Realme C31 : un nouveau Smartphone pas cher doté d'une batterie de 5000 mAh

Après le realme C35, la marque vient d’annoncer la sortie commerciale du nouveau smartphone d’entrée de gamme, le realme C31. Il arrive avec une grosse batterie de 5000 mAh ce qui devrait lui permettre d’offrir une belle autonomie et un processeur Unisoc T612 pour la vie de tous les jours. En voici tous les détails.

Afin de séduire un public aussi large que possible, la marque realme propose le nouveau téléphone mobile, realme C31. Il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme qui se veut être extrêmement abordable tout en proposant un large écran et une grosse batterie pour tenir au moins deux jours. C’est ce que devrait permettre la batterie de 5000 mAh intégrée dans le realme C31. On ne connait pas sa vitesse de charge mais le realme C35 supporte la charge à 18 watts ce qui devrait aussi être le cas sur ce mobile. Plutôt élégant, le realme C31 propose un châssis en plastique avec un dos en plastique également. Il fait 8,4 mm de profil ce qui est dans la moyenne des smartphones, les plus fins faisant environ 7 mm et les plus épais presque 9 mm, voire un peu plus.

Une certification de fiabilité et un écran LCD

Realme annonce pour son C31, une certification TÜV Smartphone High Reliability Certification délivrée à par TÜV Rheinland signifiant que l’appareil profite d’une très bonne qualité et une haute fiabilité. C’est une bonne chose vu son positionnement dans la gamme. Le mobile est équipé d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces affichant une définition de 720x1600 pixels ce qui est plus faible que la très grande majorité des smartphones proposant 1080x2400 pixels. Le smartphone est compatible 4G, Wi-Fi 5 et ne dispose pas de puce NFC pour le paiement sans contact. Il y a un port audio jack 3,5 mm et il supporte deux cartes SIM simultanément en plus d’une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne qui est fixée à 32 Go ou 64 Go, selon la configuration choisie. La première est liée à 3 Go de mémoire vive tandis que la deuxième profite de 4 Go de RAM. Le processeur est un Unisoc T612 gravé en 12 nm.

Quelle configuration photo ?

Pour les photos, le realme C31 dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels installé à l’arrière de l’appareil accompagné d’un capteur de 2 mégapixels pour réaliser des prises de vue en mode macro et un dernier objectif de 0,3 mégapixels est également présent pour optimiser les portraits grâce à ses calculs de profondeur de champ. C’est un son mono qui sort du smartphone et son profil intègre un lecteur d’empreinte digitale qui permet d’identifier son seul et unique propriétaire.

Le nouveau smartphone realme C31 est décliné en vert foncé ou argent. Il est proposé à un prix de 139,99 € pour la version 3+32 Go ou à 159,99 € pour 4+64 Go. À partir du 11 avril jusqu’au 1er mai 2022, realme propose une offre promotionnelle pour les deux versions qui sont disponibles à des prix respectifs de 119,99 € et 139,99 €.