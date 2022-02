Des rendus réalistes et les caractéristiques techniques des Oppo Find X5 et Oppo Find X5 Lite ?

Oppo devrait officialiser sa nouvelle gamme de smartphones Premium et haut de gamme de la série Find X5 d’ici la fin du mois de février mais il semble que les designs et les fiches techniques soient connus avant l’heure. En voici tous les détails.

Il y a quelques jours, le site WinFuture publiait des images de rendus particulièrement réalistes pour le prochain smartphone haut de gamme de Oppo, le Find X5 Pro. Plusieurs caractéristiques techniques ont également fait l’objet de fuites. Mais lors de la présentation de la série Find X5, la version Pro sera accompagnée, vraisemblablement de deux autres modèles, le Find X5 et le Find X5 Lite, plus abordables. C’est à leur tour d’être rendu en 3D et de livrer quelques détails sur leurs fiches techniques respectives.

Quel design et quelles caractéristiques techniques pour le Find X5 d’Oppo ?

Si on en croit les images publiées par le site WinFuture.de, on peut s’attendre à un design assez proche pour les Find X5 Pro et Find X5. En effet, ce dernier reprendrait le dessin du bloc optique de la version Pro avec une partie en verre de l’arrière qui revient sur les capteurs photo. Le smartphone aurait un écran de 6,55 pouces en mode incurvé affichant une définition de 1080x2400 pixels et utilisant une dalle AMOLED 10 bits avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Il serait protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus, la plus résistante actuellement.

L’écran serait percé dans le coin supérieur gauche pour laisser de la place à un capteur photo frontal qui embarquerait 32 mégapixels. Pour les autres capteurs, ils seraient identiques à la version Pro, soit deux objectifs de 50 mégapixels dont un dédié aux prises de vue en mode grand-angle et stabilisé ainsi qu’un téléobjectif de 13 mégapixels. Il pourrait compter sur le même traitement d’image réalisé par la puce Oppo MariSilicon.

Le Find X5 aurait une batterie d’une capacité de 4800 mAh capable de supporter la charge à 80 watts, comme la version Pro. À son image, il fonctionnerait à l’aide de la même puce que le Find X5 Pro, soit un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, comme tous les smartphones les plus haut de gamme en 2022.

Quid de la version la plus abordable, le Find X5 Lite ?

Le design du Oppo Find X5 Lite est un peu plus conventionnel avec un écran plat ayant une bordure inférieure assez importante et un bloc optique à l’arrière installé sur une plaque en verre reprenant le coloris du reste du dos du smartphone, comme les Reno6.

Selon le site WinFuture.de, il aurait un écran de 6,43 pouces rafraîchit à 90 Hz au maximum et proposant une dalle AMOLED sur 8 bits. Il y aurait un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Le mobile serait animé par un processeur MediaTek Dimensity 900 avec 8 Go de mémoire vive et jusqu’à 256 Go d’espace de stockage. La partie photo serait basée sur une configuration de 64+8+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 32 mégapixels à l’avant, comme les deux autres mobiles de la série.

Enfin, notez qu’une batterie de 4500 mAh est pressentie à bord, capable de se recharger avec une puissance de 65 watts. À voir si ces informations se confirment ou seront infirmées par la marque lors de la présentation officielle attendue d’ici la fin du mois de février.

