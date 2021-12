Vente Flash : Le Google Pixel 4 est 111€ moins cher chez Fnac pour Noël

Fnac ne cesse de nous surprendre en cette période de Noël avec des promotions exceptionnelles sur les smartphones. Depuis ce matin, de nombreuses ventes flash ont été mises en ligne. L’une d’elle fait drastiquement baisser le prix du Google Pixel 4 de 111€ ! Attention, l’offre expire demain et les stocks sont très limités.

Vente Flash : le smartphone Google Pixel 4 est à prix réduit chez Fnac

Noël chez Fnac est synonyme de nombreuses ventes flash qui rendent accessibles des smartphones Google mais aussiSamsung, Xiaomi ou encore Apple à petit prix. Aujourd’hui, nous avons choisi de vous parler de la promotion concernant le Google Pixel 4. Pendant cette vente flash exclusive qui se terminera demain, c'est-à-dire le 7 décembre à 13h01, le prix de ce smartphone Google est moins cher de 111.31€ ! C’est assez incroyable. Vous pouvez donc acheter le Pixel 4 à 397.99€ au lieu de 509.30€.

En choisissant Fnac pour votre achat, vous êtes assurés de recevoir ce Pixel 4 avant Noël. La livraison est prévue avant le 20 décembre. En plus, cette dernière est gratuite à domicile. Ce revendeur a toute la confiance de l’enseigne. Vous pouvez réaliser votre achat en toute sérénité.

De nombreux autres modèles de smartphones sont également en promotion actuellement. Découvrez toutes les offres dès maintenant et faites de bonnes affaires.

Le Google Pixel 4 : un équipement photo impressionnant

Le Google Pixel 4 est le successeur du Pixel 3. Sorti en octobre 2019, il offre toujours une fiche technique intéressante pour un prix après promotion vraiment incroyable. Même si les Google Pixel 4a, Pixel 5 et Pixel 6 l’ont rejoint, il reste tout de même dans la course.

Le Google Pixel 4 est équipé d’un écran Oled de 5.7 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant de 60 Hz à 90 Hz. Il embarque un processeur Snapdragon 855 soutenu par 6 Go de RAM ainsi qu’un espace de stockage interne non extensible de 64 Go. Concernant sa configuration photo, il est doté de deux capteurs à l’arrière de 12 Mpx. Il possède également un capteur frontal de 16 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 2800 mAh compatible avec la charge sans fil et la charge inversée.