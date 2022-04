Oppo Reno 7 : Oppo lève officiellement le voile sur le nouveau smartphone milieu de gamme

La marque Oppo vient officiellement de lever le voile sur un nouveau modèle de smartphone, le Reno7. Réservé exclusivement à une commercialisation en ligne, il s’agit d’un appareil de milieu de gamme qui mise sur deux points essentiels : le design et la photo. En voici tous les détails.

Proposé depuis plusieurs mois maintenant en Chine, la marque Oppo s’est enfin décidé à nous proposer l’un de ses smartphones de milieu de gamme, l'Oppo Reno7. Il est aussi connu sous le nom de Oppo F21 Pro sur certains marchés. En France, le Reno7 n’est disponible qu’en ligne, dans différentes enseignes d’e-commerce et il ne sera pas proposé physiquement en boutique. Cela en fait un modèle un peu spécifique par rapport au reste de la gamme qui est proposée sur les deux canaux de distribution. Le Reno7, comme ses prédécesseurs, veut mettre en avant son design et ses qualités photo.

Oppo Reno7 : un design et deux finitions dont une originale en similicuir à base de fibre de verre

Pour le design, le Reno7 dispose d’un châssis en polymère avec un revêtement en plastique tout autour. Il est décliné en deux finitions. La première est plutôt « classique » reprenant le côté noir brillant (Oppo Glow) de certains modèles de la marque. La deuxième est plus originale puisqu’il s’agit d’une finition en similicuir à base de fibre de verre. On a droit à une certaine texture au toucher, comme du cuir, d’où l’appellation voulue par la marque. Selon Oppo, de très nombreux tests ont été réalisés afin de s’assurer de la durabilité du matériau et de sa résistance aux frottements. Cette version en similicuir est orange et sera exclusivement disponible en ligne sur le site Amazon. Elle est très légèrement plus épaisse que l’autre, de 0,05 mm. À l’arrière, des deux finitions, on peut voir un bloc optique dont l’un des capteurs profite d’un halo de lumière. Celui-ci joue le rôle de lumière de notifications en cas d’appel entrant, de nouveaux messages, de témoin de charge, etc.

Quid de la photo ?

Côté photo, le Reno7 d’Oppo est équipé de trois capteurs. Le module principal est un capteur de 64 mégapixels, identique à celui intégré sur le Reno6 et le Reno6 Pro mais avec un traitement logiciel différent. Le deuxième est un capteur microscope, comme sur le Oppo Find X3 Pro ou le realme GT 2 Pro. Ici, on peut grossir jusqu’à 15x et 30x. Une règle microscopique est également présente dans l’interface afin de mesurer certains éléments à l’image. Enfin, notez la présence d’un dernier capteur, de 2 mégapixels, cette fois qui est là pour optimiser les modes portraits grâce à ses calculs de profondeur de champs. Pour les selfies, le Reno7 ne fait pas de compromis et profite du même capteur que le modèle haut de gamme Find X5 Pro et Find X5, soit un Sony IMX709 de 32 mégapixels avec une matrice RGBW pour une meilleure qualité qu’un capteur classique.

L’écran AMOLED du Reno7 mesure 6,4 pouces en diagonale avec une fréquence de 90 Hz et un taux d’échantillonnage de 180 Hz. Le smartphone est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 680 avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go. Notez la possibilité d’augmenter virtuellement la mémoire vive avec 2, 3 ou 5 Go supplémentaires. Le Reno7 est compatible 4G. Il embarque une batterie de 4500 mAh capable de supporter la charge à 33 watts. Le mobile pèse 175 grammes. Il est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS 12. Sur certains marchés, il porte le nom de Oppo F21 Pro. En France, le nouveau smartphone Oppo Reno7 est disponible pour un prix de 330 € environ.