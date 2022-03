Oppo Find X5 Pro vs Galaxy S22 Ultra : lequel acheter ?

Vous regardez avec attention les smartphones haut de gamme Oppo Find X5 Pro et Samsung Galaxy S22 Ultra mais hésitez entre ces deux mobiles d’exception ? Voici quelques éléments de comparaison afin de choisir celui qui est vraiment fait pour vous.

Les smartphones Oppo Find X5 Pro et Samsung Galaxy S22 Ultra représentent ce que chaque constructeur sait faire de mieux en matière de mobiles. Le Oppo Find X5 Pro profite d’une coque en céramique extrêmement résistante et décliné en noir ou en blanc avec un bloc optique fondu dans le dos. Pour sa part, le Galaxy S22 Ultra de Samsung arbore un design qui ressemble beaucoup aux anciens Galaxy Note. Sa particularité est de proposer un stylet pour prendre des notes ou dessiner sur l’écran. Le stylet profite d’un emplacement à l’intérieur du téléphone pour se recharger. Des deux, c’est le Galaxy S22 Ultra le plus lourd avec 229 grammes contre 218 grammes pour le mobile Oppo. Ils sont presque aussi haut l’un que l’autre avec 163,3 mm et 163,7 mm mais le S22 Ultra est plus large : 77,9 mm contre 73,9 mm alors que le Find X5 Pro est plus fin : 8,5 mm contre 8,9 mm. Le Oppo est proposé en noir ou en blanc alors que le Samsung est décliné en noir, en vert, en bordeaux et en rose.

Une bataille de chipsets ultra puissants

Les deux smartphones disposent d’une puce très puissante, le Samsung Exynos 2200 pour le Galaxy S22 Ultra et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour le Find X5 Pro. Ils sont animés par 12 Go de mémoire vive pour le Oppo et 8 ou 12 Go pour le Galaxy S22 Ultra. Aucun ne peut étendre sa capacité de mémoire interne limitée donc à 256 Go pour le Oppo et proposé avec 128, 256, 512 Go et même une version embarquant 1 To exclusivement vendu sur le site Samsung pour le Galaxy S22 Ultra. Tous les deux disposent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh mais le Oppo se charge beaucoup plus vite que le Samsung supportant la charge à 80 watts contre 45 watts seulement pour le Galaxy S22 Ultra. Tous les deux offrent la charge sans fil à 50 watts pour le Find X5 Pro et à 15 watts pour le Samsung ainsi que la charge inversée. Ils sont compatibles 5G et Wi-Fi 6 avec, pour le Samsung, le support des signaux UWB pour capter les objets connectés situés à proximité.

Des écrans remarquables sur les deux smartphones

L’écran du Samsung Galaxy S22 Ultra est plus grand que celui du Oppo Find X5 Pro puisqu’il mesure 6,8 pouces contre 6,7 pouces, tous les deux sur une dalle AMOLED flexible incurvée LTPO. Ils affichent une définition respective de 1440x3200 pixels et 1440x3216 pixels et sont compatibles HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Samsung promet une luminosité maximale de 1750 cd/m². Les deux smartphones sont certifiés IP68 les rendant étanches à l’eau et à la poussière. Ils disposent d’un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran.

Enfin, pour la partie photo et vidéo, le Oppo Find X5 Pro est équipé de deux capteurs de 50 mégapixels dont un stabilisé sur 5 axes et un autre dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle. Il y a également un capteur de 13 mégapixels associé à un zoom optique 2x. De son côté, le Galaxy S22 Ultra est doté d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un capteur de 12 mégapixels et deux autres objectifs de 10 mégapixels chacun dont un permet un zoom optique 3x et l’autre un zoom optique 10x. Comptez sur la présence d’un objectif de 40 mégapixels sur le Samsung tandis qu’il dispose de 32 mégapixels sur celui du Oppo Find X5 Pro.