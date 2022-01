Google renonce à sa mise à jour de décembre pour Android pour la reporter fin janvier 2022

Le géant américain propose ses propres smartphones et ce sont les premiers à recevoir les dernières mises à jour en date. Mais pour celle prévue en décembre, Google a décidé d’interrompre son déploiement en raison de la découverte d’un bug touchant de nombreux combinés forçant à reporter la mise à jour en question.

Lorsqu’un smartphone sort sur le marché et plus généralement des appareils électroniques, il n’est pas rare de voir au fil de son usage des mises à jour publiées par les constructeurs afin de corriger des failles, d’optimiser le fonctionnement ou d’apporter de nouvelles fonctionnalités. Les téléphones portables ont besoin d’être régulièrement mis à jour afin de, ne serait-ce que de pallier les failles de sécurité. Les nouveaux smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne dérogent pas à la règle et font même office de précurseurs dans ce domaine. Courant décembre, Google a donc commencé le déploiement de la mise à jour pour ses mobiles avant de s’apercevoir que plusieurs utilisateurs rencontraient des problèmes sur leurs appareils après l’avoir installée.

Des appels qui passent mal ou pas du tout, mais un problème identifié

En effet, il semble que des utilisateurs des smartphones Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro aient rencontré quelques difficultés concernant la qualité et la stabilité des appels téléphoniques ce qui est particulièrement embêtant pour un téléphone… L’accès au réseau semble délicat, ce qui fait que des appels peuvent ne pas aboutir ou des conversations coupées de manière inopinée. Plusieurs cas auraient été rapportés en Europe, mais également en France. Google aurait réussi à identifier le problème et promet un correctif pour la prochaine mise à jour prévu fin janvier 2022. Pour les personnes qui n’ont pas encore fait la mise à jour sur leur combiné, celle déployée à la fin de ce mois l’inclura.

Pour ceux qui rencontrent des problèmes suite à la mise à jour de leur appareil, Google a indiqué qu’une application permettait de revenir en arrière afin de retrouver la version précédente du système. Toutefois, l’éditeur précise que cette opération passe par une réinitialisation du combiné et donc à l’effacement de toutes les données sauvegardées. Cet outil s’appelle Android Flash et nous vous conseillons d’enregistrer vos fichiers au préalable.

