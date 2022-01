Huawei P50 Pocket vs Samsung Galaxy Z Flip3 : lequel acheter ?

Après plusieurs mois d’attente, le nouveau smartphone pliant de Huawei, le P50 Pocket est enfin disponible en France. Mais que vaut-il par rapport au Samsung Galaxy Z Flip3 dont il reprend le principe de l’ouverture à clapet ? Voici quelques éléments croisés comparés pour vous aider à choisir entre l’un ou l’autre.

Commençons par le design des deux smartphones pliants que sont les Huawei P50 Pocket et Samsung Galaxy Z Flip3. Le mobile de Huawei fait 190 grammes contre 185 grammes pour le Samsung. Le P50 Pocket arbore une coque tout simplement sublime, car proposant des effets de relief sur ses deux déclinaisons que sont le blanc et la version dorée baptisée Premium Edition. Le Samsung propose des couleurs : noir, vert foncé, lavande et crème. Les deux mobiles proposent donc une ouverture à clapet à la différence du Samsung Galaxy Z Fold3 qui s’ouvre comme un livre. Le P50 Pocket est un peu plus grand que le Samsung Galaxy Z Flip3. Fermé, il mesure 87,3 mm contre 86,4 mm pour le Galaxy Z Flip3 sur 75,5 mm de large contre 72,2 mm pour le Samsung. Ouvert, le P50 Pocket propose une hauteur de 170 mm contre 166 mm pour le Galaxy Z Flip3.

Un écran plus grand sur le Huawei P50 Pocket

L’écran interne du Huawei P50 Pocket mesure 6,9 pouces lorsqu’il est totalement ouvert sur un format 21:9 affichant une définition de 1188x2790 pixels alors que la surface d’affichage du Samsung Galaxy Z Flip3 fait 6,7 pouces en diagonale, dans un format légèrement plus étroit en largeur. En outre, si les deux proposent de légers rebords sur le cadre de l’écran, ceux du Huawei P50 Pocket sont très légèrement moins épais que ceux proposés par le Samsung et donnant ainsi une plus grande impression d’immersion. Les deux écrans internes profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Notez que l’écran du Samsung est protégé par un film protecteur que l’on peut enlever (pour le changer, par exemple) alors que sur le Huawei, la marque déconseille fortement de retirer le film qui protège l’écran du P50 Pocket.

Le Samsung propose un écran externe tactile de 1,9 pouce au format rectangulaire qui permet de consulter les notifications (mais pas de répondre aux messages), la météo, les rendez-vous du jour et de contrôler la lecture de musique. C’est la même chose pour le P50 Pocket, mais avec un format rond, mieux intégré au niveau du design que chez Samsung. Les deux smartphones se déverrouillent grâce à un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté, au niveau du bouton de mise en veille. Fermé, le Galaxy Z Flip3 laisse un léger espace entre les deux volets, ce qui n’est pas le cas sur le P50 Pocket de Huawei.

Lequel est le plus puissant ?

En termes de puissance, le Samsung Galaxy Z Flip3 s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 888 alors que le Huawei P50 Pocket est équipé de la version 4G du chipset Snapdragon 888 offrant des performances moindres que la version 5G. Il est associé à 8 Go de mémoire vive dans les deux appareils. La version Premium Edition du P50 Pocket embarque 12 Go de RAM pour une plus grande fluidité. Ce dernier dispose d’un espace de stockage de 512 Go contre 128 ou 256 Go pour le Samsung. Pour fonctionner, le Galaxy Z Flip3 utilise une batterie d’une capacité de 3300 mAh pouvant supporter la charge à 25 watts ainsi que la charge sans fil et celle inversée. De son côté, le P50 Pocket semble vouloir proposer une meilleure autonomie grâce à sa batterie de 4000 mAh pouvant accepter la charge à 40 watts, mais malheureusement, il n’est pas question ici de charge sans fil.

Des configurations photo différentes, l’accès aux GMS ou pas

Pour la partie photo, le Galaxy Z Flip3 propose deux capteurs de 12 mégapixels et un capteur à selfie installé au niveau de l’écran interne, derrière un poinçon, embarque 10 mégapixels. De son côté, le Huawei P50 Pocket dispose d’un capteur principal de 40 mégapixels avec la nouvelle technologie True-Chroma afin de tenter d’obtenir des couleurs aussi fidèles que possible. Il est accompagné d’un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et d’un dernier capteur de 32 mégapixels. Pour se prendre en selfie, le P50 Pocket dispose d’un objectif de 10,7 mégapixels.

En termes de connectivité, le P50 Pocket est donc limité aux réseaux 4G tandis que le Galaxy Z Flip3 est compatible 5G.

Les deux proposent du Wi-Fi 6 et un module NFC pour le paiement sans contact. Enfin, le Samsung est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle One UI développée par le constructeur alors que le Huawei P50 Pocket ne peut pas utiliser les Google Mobile Services donc impossible d’avoir le Google Play Store, les utilisateurs devant passer par l’AppGallery pour le téléchargement d’applications et le moteur de recherche Petal Search pour trouver les fichiers apk à installer.