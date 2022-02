Crosscall garantit ses smartphones pendant 5 ans alors que tous les autres constructeurs limitent à 2 ans

La marque française de smartphones endurcis Crosscall vient d’annoncer la garantie constructeur désormais établie jusqu’à 5 ans après la date d’achat du terminal alors qu’elle était de 3 ans jusqu’ici et de 2 ans pour toutes les autres marques. En voici tous les détails.

smartphones, il y a les téléphones qui se positionnent en entrée, en milieu ou en haut de gamme et il y a certains modèles qui appartiennent à ce que l’on pourrait appeler un marché de niche, c’est-à-dire qu’ils s’adressent uniquement à certaines personnes pour certains usages, bien spécifiques. C’est le créneau de l’entreprise Crosscall basé en France, à Aix-en-Provence qui propose des smartphones endurcis, mais également des tablettes tactiles durables. Depuis février 2020, les produits de la marque étaient garantis 3 ans après la date d’achat, mais pour mieux accompagner leurs clients et sûrs de leurs produits, les dirigeants ont décidé de porter ce délai de garantie à 5 ans, batterie incluse.

Une garantie plus longue aide au développement du marché de seconde main et à une approche plus responsable

Cette garantie couvre tout dysfonctionnement ou défaut. Elle est valable sur les modèles à venir, mais aussi rétroactive puisqu’elle prend en charge les modèles Action-X5 et le Core-M5. De cette manière, les utilisateurs contribuent à limiter les impacts environnementaux et évitent l’achat d’un produit neuf qui demande l’extraction de matériaux rares ou peuvent le revendre sur des plateformes dédiées afin d’en faire profiter une, voire deux autres personnes dans la foulée. D’ailleurs, la marque propose des smartphones reconditionnés sur son site Internet et ils représentent, d’après Crosscall, en moyenne, 20% des ventes de smartphones et jusqu’à 47% selon les périodes de l’année. L’entreprise mesure ainsi l’ampleur du phénomène de la forte croissance du marché de l’occasion et de la seconde main et dit vouloir prochainement ouvrir sa propre usine de reconditionnement.