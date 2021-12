Offrez le pack Oppo Reno6 + Google Nest Mini à prix mini à Noël !

Noël approche à grand pas. Il est temps de s’atteler à l’achat des cadeaux de Noël pour faire plaisir à vos proches ou pour vous faire plaisir ! Boulanger propose un pack composé de l’Oppo Reno6 + une enceinte intelligente Google Nest Mini pour un tout petit prix. Un cadeau idéal à déposer au pied du sapin.

Bon Plan Smartphone : le pack Oppo Reno6 + Google Nest Mini bénéficie de 50€ de remise immédiate

Le bon plan pour un le dernier smartphone Oppo à prix mini pour Noël se trouve chez Boulanger. Proposé en pack, l’Oppo Reno6 est accompagné de la Google Nest Mini, profite d’une remise immédiate de 50€ ce qui fait chuter son prix de 499€ à 449€. Bénéficiez ainsi d’une réduction de -10%. Boulanger vous propose une livraison gratuite, une garantie de 2 ans ainsi que la possibilité de payer en plusieurs fois si vous le souhaitez.

L’Oppo Reno6 proposé ici est de couleur noire et possède 128 Go de mémoire interne. La Google Nest Mini est une enceinte intelligente. Il s’agit d’une version améliorée de la Google Home en format mini.

L’Oppo Reno6 : design, polyvalence et performance

Nous avons eu la chance d’avoir ce smartphone Oppo entre les mains. Dans le test de l’Oppo Reno6, découvrez en détail sa fiche technique, ses performances et notre avis sur ce modèle. Nous l’avons trouvé très adapté pour les personnes aimant créer du contenu ou pour celles qui utilisent les applications multimédias. D’une manière générale, sa polyvalence, son design et ses performances nous ont convaincus.

L’Oppo Reno6 est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces proposant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il tourne grâce au processeur Mediatek Dimensity 900 avec une RAM de 8 Go. Il propose un stockage interne de 128 Go. Côté photo, son appareil est équipé de 3 capteurs dont un principal de 64 Mpx et des deux autres capteurs de 8 et 2 Mpx. Il possède également un capteur à l’avant de 32 Mpx parfait pour les selfies.

En ce qui concerne son autonomie, vous ne serez pas déçus car il est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide de 65 W.