Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13 : lequel acheter ?

Si vous hésitez encore entre l’iPhone 13 d’Apple et le Samsung Galaxy S22, voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à savoir lequel est vraiment fait pour vous.

Nous vous laissons choisir la couleur de votre futur appareil, car dans les deux cas, les constructeurs ont fait l’effort de proposer des coloris intéressants et particulièrement gratifiants pour ces téléphones portables de dernière génération. Passé le choix de la couleur, sachez que le Galaxy S22 est plus léger que l’iPhone 13 puisqu’il fait 168 grammes contre 174 grammes pour le smartphone d’Apple. Il est aussi plus fin, 7,6 mm contre 7,65 mm et très légèrement plus compact : 146 mm de haut contre 146,7 mm et 70,6 mm de large contre 71,5 mm. Les deux smartphones sont étanches à l’eau et à la poussière. Le Samsung propose un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Ils sont tous les deux compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 pour de hauts débits.

Deux écrans de 6,1 pouces, mais l’un est à 120 Hz alors que l’autre est limité à 60 Hz

Étant donné qu’ils proposent des gabarits très proches l’un de l’autre, on est peu étonné de voir que les écrans ont la même taille : 6,1 pouces, à plat avec une définition de 1080x2400 pixels pour le Samsung et 1170x2532 pixels pour le smartphone Apple. Les deux sont compatibles HDR10, mais le Samsung va jusqu’au HDR10+ tandis que l’iPhone 13 propose une compatibilité Dolby Vision. L’écran du Galaxy S22 a l’avantage d’offrir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que celui du mobile Apple est limité à 60 Hz, donc moins fluide. La batterie du Samsung a une capacité de 3700 mAh contre 3227 mAh pour l’iPhone 13, les deux pouvant se charger sans fil. Question puissance, c’est le mobile d’Apple qui propose les meilleures performances avec son chipset Apple A15 Bionic contre l’Exynos 2200 de Samsung.

Photos : des configurations solides

Pour les photos, le Samsung Galaxy S22 profite d’une configuration de 50+12+10 mégapixels avec un zoom optique 3x stabilisé et un capteur de 10 mégapixels à l’avant. De son côté, l’iPhone 13 embarque deux capteurs de 12 mégapixels, dont un stabilisé, à l’arrière et un objectif de 12 mégapixels en frontal. N’ayant pas eu la possibilité de tester pleinement les capacités photo du Galaxy S22, nous ne pouvons pas vraiment, mais l’iPhone 13 a obtenu auprès du laboratoire d’analyse indépendant DxOMark, le score de 130 ce qui est assez élevé. Le Galaxy S21 avait obtenu le score de 116, mais cette nouvelle génération promet des photos plus abouties, mais peut-être pas aussi belles que celles livrées par le dernier mobile d’Apple.