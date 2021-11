Black Friday : la sélection des meilleures promotions sur les forfaits mobiles

Vous souhaitez vous aussi profiter des promotions se profilant à l'occasion du Black Friday ? Alors cet article devrait vous intéresser ! Nous y avons sélectionné les meilleures offres promotionnelles du moment avec Syma Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom, Prixtel et Free Mobile. De 20Go à 200Go d'internet dès 3,99€ et sans engagement, nous vous les présentons en détail !

Syma Mobile et son forfait 80Go à 6,90€, prix garanti à vie

Chez Syma Mobile, le forfait Le six propose 80Go d'internet pour seulement 6,90€ par mois. Ce tarif n'est pas uniquement valable la première année d'abonnement, mais est garanti à vie !

Ce forfait pas cher vous permettra de vous connecter à hauteur de 80Go en France et d'utiliser jusqu'à 4Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Europe, les DOM, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ! Depuis l'ensemble de ces destinations vous aurez également la possibilité de communiquer à votre convenance. Les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM bénéficieront également de l'illimité puisque inclus dans votre forfait.

Vous pourrez par ailleurs apprécier gratuitement l'option "appels internationaux" ainsi qu'une sélection d'options supplémentaires (réseau 5G, etc.), payantes.

NRJ Mobile et sa série limitée 150Go à 7.99€

Chez NRJ Mobile, vous pouvez jusqu'au 29 novembre prochain inclus profiter de sa série limitée 150Go à prix réduit la première année d'abonnement ! Ainsi, vous pourrez économiser jusqu'à 132€ en versant la somme de 7,99€ par mois au lieu de 18,99€ pendant 12 mois !

Cette série limitée vous offre 150Go d'internet pour naviguer sur la toile en toute tranquillité depuis la France métropolitaine, mais aussi 13Go afin de vous accompagner lorsque vous voyagez à travers l’Europe* et les DOM et dont l'usage sera décompté de l'enveloppe globale. Bien entendu, où que vous soyez au sein de l'Union européenne*, l'opérateur prévoit l'illimité pour que vous puissiez communiquer autant que vous le souhaitez. Les communications émises depuis la Métropole à destination des DOM ne sont toutefois pas comprises par votre forfait.

*Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège

Auchan Telecom et série limitée 20Go à seulement 3.99€

Auchan Telecom met à disposition également jusqu'au 29 novembre inclus une nouvelle série limitée 20Go à prix mini pendant 1 an ! En effet, vous pouvez profiter de 20Go pour la modique somme de 3,99€ par mois - au lieu de 9,99€ - les 12 premiers mois de votre souscription !

Ainsi, au-delà de cette grosse réduction, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter en France comme à l'étranger (UE/DOM). Notez que les communications émises depuis la Métropole destinées aux DOM feront l'objet d'une facturation supplémentaire. Aussi, en ce qui concerne votre enveloppe data, vous pourrez bénéficier de 20Go en France et utiliser jusqu'à 7Go - inclus - pour pouvoir vous connecter même lorsque vous vous déplacez au sein de l'Union européenne et dans les DOM.

Prixtel et son forfait Le géant de 140Go à 200Go dès 9,99€

Il vous faudra vite décider pour saisir l'offre promotionnelle de Prixtel étant donné que cette dernière prend fin ce soir à minuit. L'opérateur met à disposition son forfait Le grand, neutre en CO2, bénéficiant d'une réduction mensuelle de 6€ les 12 premiers mois suivant votre souscription ! De plus, vous pouvez opter pour la vitesse 5G si vous le souhaitez, en versant 5€ supplémentaires chaque mois.

Voici les trois paliers data du forfait Le grand :

jusqu'à 140Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 140Go à 170Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ de 170Go à 200Go : 15,99€/mois pendant 1 an puis 21,99€

Lorsque vous vous trouvez au sein de l'Union européenne ou encore dans les DOM, aucun problème de connexion car l'opérateur prévoit 15Go (inclus).

En ce qui concerne les communications, voici vos garanties :

depuis la Métropole : appels illimités vers les fixes de l'UE et des DOM, vers les numéros d'Amérique du Nord / SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Free Mobile et sa série spéciale Free 70Go à 8.99€, prix garanti à vie

Free Mobile propose, quant à lui, une vente privée réservée aux membres Veepee. Valable encore jusqu'à demain, mercredi 24 novembre - 5h59, la série spéciale Free vous permet de profiter de 70Go d'internet en France pour 8,99€ par mois et tenez-vous bien, ce tarif est garanti à vie !

Avec cette série spéciale, vous disposerez de 70Go d'internet en France et pourrez utiliser le Free WiFi de manière illimitée. Lors de vos séjours en Europe, vous pourrez également apprécier les 5Go dédiés à cet effet (inclus). Aussi, vos garanties en termes de communications se présentent comme suit :

depuis la Métropole : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS vers la Métropole

depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Vous pourrez en outre utiliser gratuitement le service Free Ligue 1 !