Xiaomi Redmi Note 10 5G : à moins de 200€, il est à prix cassé !

Envie de débuter l’année avec un tout nouveau smartphone mais sans vous ruiner ? Bonne nouvelle car le très réputé Xiaomi Redmi Note 10 5G est disponible en promotion à moins de 200€. C’est le moment idéal pour vous offrir un smartphone Xiaomi à tout petit prix. Voici tous les détails de l’offre promotionnelle en cours.

Le Xiaomi Redmi Note 10 est en promotion chez Rakuten en ce moment

Après vous avoir présenté hier une promotion concernant le smartphone premium de Samsung, le Galaxy S21, aujourd’hui nous vous parlons d’une promotion d’un smartphone beaucoup plus abordable. Ainsi avec un budget de moins de 200€, vous pouvez vous offrir l’excellent Xiaomi Redmi Note 10 5G. Nous l’avons découvert au petit prix de 199€ au lieu de 229€ chez Rakuten aujourd’hui ! Vous pouvez ainsi profiter d’une réduction de -13%. C’est le moment de se faire plaisir et de débuter l’année 2022 avec un smartphone performant et pas cher.

En achetant votre smartphone Xiaomi en promotion sur le site de Rakuten et en rejoignant le Club R, recevez 9.95€ sur votre cagnotte. Vous pourrez utiliser cette dernière lors de votre prochain achat. L’occasion de choisir une coque de protection ou un verre trempé pour votre Redmi Note 10. Le paiement en plusieurs fois et la livraison gratuite sont aussi mis à votre disposition.

L’excellent et performant Xiaomi Redmi Note 10 est encore plus abordable que d’habitude

Parmi les meilleurs smartphone à moins de 200€, on trouve le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Proposé en promotion en coloris gris, il pèse 190 g et a pour dimensions 161,81 x 75,34 x 8,92 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Cet appareil est double SIM (nano SIM). Le smartphone Redmi Note 10 5G est doté d'un écran LCD de 2400 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'une diagonale de 6,50 pouces. À noter que l'écran est également enrichi de la reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Son SoC Mediatek Dimensity 700 est appuyé par une RAM de 6 Go et un espace de stockage de 64 Go. Il s’agit de la configuration du modèle présenté en promotion. Cette puce propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. Du point de vue de la connectivité et du réseau, le portable possède la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 5 (ac). L'appareil est livré avec la version Android 11. Il embarque une batterie de 5 000 mAh de capacité. Pour charger votre mobile en un rien de temps, la batterie est compatible avec la charge rapide 18 W.

Voilà quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : le Redmi Note 10 5G embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2,4. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant propose une résolution de 8 Mpx. Capturez ou éditez des clips vidéo en 4K@30 IPS. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique.