Soldes : 3 smartphones Samsung Galaxy et Xiaomi en promotion à moins de 300€

Avec la deuxième démarque des soldes d’hiver 2022, de nouvelles promotions incroyables sont disponibles pour acheter un smartphone Samsung Galaxy ou Xiaomi en promotion à moins de 300€. En plus des prix remisés, Rakuten propose aujourd’hui et aujourd’hui seulement un code promo exclusif qui fait encore plus chuter les prix des Samsung Galaxy A32, A41 et Xiaomi 11 Lite. Découvrez comment en profiter !

Soldes : le prix du Xiaomi 11 Lite 5G NE est en baisse Parmi les smartphones les plus populaires chez Xiaomi, nous pourrions ajouter à la liste le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Il peut aisément rejoindre la série Redmi Note 10. Pour le lancement de cette deuxième semaine de soldes, son prix est affiché avec une remise chez Rakuten. Mais à cette dernière, vous pouvez ajouter un code promo exclusif qui fait encore plus chuter son prix. Ainsi, avec -10% de réduction, son prix passe de 323€ à 290.70€. En appliquant le code RAKUTEN15, économisez 15€ supplémentaires et ainsi payer votre Xiaomi que 275.70€. Ce smartphone neuf dispose d’un espace de stockage de 128 Go. Ce prix concerne le modèle de couleur verte. Avec cet achat, votre Xiaomi 11 Lite NE 5G vous rapportera 14.54€ sur votre cagnotte Rakuten que vous pourrez utiliser lors de votre prochain achat. Soldes Samsung : le Galaxy A32 5G est encore moins cher grâce à un code promo Vous préférez la marque Samsung à Xiaomi ? Alors la promotion concernant le Samsung Galaxy A32 5G devrait vous plaire. Affiché avec une réduction de -4% sont prix est déjà en baisse. Mais grâce au code promo exclusif RAKUTEN30 valable seulement aujourd’hui, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A32 5G à 284€ au lieu de 329€. Un Samsung Galaxy à moins de 300€ pendant les soldes, c’est une très bonne affaire. Ce prix concerne la version 5G du Samsung Galaxy A32. Il est de couleur noire et possède un espace de stockage de 128 Go. En plus des deux remises immédiates, recevez 15.70€ sur votre cagnotte Rakuten que vous pourrez dépenser lors de votre prochain achat. Le Samsung Galaxy A41 est en soldes à 245€ seulement ! Le troisième bon plan pour un smartphone à moins de 300€ concerne le Samsung Galaxy A41. Proposé en soldes à -13%, il bénéficie lui aussi du code promo RAKUTEN15. Deux offres promotionnelles complémentaires qui vous permettent de l’acheter à 245€ au lieu de 299€ ! Il pourrait aisément rejoindre les meilleurs bons plans Samsung du moment. Attention, ce code promo n’est valable qu’aujourd’hui. Demain, il sera trop tard pour bénéficier d’un tarif si avantageux. Le Samsung Galaxy A41 en promotion est bleu et équipé de 64 Go de mémoire interne. Cet achat chez Rakuten, vous rapportera 13€ sur votre cagnotte. De quoi réaliser encore de bonnes affaires !