Samsung Galaxy Z Fold3 ou Z Flip3 : quel Smartphone Samsung pliable offrir ?

Vous pensez craquer pour un smartphone Samsung pliant mais hésitez encore entre le modèle Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 ? Voici quelques conseils et caractéristiques croisées pour vous aider dans votre choix.

Ce qu’il faut bien comprendre avec les deux téléphones pliants de Samsung, c’est que l’approche est un peu différente. En effet, pour le Galaxy Z Fold3, le constructeur a fait le choix d’une charnière qui s’ouvre dans le sens vertical. Le smartphone s’ouvre donc comme un livre tenu des deux mains. À contrario, le Galaxy Z Flip 3 propose une charnière dans le sens horizontal, ce qui fait que le smartphone s’ouvre tel un téléphone à clapet dans le sens de la hauteur. Les usages sont donc assez différents entre les 2 appareils. Le Galaxy Z Flip3 est ainsi beaucoup plus compact lorsqu’il est fermé alors que le Z Fold3 propose la taille d’un smartphone classique en légèrement moins large tout de même. Notez également que le Galaxy Z Fold3 supporte le stylet.

Une question de compacité

Si vous préférez avoir un téléphone qui tient dans une poche et ne gêne absolument pas, regardez du côté du Galaxy Z Flip3, Le Galaxy Z Fold3 est assez lourd puisqu’il fait 271 grammes et aussi épais lorsqu’il est fermé. Son avantage est d’offrir une surface d’affichage de 7,6 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. À titre de comparaison, celui du Galaxy Z Flip3 mesure 6,7 pouces lorsqu’il est totalement déployé. Le Galaxy Z Fold3 a deux écrans. Celui qui est à l’extérieur profite d’une diagonale de 6,2 pouces. Tous les écrans, des deux appareils, sont compatibles avec la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. Ils sont parfaitement étanches, certifiés pour une immersion totale sous l’eau.

Lequel est le plus performant ?

En termes de puissance, les deux sont équivalents puisque embarquant le même processeur, un Qualcomm Snapdragon 888. Toutefois, le Galaxy Z Fold3 peut avoir un peu plus de réactivité grâce à ses 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour le Galaxy Z Flip3. Pour la capacité de mémoire interne, sachez que le Galaxy Z Flip3 est proposé en 128 ou 256 Go alors que le Galaxy Z Fold3 est disponible avec 256 ou 512 Go. Aucun ne peut étendre sa capacité de stockage. Les deux téléphones proposent un lecteur d’empreinte digitale installé sur le profil. Le Galaxy Z Fold3 dispose d’une batterie de 4400 mAh contre 3300 mAh pour le Galaxy Z Flip3. Le Galaxy Z Fold3 a la particularité d’être rechargeable sans fil et de proposer la charge inversée. Enfin, pour la partie photo, le Galaxy Z Flip3 est moins bien équipé que son grand frère mais ne démérite pas sur la qualité s’appuyant sur deux capteurs de 12 mégapixels au dos et un objectif de 10 mégapixels pour les selfies. Le Galaxy Z Fold3 propose 3 capteurs de 12 mégapixels, un objectif à selfie de 10 mégapixels et un dernier capteur, sous l’écran interne de 4 mégapixels.

