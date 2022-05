Voici la meilleure offre des French Days pour un Google Pixel 6 au prix le plus bas !

Rarement en promotion, le Google Pixel 6 profite des French Days pour être au prix le plus bas. L’enseigne Boulanger le propose avec une promotion de -10% et en plus vous offre un Chromecast. C’est du jamais vu pour ce smartphone Google. Découvrez tous les détails de cette offre pour en profiter au plus vite.

Le Google Pixel 6 est en promotion pendant les French Days

Pendant les French Days, les promotions sur les smartphones continuent d’affluer. Cette période est la plus propice pour faire une bonne affaire et changer de téléphone à petit prix. Après vous avoir présenté de nombreuses offres concernant les smartphones Samsung, Apple et Xiaomi, il est temps de s’intéresser à la réduction incroyable faisant chuter le prix du Google Pixel 6. Rarement en promotion, il est possible aujourd’hui de l’acheter au prix le plus bas depuis son lancement. L’enseigne Boulanger le propose avec une réduction de -10% et vous offre en plus un Google Chromecast. Il s’agit d’un cadeau d’une valeur de presque 70€.

Profitez de tous les services de Boulanger comme le paiement en 3 et 4 fois sans frais par carte bancaire. Cela peut vous permettre de changer de téléphone en toute sérénité sans déséquilibrer votre budget des prochains mois. Faites-vous plaisir à petit prix ! La livraison gratuite ou le retrait gratuit en magasin sont possibles.

Les caractéristiques incontournables du Google Pixel 6

Le Google Pixel 6 en promotion se décline en deux couleurs différentes, le noir carbone et le gris océan. Il a un poids de 207 g et mesure 158.6 x74. 8x8. 9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une protection contre la poussière et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. En ce qui concerne la connectique, il comporte un port USB Type-C 3.1. Le mobile peut embarquer une carte nano SIM. Le smartphone Pixel 6 est doté d'un écran Oled avec 90 Hz de taux de rafraîchissement, une définition de 2400 X 1080 px et une diagonale de 6,40 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Du côté des performances, nous retrouvons une puce Tensor. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G78. Sur le plan RAM, l'appareil offre un espace de 8 Go et une mémoire interne de 128 Go. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, le portable est doté de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil tourne sous la version Android 12. Côté autonomie, sa batterie est équipée de 4 614 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone est équipé de la charge rapide 30 W et de la charge sans fil.

Pour les passionnés de photographie, trois objectifs sont présents sur le Pixel 6, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.85. Quant à lui, le second objectif arrière intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant est doté, lui, d'une résolution de 8 Mpx. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Par le biais de cet appareil, vous pourrez capturer vos clips vidéo en 4K@60 IPS.