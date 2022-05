Samsung Galaxy S21 : en promotion à -50%, il est à prix jamais vu !

Une offre incroyable est disponible aujourd’hui sur le site de Rakuten pour acheter le Samsung Galaxy S21 à moitié prix. En cumulant une offre promotionnelle et un code promo, le Galaxy S21 est à prix jamais vu. Si vous voulez l’acheter au meilleur prix, voici comment vous devez procéder. On vous détaille cette double offre dès maintenant.

Le Samsung Galaxy S21 n’a jamais été à un prix aussi bas depuis sa sortie

Des promotions incroyables sur les smartphones sont disponibles cette semaine. Après vous avoir présenté la promotion concernant le Xiaomi POCO F4 GT 5G, découvrez où et à quel prix vous allez pouvoir acheter le Samsung Galaxy S21 5G. Avec une réduction de -48% plus un code promo exclusif, nous ne l’avons jamais vu à prix aussi bas depuis sa sortie. La première réduction fait chuter son prix de 859€ à 449.99€ seulement. Si vous y ajouter le code promo RAKUTEN 20 donnant le droit à une remise supplémentaire de 20€, vous pouvez acheter le Galaxy S21 à 429.99€ seulement. Attention, le code promotionnel n’est valable qu’aujourd’hui seulement. Vite, foncez chez Rakuten !

En plus l’enseigne vous offre 22.50€ sur votre cagnotte. De quoi vous faire à nouveau plaisir lors de votre prochain achat sur le site. Un paiement en plusieurs fois avec des mensualités à partir de 25.64€ vous sera proposé. De quoi finalisez sereinement votre achat. Bien sûr vous pourrez également profiter d’une livraison gratuite et rapide à domicile.

A moitié prix, le Samsung Galaxy S21 offre toujours des performances remarquables

Le Samsung Galaxy S21 5G disponible à prix exceptionnel est gris. Il pèse 169 g et a pour dimensions 151.7 x71. 2x7. 9 mm. L'écran Super Amoled du smartphone Galaxy S21 5G est doté de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,24 pouces et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales.

Concernant l'appareil photo, le Galaxy S21 5G propose quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/2.0. Au niveau du deuxième objectif arrière, il possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le dernier objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. L’objectif frontal propose, lui, 10 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur optique. Capturez des clips vidéo en 8K.

Du côté des performances, le portable embarque la puce Exynos 2100, appuyée par une RAM de 8 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC est également équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz ainsi que d'une puce graphique Mali G78. D'un point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 5G ainsi que le wifi 6E. Le portable fonctionne sous Android 11. D'un point de vue de l'endurance, ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 4 000 mAh avec charge rapide 25 W ou charge sans fil.