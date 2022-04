Prise en main rapide du smartphone Xiaomi 12 Pro : il a tout du haut de gamme sauf l’étanchéité

Presque 4 mois après son officialisation pour le marché chinois, le nouveau smartphone flagship de Xiaomi, le Xiaomi 12 Pro est enfin disponible en France. Embarquant ce que le fabricant sait faire de mieux dans un design assez conventionnel, il débarque avec une fiche technique alléchante et la capacité de se recharger très rapidement. Nous avons pu le prendre en main pendant une présentation et voici nos premières impressions à son sujet avant un test complet.

Annoncé à un prix de 1099 € en France, le Xiaomi 12 Pro ne doit pas faire de compromis s’il veut séduire un public aussi large que possible d’autant que la marque n’est encore vraiment reconnue comme étant familière avec les modèles haut de gamme. Mais la donne pourrait bien changer avec ce mobile. Tout d’abord, soulignons son design qui est plutôt sobre. Ses lignes sont finalement assez conventionnelles et il n’y a pas vraiment d’originalité dans ses formes, ce que l’on pourrait lui reprocher pour ne pas assez se démarquer de la concurrence.

Son écran est incurvé, comme les modèles Premium et haut de gamme et sa coque arrière, assez douce au toucher, revient également sur les profils latéraux pour donner une impression de finesse. Pourtant, fin il ne l’est pas vraiment, puisqu’il fait 8,16 mm d’épaisseur là où les iPhone 13 font 7,65 mm, par exemple ou les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus qui font 7,6 mm. Avec son poids de 205 grammes, le mobile est là aussi, juste au-dessus de la moyenne de la masse des autres mobiles du marché. Il est toutefois dépassé par le Oppo Find X5 Pro qui accuse 218 grammes sur la balance mais il est tout de même plus lourd que le Galaxy S22 Plus qui fait 196 grammes. Si vous préférez un modèle plus compact, il faut regarder du côté du Xiaomi 12 dont c’est l’une des particularités.





Xiaomi 12 Pro acheter au meilleur prix Boulanger

1099,00 € Boulanger

Rue du Commerce 1099,00 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Pourtant, malgré ses chiffres, en main, le Xiaomi 12 Pro offre une très bonne prise et un toucher très agréable. Nous l’avons trouvé relativement équilibré ce qui est plutôt à retenir qu’un poids trop important car finalement, on devrait s’y faire avec le temps. Le Xiaomi 12 Pro est décliné en bleu, gris ou violet avec des reflets assez discrets. Les traces de doigts sont assez limitées ce qui est toujours une bonne chose. Par contre, le Xiaomi 12 Pro n’est pas certifié étanche, juste, d’après la marque, résistant aux éclaboussures ce qui n’est pas digne d’un tel appareil. Samsung propose plusieurs séries de mobiles de milieu de gamme totalement étanches…

Pour continuer à faire le tour du mobile, le fabricant a placé les boutons de mise en veille et de gestion du volume du même côté, à droite. Il y a quatre haut-parleurs sur le Xiaomi 12 Pro. Sur chaque tranche supérieure et inférieure, il y a un tweeter pour les aigus et un woofer. Le système audio est signé Harman Kardon (Samsung) et compatible Dolby Atmos promettant un son très détaillé et relativement puissant avec une belle stéréo. Nous vérifierons cela lors de notre test complet de l’appareil. En attendant, notez la présence d’un émetteur infrarouge comme sur tous les autres mobiles de la marque pour en faire une télécommande universelle afin de piloter une télévision, par exemple.

Un très bel écran qui promet une bonne luminosité

Aux premiers abords, nous avons trouvé l’écran du Xiaomi 12 Pro assez remarquable. Il est incurvé sans dérive chromatique sur les côtés latéraux et propose des bords assez fins même si celui qui est en bas est très légèrement plus épais que les autres. La dalle est de type AMOLED avec une définition de 1440x3200 pixels au maximum et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 10 à 120 Hz, selon l’application en cours d’utilisation. La fluidité est bel et bien au rendez-vous. À première vue, il paraît assez lumineux. Xiaomi nous a confié avoir intégré au niveau de la surface de la dalle des microlentilles, ce qui permettrait d’obtenir 9% de luminosité supplémentaire par rapport à une dalle AMOLED classique. On apprécie la compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision pour profiter au mieux des films et des séries.

Quid de la photo ?

Là où Xiaomi espère bien dépasser la concurrence c’est sur la photo mais aussi la vidéo. Le Xiaomi Mi 11 Ultra avait obtenu en son temps le meilleur score photo chez DxOMark avec 143, depuis devancé par le Huawei P50 Pro et le Honor Magic4 Ultimate qui vient de décrocher un score de 146 mais qui n’est pas commercialisé chez nous. En attendant nos tests et ceux réalisés par les laboratoires indépendants de DxOMark pour savoir ce qu’il vaut vraiment, le constructeur nous dit avoir fait un gros focus sur la partie vidéo notamment grâce à des filtres et une fonctionnalité de mise au point automatique pour le suivi des yeux, du visage puis du corps du sujet, via la technologie Xiaomi ProFocus.

Avec ses trois capteurs photo de 50 mégapixels (un Sony IMX707, un ultra grand-angle et un téléobjectif zoom optique 2x), le Xiaomi 12 Pro met tout de même l’accent sur le module principal, comme on peut le voir rien qu’en regardant l’arrière de l’appareil et l’organisation choisie par le fabricant pour installer ses objectifs. Ce qui est pratique ici, c’est que le mode nuit est disponible sur les trois capteurs comme ça, pas de jaloux. Nous verrons ce qu’il en est réellement sur le terrain lors de notre test complet du Xiaomi 12 Pro.

Une charge vraiment si rapide ?

En attendant, il nous fait plutôt une bonne impression avec une certaine puissance aussi à revendre. Restera également à tester la partie batterie et notamment la fameuse charge à 120 watts proposée par le fabricant. Xiaomi annonce pouvoir recharger à 100% le mobile en seulement 18 minutes ce que nous ne manqueront pas de vérifier le mobile une fois en main car nos tests du Xiaomi 11T Pro, aussi promis à une charge très rapide (120 watts), n’ont pas été concluants sur ce point, le smartphone demandant quelques minutes de plus pour compléter l’opération…