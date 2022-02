Les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra officiellement présentés, toutes les caractéristiques techniques, les dates de disponibilité et les prix

Comme prévu, la marque Samsung a organisé un événement virtuel pour présenter officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra dont voici tous les détails même si beaucoup étaient connus avant l’heure.

Après plusieurs mois d’attente, de rumeurs et de rendus plus ou moins réalistes, les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S22 se dévoilent enfin. Cette série compte les modèles Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. Les deux premiers partagent de nombreux composants tandis que la version Ultra se distingue par son gabarit bien plus imposant, un design légèrement différent et surtout la prise en charge du stylet S Pen qui est voulu comme plus précis sur ce modèle grâce notamment à un travail réalisé au niveau de l’écran du Galaxy S22 Ultra par rapport au Galaxy S21 Ultra qui le supportait déjà. Ce smartphone se destine principalement aux personnes qui souhaitent créer avec leur mobile tandis que les autres ont plus un usage pensé pour le quotidien, ce que peut bien sûr faire le Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra, quel design et quelles caractéristiques techniques ?

Le Galaxy S22 Ultra propose donc un design assez rectangulaire avec des bords arrondis sur les côtés, mais plats sur les profils supérieurs et inférieurs. Le bloc des capteurs photo est intégré à l’intérieur du châssis, comme sur le Samsung Galaxy A32, laissant uniquement les optiques dépasser très légèrement. Il est décliné en différents coloris : bordeaux, noir, vert et blanc. Notez que le site Samsung.com propose, en exclusivité, d’autres couleurs : bleu ciel, rouge ou gris. Ses dimensions sont de 163,x77,9x8,9 mm pour un poids de 229 grammes. Il s’appuie sur un large écran de 6,8 pouces sur une dalle Dynamic AMOLED 2x affichant une définition de 1440x3200 pixels en mode incurvé et compatible HDR10+. Selon Samsung, il offrirait une luminosité pouvant atteindre 1750 cd/m² et il propose une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6E et UWB (Ultra large bande) pour capter les objets connectés à proximité comme les SmartTags de la marque. Il est également NFC et propose un lecteur d’empreinte sous l’écran. Il est certifié IP68 et embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge à 45 watts ce qui est une première pour le fabricant sud-coréen proposant jusqu’ici du 25 watts au maximum. Il peut aussi se charge sans fil et offrir la charge inversée (ou partagée).

Processeur Samsung Exynos 2200 à bord

Le Galaxy S22 Ultra est animé par la nouvelle puce Samsung Exynos 2200 associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive. L’appareil est proposé avec un minimum de 128 Go, 256, 512 Go et même 1 To (exclusivement sur le site Samsung.com) sans possibilité d’insérer une carte mémoire. Enfin, pour la partie photo, on peut compter sur la présence d’un capteur principal de 108 mégapixels ouvrant à F/1.8, d’un objectif grand-angle de 12 mégapixels sur 120 degrés, d’un téléobjectif de 10 mégapixels permettant de zoomer optiquement 3x et d’un autre téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 10x. Pour les selfies, c’est sur le même capteur de 40 mégapixels installé sur le Galaxy S21 Ultra qu’il faut compter. Des optimisations logicielles sont prévues notamment grâce au traitement du processeur, plus performant dans ce domaine, d’après Samsung. En outre, les photosites des différents capteurs sont plus grands que précédemment, ce qui permet de capturer plus de lumière que sur les modèles précédents, toujours d’après le constructeur. Le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra est livré sous Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4. Il est livré sans écouteurs ni chargeur.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 8+128 Go est disponible en précommande avec une paire d’écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds Pro offerte, une offre de reprise de votre ancien mobile + 150 € à 1259 €. Comptez sur la même offre de précommande pour la version 12+256 Go à 1359 €, pour la version 12+512 Go à 1459 € et pour la version 12+1 To à 1659 €.

Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus, design et configurations

Comme évoqué en introduction, le nouveau smartphone Samsung Galaxy S22 et le Samsung Galaxy S22 Plus partagent le même design avec des gabarits différents. Ils sont plus plats et moins bombés que les précédents modèles. Ils mesurent, respectivement, 146x70,6 mm et 157,4x75,8 mm pour une finesse de 7,6 mm.



Le Galaxy S22 fait 168 grammes alors que la version Plus est un peu plus lourde : 196 grammes. Cela est notamment dû à sa batterie qui fait 4500 mAh contre 3700 mAh pour le Galaxy S22. Ce dernier supporte la charge à 25 watts alors que le Galaxy S22 Plus peut supporter jusqu’à 45 watts, comme le S22 Ultra. Les deux offrent la charge sans fil et inversée (ou partagée).

Ils sont animés par la même puce que le S22 Ultra, soit un Exynos 2200 avec 8 Go de mémoire vive et des capacités de stockage de 128 ou 256 Go sans possibilité d’insérer une carte mémoire. Pour continuer avec les similitudes entre les deux mobiles, sachez qu’ils sont 5G, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E pour le S22 Plus), Bluetooth 5.2 et NFC. Ils disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Celui du Galaxy S22 mesure 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 1300 cd/m² contre 1750 cd/m² sur 6,6 pouces pour le Galaxy S22 Plus.

Les deux sont sur une base Dynamic AMOLED 2x avec une fréquence de rafraîchissement de 10 à 120 Hz et une compatibilité HDR10+. Notez que le S22 Plus dispose d’un module UWB, comme le S22 Ultra pour détecter les objets connectés situés à proximité. Les deux sont certifiés IP68 et embarquent la même configuration photo. Il s’agit d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé ouvrant à F/1.8, d’un capteur ultra grand-angle sur 120 degrés de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x stabilisé.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S22 est disponible en précommande avec une offre de reprise de votre ancien mobile + 100 € et une paire d’écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds Pro offerte à 859 € pour la version 8+128 Go ou à 909 € pour la version 8+256 Go.

Le Samsung Galaxy S22 Plus profite de la même offre de précommande à 1059 € pour la configuration 8+128 Go ou à 1109 € pour la version 8+256 Go.