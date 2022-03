Free Mobile vs La Poste Mobile : quel forfait mobile avec 80Go en promo choisir ?

Si vous recherchez un forfait mobile sans engagement avec 80Go de 4G ou moins, ne manquez pas les deux promos du moment chez La Poste Mobile et Free Mobile ! Quel opérateur allez-vous choisir ? Voici quelques informations qui vous aideront à les départager !

80 Go à 8,99 €/mois : voici le maxi forfait de Free Mobile !

Jusqu'au 29 mars, le forfait mobile sans engagement en série limitée de Free est disponible au tarif de 8,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix standard de 19,99 €/mois. Si le prix évolue au bout d'un an, les services également puique vous profiterez automatiquement du forfait Free avec 210Go de 4G/5G.

En optant pour la série Free Mobile, vous disposerez de 80 Go de data sur le réseau de Free, et ce, en France métropolitaine. De plus, cette offre mobile illimitée inclut 8 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. Vous profiterez aussi des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis toute l'Union européenne. Enfin, l'accès premium à l’appli Free Ligue 1 est inclus.

Le méga forfait 80 Go de La Poste Mobile à 12,99 €/mois

Ne passez pas à côté de ce bon plan Web signé La Poste mobile. Jusqu'à ce soir minuit, ce forfait sans engagement vous est offert au super tarif de 12,99 €/mois. La bonne nouvelle, c'est que cette promotion est valable sans condition de durée !

En craquant pour ce forfait en promo, vous pourrez naviguer sur le réseau 4G de SFR jusqu'à hauteur de 80Go et ce dans l'Hexagone. Par ailleurs, si l'abonnement La Poste Mobile vous intéresse, vous pourrez profiter de 10 Go de data (inclus) depuis les DOM et depuis l'UE. Avec ce forfait de téléphone illimité, vous pourrez en plus appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.