurations : 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5, avec la possibilité d'étendre virtuellement la mémoire vive jusqu'à 14 Go supplémentaires. Côté stockage, l'appareil propose 256 Go ou 512 Go en UFS 3.1, sans possibilité d'extension via carte micro SD.

En termes de performances brutes, le realme 14 Pro+ 5G se positionne dans le milieu de gamme supérieur. Au quotidien, l'expérience utilisateur est fluide et réactive. La navigation dans l'interface realme UI 6.0 basée sur Android 15 est sans accroc, avec des animations fluides et des transitions rapides. Le multitâche est géré efficacement, même avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan. L'ouverture des applications est rapide, et le smartphone ne montre pas de signes de ralentissement, même lors d'une utilisation intensive.

En matière de gaming, le realme 14 Pro+ 5G offre des performances satisfaisantes pour la plupart des jeux du marché. Cependant, pour les jeux les plus exigeants graphiquement, il peut être nécessaire de baisser légèrement les réglages pour maintenir une expérience fluide. La gestion thermique du realme 14 Pro+ 5G est efficace. Lors de sessions de jeu prolongées ou d'utilisation intensive, le smartphone chauffe modérément, mais reste dans des limites acceptables.

Pour un usage quotidien, le realme 14 Pro+ 5G excelle. La combinaison de son processeur efficace, de sa généreuse quantité de RAM et de son stockage rapide en UFS 3.1 permet une expérience utilisateur sans compromis. Que ce soit pour la navigation web, le visionnage de vidéos en streaming, l'utilisation des réseaux sociaux ou la photographie, le smartphone répond présent sans montrer de signes de faiblesse.

Le multimédia

Le realme 14 Pro+ 5G mise sur une configuration photo ambitieuse qui se distingue dans le segment milieu de gamme. À l’arrière, on retrouve trois capteurs dont un principal de 50 mégapixels (Sony IMX896), avec ouverture f/1.8 et stabilisation optique (OIS) ainsi qu’un autofocus multidirectionnel. Il y a également un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels (Sony IMX882) permettant un zoom optique 3x sans perte aussi stabilisé optiquement et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (Sony IMX355) permettant un champ de vision de 112 degrés avec focus fixe. À l’avant, le smartphone embarque une caméra selfie de 32 mégapixels avec autofocus et ouverture f/2.0, capable de filmer en 4K à 30 fps.

L’interface de l’application Appareil photo est bien pensée et intuitive. Les différents modes sont accessibles via un menu déroulant en bas de l’écran : Nuit, Rue, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Ce dernier menu permet d’accéder à d’autres modes (Pro, Pano, Haute résolution, Film, Ralenti, Time-lapse, Pose longue, Vidéo Dual-view, Sous-marin, Scanner de documents, Mode étoilé et inclinaison-décalage. Les options avancées telles que le mode Rue ou le zoom numérique jusqu’à 120x sont des plus.

Le capteur principal de 50 mégapixels produit des clichés détaillés avec une bonne gestion des contrastes et une luminosité équilibrée. En plein jour, les couleurs sont vives, mais parfois légèrement saturées, ce qui donne un rendu flatteur, mais moins naturel. En basse lumière, la stabilisation optique et l’ouverture f/1.8 permettent d’obtenir des photos lumineuses avec peu de bruit numérique. Le mode Nuit améliore encore les résultats en offrant une meilleure exposition et des détails plus précis.

Le téléobjectif périscopique est un véritable atout pour ce smartphone. Avec son zoom optique 3x sans perte, comme le Nothing Phone (3a) Pro, il capture des images nettes et bien exposées même à distance. Toutefois, au-delà du zoom numérique 6x, la qualité se dégrade rapidement avec une perte notable de détails et l’apparition d’artefacts numériques. Le zoom maximal annoncé à 120x est purement marketing et peu exploitable.

Notez que le capteur ultra grand-angle offre un champ de vision large idéal pour les paysages ou les photos de groupe. En pleine lumière, les clichés sont satisfaisants avec une bonne restitution des couleurs et un contraste correct. Cependant, en basse lumière, la qualité diminue significativement avec un manque de netteté sur les bords et une augmentation du bruit.

La caméra frontale de 32 mégapixels produit des selfies détaillés avec des tons naturels en bonne lumière. L’autofocus avec suivi des yeux est un ajout bienvenu qui garantit que le sujet reste net même en mouvement. En faible luminosité, le flash d’écran aide à limiter la perte de détails, mais ne parvient pas à éliminer complètement le bruit.

Notez que le realme 14 Pro+ permet d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 30 fps avec les capteurs principaux et téléobjectif. La stabilisation électronique (EIS) fonctionne bien pour réduire les tremblements lors des déplacements. Les vidéos en plein jour offrent une bonne colorimétrie et une exposition correcte, mais celles prises en basse lumière souffrent d’un bruit visible et d’une netteté réduite.

Face aux concurrents comme le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ ou le Samsung Galaxy A56, le realme 14 Pro+ se démarque par son téléobjectif périscopique qui reste rare dans cette gamme de prix. Cependant, il est légèrement surpassé par le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ en termes de gestion HDR et précision colorimétrique dans des conditions difficiles.

En somme, le realme 14 Pro+ propose une expérience photo solide pour son segment avec un capteur principal fiable et un téléobjectif performant pour les portraits ou les clichés à distance.

L'autonomie

Le realme 14 Pro+ 5G est équipé d'une imposante batterie de 6000 mAh, une augmentation significative par rapport à son prédécesseur. Cette capacité permet d’obtenir une autonomie impressionnante. En usage mixte, il peut facilement tenir deux jours complets, voire trois en utilisation modérée. Le smartphone supporte une charge rapide de 80W via le système SUPERVOOC, capable de recharger le téléphone de 1 à 50% en seulement 24 minutes. Malheureusement, le realme 14 Pro+ 5G ne propose pas de charge sans fil ni de charge inversée. La recharge est effectivement rapide, avec une charge complète en environ 55 minutes. Cependant, il est important de noter que le chargeur 80W n'est pas inclus dans la boîte, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs.

Le contenu de la boîte

Le smartphone realme 14 Pro+ 5G est livré avec un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM, un câble USB-C vers USB-A et une coque de protection en silicone.

Notre avis

Après avoir passé un bon moment avec le realme 14 Pro+ 5G, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un smartphone de milieu de gamme qui surpasse les attentes dans plusieurs domaines clés. Son design innovant avec le dos changeant de couleur en fonction de la température est un véritable atout visuel, même si son utilité pratique reste limitée. L'écran AMOLED offre une expérience visuelle immersive. La configuration photo, en particulier le téléobjectif périscopique, est impressionnante pour cette gamme de prix, offrant une polyvalence appréciable. Les performances du Snapdragon 7s Gen 3 sont solides pour un usage quotidien, même si elles peuvent montrer leurs limites dans les tâches les plus exigeantes. L'autonomie est sans doute le point fort de ce smartphone. Cependant, l'absence de charge sans fil et du chargeur 80W sont des points négatifs à considérer. De plus, la politique de mise à jour limitée à deux ans pour Android pourrait freiner certains utilisateurs cherchant un appareil pour le long terme. Finalement, malgré ces quelques bémols, le realme 14 Pro+ 5G offre un excellent rapport qualité-prix.