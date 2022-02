Xiaomi lance la version Redmi 10 2022 sur le marché international

La marque Xiaomi vient d’officialiser la sortie commerciale de son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Redmi 10 version 2022 au niveau mondial. Il est vendu sous le nom Redmi Note 11 4G en Chine. Tout cela entraîne une certaine confusion autour du nom et de ses caractéristiques techniques.

Tout d’abord repéré lors de sa certification auprès des autorités concernant les appareils électroniques, le Xiaomi Redmi 10 version 2022 est apparu dans les listes des résultats de mesures de l’outil de test Geekbench présageant d’un lancement imminent. Effectivement, cette nouvelle version est désormais officielle et il arrive avec une configuration qui n'est pas différente de son prédécesseur. Il est vendu sous le nom Redmi Note 11 4G en Chine, d’où la confusion possible.

Une configuration identique à la version 2021

Techniquement, le Redmi 10 2022 est équipé d’un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels rafraîchit au maximum à 90 Hz (mode adaptatif à 45, 60 ou 90 Hz) avec un processeur MediaTek Helio G88 associé à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 ou 128 Go avec la possibilité d’ajouter une carte mémoire. La batterie a une capacité de 5000 mAh avec une charge à 18 watts. Notez la possibilité de profiter d’une charge inversée (9 watts) pour recharger d’autres appareils mobiles depuis le port USB-C. Pour les photos, il y a un capteur de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de 8 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels chacun. Un objectif de 8 mégapixels est disponible en façade pour se prendre en selfie.

Quelle puissance et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi 10 est animé par un processeur MediaTek Helio G88 à 8 cœurs gravé en 12 nm. Il est compatible 4G, Wi-Fi 5, NFC et Bluetooth. Il propose un son stéréo et un émetteur infrarouge, comme tous les smartphones de la marque permettant de le transformer en une télécommande universelle. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Le smartphone supporte une carte SIM et une carte mémoire (jusqu’à 512 Go) ou deux cartes SIM. Il y a une prise casque pour écouter de la musique. La fonction de reconnaissance faciale est également prévue. L’appareil mesure 8,92 mm de profil. Il fonctionne sous Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 12.5. Nous attendons des précisions sur la date de disponibilité ainsi que sur le prix des différentes déclinaisons. Il serait proposé en blanc, en gris ou en bleu.