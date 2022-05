Le smartphone Oppo Reno7 version simili cuir orange à base de fibre de verre disponible en exclusivité sur le site Amazon

La marque Oppo a récemment présenté un nouveau smartphone de milieu de gamme, le Reno7. Celui-ci était uniquement disponible en noir chez certains revendeurs mais désormais, il est également proposé en version simili cuir de couleur orange exclusivement sur le site du géant Amazon. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Oppo Reno7 est aussi connu et commercialisé en Chine sous le nom de Oppo F21 Pro. En France, le seul canal de distribution du Reno7 est l’e-commerce ce qui signifie qu’on ne peut pas le trouver en boutique. Sa spécificité de vente en fait un modèle un peu à part par rapport au reste de la gamme qui est proposée partout. Comme les précédents Reno, celui-ci veut mettre en avant son design et ses qualités de production de photos. Pour le premier point, le Reno7 avait été annoncé le 21 avril dernier dans une finition noire exclusivement. Or, Oppo vient d’annoncer la commercialisation d’une autre version du Reno7. Celle-ci profite d’un revêtement en simili cuir orange texturé, à l’arrière. Plus précisément, il s’agit d’un revêtement qui donne l’aspect du cuir mais qui est conçu à base de fibre de verre. Selon Oppo, de très nombreux tests ont été réalisés afin de s’assurer de la durabilité du matériau et de sa résistance aux frottements. Cette version en similicuir est orange et sera exclusivement disponible en ligne sur le site Amazon. Elle est très légèrement plus épaisse que l’autre, de 0,05 mm. Rappelons que le Reno7 a des dimensions de 159,9 mm de haut pour 73,2 mm de large et donc 7,54 mm d’épaisseur ici contre 7,49 mm de profil sur la finition noire. L’appareil fait 175 grammes sur la balance.

Un design qui change mais pas la fiche technique

Sans surprise, le Reno7 orange propose exactement la même configuration technique que le modèle récemment annoncé. Rappelons qu’il est animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 680 avec 8 Go de mémoire vive (sans oublier la fonction RAM Extended pour avoir 2, 3 ou 5 Go supplémentaires) et 128 Go d’espace de stockage extensibles via une carte mémoire micro SD. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 33 watts et dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels sur 90 Hz et compatible HDR10+. Le smartphone est compatible 4G, Wi-Fi 5 et NFC avec une prise audio jack et un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Pour les photos, il est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un capteur microscope capable de grossir 15x et 30x, comme le Find X3 Pro ou le realme GT 2 Pro, avec un dernier objectif de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Il y a un capteur de 32 mégapixels pour les selfies.

Le nouveau smartphone Oppo Reno7 simili cuir orange est disponible aujourd'hui sur le site Amazon pour un prix de 299,90€.

Le Oppo Reno7 est aussi proposé en Noir Stellaire chez Amazon au prix de 299.90€. Il est aussi possible de se le procurer en Noir chez CDiscount au prix conseillé de 329,90€ avec une offre de lancement exclusive à 299,90€. L'OPPO Reno7 Noir Stellaire est également disponible sur l’e-shop OPPO et bénéficie d’une offre de lancement avec une paire d’écouteurs OPPO Enco Air offerte pour toute commande jusqu’au 20 mai.