Samsung Galaxy S22 contre Galaxy S21, quelles sont les différences ?

Après plusieurs mois d'attente, les nouveaux smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S22 sont désormais disponibles en précommande pour une livraison dans les prochains jours. Mais entre le Galaxy S21 et le Galaxy S22, quelles sont les différences ? Voici quelques éléments de comparaison.

Esthétiquement, les Galaxy S21 et Galaxy S22 sont assez proches avec une tendance un peu plus plate pour le deuxième, moins bombée. Ils disposent à peu près du même design notamment au niveau du bloc optique qui revient légèrement sur l’un des profils. La partie photo est un tout petit peu moins épaisse sur les nouveaux modèles. Le Galaxy S22 est plus petit que le Galaxy S21 avec des dimensions de 146x70,6 mm contre 151,7x71,2 mm pour le Galaxy S21. Il est également plus fin : 7,6 mm contre 7,9 mm et plus léger 168 grammes contre 169 grammes. Les deux disposent d’écrans plats avec des bords particulièrement fins et notamment sur le Galaxy S22 où Samsung propose finalement une barre en bas plus fine que sur le Galaxy S21.

Quelles différences sur l’écran, la batterie et le processeur ?

L’écran du Galaxy S21 mesure 6,2 pouces contre 6,1 pouces pour le Galaxy S22, toujours sur une dalle Super AMOLED 2x, compatible HDR10+ et offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif pouvant faire descendre cette fréquence, selon l’application utilisée, pour limiter la consommation de la batterie. À ce sujet, le Galaxy S22 embarque une batterie d’une capacité de 3700 mAh contre 4000 mAh pour le Galaxy S21, les deux pouvant supporter une charge à 25 watts en filaire, 15 watts sans fil et la charge inversée. Le Galaxy S22 embarque une puce Exynos 2200 contre de l’Exynos 2100 pour le Galaxy S21, prometteuse d’une plus grande puissance de calcul et d’une meilleure optimisation des photos, selon le fabricant.

Enfin, pour la partie photo, le Galaxy S21 dispose d’une configuration 64+12+12 mégapixels avec possibilité de zoomer optiquement en 3x et un zoom numérique jusqu’à 30x. Pour le Galaxy S22, Samsung a intégré un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels qui permet de zoomer optiquement à 3x et qui est stabilisé. Pour les selfies, les deux mobiles partagent le même capteur de 10 mégapixels. Le Galaxy S22 est proposé en noir, vert, blanc ou rose mais aussi en gris, crème, violet ou bleu ciel exclusivement sur le site samsung.com.

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Rakuten

569,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 619,99 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 620,18 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix