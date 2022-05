Un capteur photo de 200 mégapixels sur le prochain smartphone Motorola ?

Motorola tente de revenir dans la course sur le marché des smartphones en multipliant les annonces et vient de lancer une campagne de communication visant à montrer de hautes ambitions pour la photo avec un capteur de 200 mégapixels qui serait de la partie sur l’un des prochains mobiles de la marque.

Si la marque Motorola a plusieurs gammes de smartphones, actuellement, le haut du panier est symbolisé par le edge 30 Pro, si on met à part le mobile pliant Razr. Un autre modèle devrait être prochainement commercialisé. Il porterait le nom de Motorola Frontier. Dans un message publié sur le réseau social Weibo, le directeur général de Lenovo, la maison-mère de Motorola a évoqué un appareil à venir en montrant une image d’un objectif photo. Il y a un message sous le capteur. Celui-ci ne donne pas de précision mais mentionne un capteur de 200 mégapixels ce qui laisse penser qu’il pourrait s’agir du capteur Samsung ISOCELL HP1 qui a été annoncé il y a plusieurs mois maintenant mais que nous n’avons pas encore vu sur un téléphone portable.

La course aux pixels ne fait pas tout

Si le fait d’embarquer un très grand nombre de pixels dans un pixel est toujours une bonne chose, cela n’est pas le seul critère à prendre en compte pour mesurer la qualité obtenue. En effet, de nombreux autres paramètres entrent en ligne de compte comme la taille des sous-pixels ou le traitement logiciel, pour ne parler que de ceux-ci. Certains appareils dotés de capteurs avec énormément de pixels à l’intérieur peuvent parfois proposer des rendus moins qualitatifs que d’autres plus optimisés. En outre, l’avantage d’avoir beaucoup de pixels et potentiellement de pouvoir regrouper les photos pris avec une définition moindre pour produire des images plus lumineuses mais cela est notamment traité par solution logicielle ce qui peut être plus ou moins bien fait.

Quelles autres caractéristiques attendues pour le Motorola Frontier ?

Les rumeurs font états du fait que ce capteur de 200 mégapixels serait intégré au dos du Motorola Frontier. Le mobile est pressenti pour être animé avec la toute nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et profiterait d’une charge rapide à 125 watts. Il disposerait d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz au maximum. Il se dit qu’une annonce pourrait intervenir courant juillet livrant alors toutes les caractéristiques techniques mais également le design définitif de l’appareil. Motorola pourrait ainsi avoir une vitrine technologique à mettre en avant, si la marque réussie à optimiser les performances de l’appareil aussi bien au niveau des calculs bruts que de la qualité photo.