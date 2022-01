Les Xiaomi 12X et Redmi 10 version 2022 repérés lors d’une certification indique un lancement prochain à l’international ?

Le smartphone Xiaomi 12X qui fait partie de la série des Xiaomi 12 présentée en toute fin d’année dernière vient d’être certifié pour une commercialisation à l’international alors que le Redmi 10 version 2022 a également été repérée. Cela signifie qu’une présentation officielle pourrait être prochainement organisée pour les autres marchés que chinois.

La série des smartphones Xiaomi 12 a été annoncée fin décembre 2021 et devrait prochainement être officialisée pour les autres marchés que la Chine jusqu’ici où elle était exclusivement disponible. Cette série est composée de trois modèles : le Xiaomi 12X, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro. Si le premier devait être uniquement proposé en Chine, il semble que la marque envisage une commercialisation plus large étant donné que le Xiaomi 12X vient d’être aperçu dans les listes des appareils certifiés pour une mise sur le marché, comme tous les appareils électroniques avant et après lui.

Quelles caractéristiques pour le Xiaomi 12X ?

Selon les informations publiées sur le certificat, le Xiaomi 12X embarquera une batterie d’une capacité de 4500 mAh qui pourra supporter la charge rapide à 66 watts. L’appareil fonctionnera sous Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13. D’après la présentation fin décembre, le Xiaomi 12X serait équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,28 pouces à 120 Hz de fréquence de rafraîchissement maximale. Il serait compatible HDR10+ et Dolby Vision, comme le Xiaomi 11 et comme les iPhone 12 et iPhone 13, par exemple. Il serait animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 870 gravé en 7 nm avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage pouvant atteindre 256 Go à la norme UFS 3.1. Pour les photos, il serait doté d’une configuration de 50+13+5 mégapixels avec un capteur à selfie de 32 mégapixels ayant une vision large pour faciliter les photos en groupe. Reste à savoir quand le Xiaomi 12X sera effectivement présenté pour les marchés internationaux, si l’Europe et plus particulièrement la France sont concernés…

Un Redmi 10 version 2022 à venir prochainement ?

Parallèlement, dans le segment du milieu de gamme, Xiaomi pourrait proposer d’ici quelques semaines, le Redmi 10 version 2022. Celui-ci vient de passer la certification électronique, ce qui laisse penser qu’il devrait être commercialisé. Reste à savoir sur quels marchés exactement ? En attendant, le certificat nous apprend qu’il sera doté d’une batterie ayant une capacité de 4900 mAh. L’appareil sera livré avec un chargeur de 22,5 watts et il fonctionnera sous Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 12.5.

