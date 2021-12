L’iPhone 14 Pro pressenti avec 8 Go de RAM et un capteur photo principal de 48 mégapixels

La série des iPhone 13 a été officialisée il y a quelques mois à peine, mais il est bien temps de se tourner vers les successeurs. Plusieurs rumeurs insistantes se font entendre sur la toile dont certaines faisant état de la présence de 8 Go de mémoire et d’un capteur photo de 48 mégapixels, sur la version Pro en tous cas. Voici toutes les rumeurs concernant l’iPhone 14 Pro.

Bien que les iPhone 13 soient disponibles en boutique depuis quelques mois, les rumeurs concernant leurs successeurs commencent à se faire entendre. L’une d’entre elles indique que l’iPhone 14 Pro qui sera notre sujet du jour, profiterait d’une perforation au niveau de son écran plutôt que d’utiliser l’encoche présente depuis la première version d’iPhone et que les mobiles sous Android ont déjà remplacé par des poinçons, voire des caméras sous l’écran depuis plusieurs années maintenant. Il se dit également que le mobile, comme les autres de la même série, abandonnerait enfin la prise Lightning au profit d’un port universel USB-C, comme le souhaite la communauté européenne. L’iPhone 14 Pro pourrait également embarquer jusqu’à 2 To d’espace de stockage interne pour pouvoir sauvegarder les vidéos captées avec une définition et un débit maximal au format ProRes, lancé avec les iPhone 13.

Un capteur photo principal de 48 mégapixels pour les versions Pro ?

À côté des précédentes rumeurs, le site MacRumors pense savoir que les modèles Pro de la série 14 des iPhone seraient équipés d’un capteur photo principal embarquant 48 mégapixels. Rappelons que cela fait un certain temps que les iPhone sont équipés de capteurs de 12 mégapixels ce qui représenterait un bon en avant significatif surtout si le même traitement logiciel, voire mieux, était appliqué. Outre une meilleure qualité de photo, cela permettrait aux mobiles Apple de pouvoir capter des séquences vidéo avec une définition Ultra HD 8K. Cette publication de MacRumors coïncide avec des prévisions faites par un autre analyste, mais cela ne veut pas dire qu’il faut y croire pour le moment. En effet, nous sommes encore à plusieurs mois de l’annonce des iPhone 14 et il faut donc prendre les pincettes de rigueur concernant ces rumeurs.

6 Go de mémoire pour les versions Pro ?

En outre, alors que les versions Pro et Pro Max sont passées à 6 Go de mémoire cette année étant limités à 4 Go pour les iPhone 12, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pourraient bénéficier d’un coup de boost supplémentaire puisque le site MacRumors pense savoir qu’il profiterait d’une capacité de 8 Go de mémoire vive. Là aussi, cela pourrait surtout aider dans les applications multimédias afin de permettre à la machine de suivre les capacités phénoménales des capteurs photo. En effet, à priori, le système actuel est parfaitement fluide avec 6 Go. Comme indiqué plus haut, là encore, il s’agit de prendre cette rumeur avec la prudence nécessaire en attendant une quelconque confirmation.

