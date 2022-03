Le Samsung Galaxy S22 semble très difficile à réparer, il est passé chez iFixit

Au cours de sa vie, un smartphone peut demander à être réparé parce qu’il a subi un dommage. Certains sont plus faciles à réparer que d’autres et, pour les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra, cela ne semble pas être le cas puisque le site spécialisé iFixit leur attribué le score de 3/10.

Depuis quelques mois maintenant, en France, les fabricants de matériel peuvent apposer sur leur produit une note de réparabilité dont ils sont les seuls à maîtriser les critères puisque ce sont eux qui font les tests et donnent la note finale. Officiellement, Samsung a donné un score de 8,2/10 à ses smartphones Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra signifiant qu’ils sont réparables avec une relative facilitée. Or, le site iFixit, spécialiste du démontage des appareils électroniques et notamment des smartphones, vient de publier une vidéo mettant en scène l’opération sur les Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra du fabricant sud-coréen. Il en ressort une note de 3/10 ce qui n’est pas très bon, signifiant, selon le site, que les deux téléphones portables ne sont pas vraiment facilement réparables.

Samsung Galaxy S22 acheter au meilleur prix Amazon

859,00 € Amazon

Boulanger 859,00 € acheter Boulanger

Fnac 859,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Pas de manuel, une batterie et un écran englués

Le site iFixit met en lumière plusieurs points dont le fait de ne pas trouver de manuel pour la réparation ce qui demande des réflexions importantes de la part du technicien s’il ne connaît pas bien le produit. En outre, les opérateurs ont relevé le fait que la batterie était beaucoup trop compliquée à changer notamment à cause d’usage de bandes adhésives à l’intérieur du boîtier des smartphones malgré, note le site, un usage en moindre quantité que dans les précédents modèles.

L’écran est très difficile à changer bien que cela soit l’une des pièces que l’on pense à remplacer dès qu’il est cassé. Il est l’objet d’une intégration extrêmement poussée dans les entrailles des appareils avec des coutures serrées et là aussi la présence d’adhésif ultra résistant ce qui rend son extraction assez délicate. Le site regrette que Samsung n’ait pas prévu un démontage plus facile de cet élément et que ce type de réparation ne soit pas prioritaire au moment de sa conception.