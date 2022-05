Forfait mobile : Découvrez les promos des opérateurs de réseaux Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom et SOSH !

À la recherche d'un forfait avec 80Go d'internet ? Alors cet article devrait vous intéresser ! On vous présente quatre forfaits sans engagement et en promotion mis en avant par les opérateurs de réseaux Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom et SOSH.

Free Mobile et sa série Free 80Go à 8,99€

Disponible jusqu'au 25 mai prochain inclus, la série Free de Free Mobile est à seulement 8,99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà, elle évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, vous faisant profiter davantage de garanties pour 19,99€ par mois.

La série Free vous offre non seulement 80Go en France métropolitaine, mais également la possibilité de profiter du Free WiFi en illimité ! Vous bénéficierez de 10Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM et bien entendu de l'illimité pour communiquer sans compter depuis ces destinations comme depuis la Métropole.

RED by SFR et son forfait RED 80Go à 13€

Vous avez jusqu'au 23 mai prochain, 23h59, pour souscrire à l'offre RED 80Go de RED by SFR à 13€ par mois ! Vous profiterez de 80Go pour surfer sur le net en France métropolitaine et pourrez utiliser jusqu'à 12Go lorsque vous vous déplacez au sein de l'UE et des DOM.

Vous voyagez en dehors de la zone UE ? L'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" à 5€/mois est également à votre disposition. De même, si vous souhaitez optimiser votre navigation web, vous pouvez souscrire à l'option "vitesse 5G" en versant 5€ supplémentaires chaque mois. Avec ou sans options, vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimité en France et à l'étranger (UE/DOM).

Bouygues Telecom et son offre B&You 80Go à 12,99€

Bouygues Telecom s'aligne sur son concurrent en proposant également une offre B&You avec 80Go d'internet au prix de 12,99€ par mois sans limitation de durée !

Ce forfait pas cher B&You vous accompagne lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM en vous fournissant pas moins de 15Go. Où que vous soyez en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer et plus largement en Europe, vous pourrez profiter de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages. Pour saisir cette offre promotionnelle, il vous faudra vous décider avant le 25 mai prochain, minuit.

SOSH et sa série limitée 100Go à 14,99€

Chez SOSH, vous pouvez apprécier sa série limitée avec 100Go d'internet pour la somme de 14,99€ par mois sans condition de durée jusqu'à ce lundi 23 mai, 9h00.

Celle-ci vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 100Go depuis la France Métropolitaine. Pour les voyageurs occasionnels, qu'il s'agisse de séjours professionnels ou de simples loisirs, vous pourrez profiter d'une enveloppe data de 10Go dédiée à votre connexion depuis les pays européens (DOM inclus). Vous pourrez par ailleurs communiquer à votre guise depuis l'ensemble des destinations précitées.