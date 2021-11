Bon Plan Smartphone : 100€ de remise immédiate sur le tout nouveau Honor 50 avant le Black Friday

Cette semaine, on continue de dénicher des bons plans smartphones avant même le Black Friday qui aura lieu vendredi de la semaine prochaine. Boulanger propose actuellement le tout dernier Honor 50 avec une remise immédiate de 100€. Différentes capacités et différents coloris sont concernés par cette baisse de prix. On vous explique tout !

Chute de prix pour l’Honor 50 chez Boulanger avant le Black Friday

Envie d’un smartphone dernier cri offrant design et performance ? Le tout dernier Honor 50 est fait pour vous ! En plus, avec la baisse de prix incroyable proposée par Boulanger en ce moment, vous allez faire une belle économie. Il profite en effet d’une remise immédiate de 100€, ce qui fait chuter son prix de manière radicale. Vous pouvez acheter la version 128 Go à 449€ seulement au lieu de 549€ habituellement. Vous avez le choix entre les coloris vert ou noir.

La version avec un espace de stockage de 256 Go est elle aussi en promotion et profite également de la même remise immédiate de 100€. Ainsi, vous pouvez acheter votre nouvel Honor 50 à 499€ au lieu de 599€. Vous pouvez le choisir couleur noire ou grise.

En choisissant Boulanger pour acheter votre smartphone en promotion bénéficiez également de la livraison gratuite à domicile ou du retrait gratuit en magasin. Une garantie de deux ans est également comprise ainsi qu’une reprise de votre ancien appareil si vous le désirez.

L’Honor 50 : un excellent smartphone 5G à moins de 500€

Sorti le 4 novembre 2021, le tout nouvel Honor 50 offre une belle fiche technique et est accessible pour moins de 500€. Il vient directement concurrencer le Samsung Galaxy A52s ou le Google Pixel 4a. Nous avons eu l’occasion de l’avoir entre les mains et nous avons apprécié ses caractéristiques techniques ainsi que son design plutôt haut de gamme. Découvrez notre test de l’Honor 50 pour connaître en détail nos impressions.

L’Honor 50 et son petit frère l’Honor 50 Lite sont les premiers smartphones commercialisés par Honor depuis sa séparation avec Huawei. Ainsi, ils peuvent profiter de tous les services Google. Honor revient donc dans la course. L’Honor 50 est doté d’un écran Oled incurvé de 6.57 pouces avec un taux de rafraîchissement ajustable entre 60 Hz et 120 Hz.

L’Honor 50 embarque une puce Snapdragon 778 5G épaulée par 6 Go de RAM pour la version avec 128 Go de mémoire interne et 8 Go pour la version 256 Go. Son appareil photo est doté de 4 capteurs différents dont un grand-angle de 108 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il possède également un capteur frontal de 32 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 66 W.